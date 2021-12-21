Нашелся объединитель всей Европы: он суровее Путина • 204 • Аналитика © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration С этой недели под замком сидят подданные королевства Нидерланды. "Я заявляю об этом с тяжелым сердцем", — сообщил премьер-министр страны Рютте. В республиканской Ирландии после 20:00 с понедельника закрывается все, включая, разумеется, и пабы. В Португалии, где уровень вакцинации достигает почти 90 процентов, при въезде в страну, даже если имеется полная прививочная схема, требуется не только показать ПЦР-тест, но и заполнить анкету, где указано место жительства и контактный телефон. В Германию французам уже больше просто так не смотаться. Машины с иностранными номерами могут остановить, попросив вместе с другими документами и санпропуск, и все тот же ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до въезда. А в самой Франции государство завинчивает гайки еще плотнее и крепче: правительство приняло решение, что никаких санпропусков больше не существует, с января вводится единый "вакцинный паспорт", и действителен он будет только при наличии полной прививочной схемы: двух основных доз профилактического противокоронавирусного препарата плюс третьей, так называемой "бустерной". Никаких ПЦР-тестов, чтобы "сходить в ресторан или в кино", сканнеры, который сейчас в руках у любого официанта или билетера, считывать не будут. Загорелся "зеленый" — проходи, не загорелся — жуй бутерброд на лавочке и сиди дома, наслаждаясь Netflix. Если и этого мало, то на закуску новости с другого берега Ла-Манша: в Лондоне уже три дня действует режим ЧС, стационары не справляются с потоком тяжелых пациентов. И информация с американского побережья Атлантики: в Нью-Йорке вновь чудовищный рост инфицированных, и на Бродвее продюсеры предпочитают отменять шоу и спектакли, чем быть обвиненными в распространении заражений "ради прибыли". К этой картине предрождественского апокалипсиса самим жителям "золотого миллиарда" привыкнуть все никак не получается, поэтому в Европе еженедельно по субботам центры крупных и не очень крупных городов оказываются блокированными из-за манифестаций антипрививочников. Лозунги не меняются: "ущемление прав и свобод". Но меняется соус к ним. В той же Франции дошли до того, что те, кто сопротивляется прививкам, сравнили себя с теми, кто сопротивлялся нацизму, и осквернили монумент, посвященный погибшим членам движения Сопротивления. Надпись "AntiPass" выглядела как "AntiPazz", две последние буквы — недвусмысленный намек на нацистскую символику (запрещенную во Франции по решению Нюрнбергского трибунала): антипрививочники считают, что нынешняя власть действует "гитлеровскими методами". Власть на это возразила так: премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что "ситуация, когда антипрививочники берут в заложники страну, недопустима, и мы полностью сознаем, что, вводя новый тип вакцинного паспорта, мы сильно осложняем жизнь тем, кто прививаться не желает". Стоит заметить, что в ЕС каждая страна — член сообщества сама решает, какие прививки обязательны, а какие — нет. В той же Франции в период президентства социалиста Франсуа Олланда, того самого, что открыл вместе с бывшим теперь уже канцлером Германии Ангелой Меркель ворота Евросоюза нелегалам, последние обязательные прививки (в том числе БЦЖ) власти отменили. Зато через короткое время те же власти получили всплеск инфекционных заболеваний, в частности, туберкулеза. Да, вначале в этнических гетто, а позже — и во вполне благополучных кварталах. То же самое можно сказать и о росте заболеваемости корью. Врачи, в том числе и сегодня опальный, а тогда чрезвычайно авторитетный специалист профессор Дидье Рауль предупреждал, что прививка против кори должна быть обязательной. Более того при необходимости, с его точки зрения, необходима и ревакцинация. Но в эпоху, когда границы открыты, ехать из-за невероятной дешевизны авиатранспорта можно было буквально куда угодно и когда угодно, удовлетворяя свой поколенчески взращенный гедонизм, экспертов никто не слушал. Одновременно из-за тех же идей личной, доведенной до абсолюта свободы европейцы перестали прививать и своих детей ("Иммунитет должен быть естественным", — неслось из блогов о материнстве и осознанном, как принято говорить, родительстве). Любые обязательность и необходимость (начиная от работы и заканчивая соблюдением законов) — и так вплоть до первой волны пандемии и первого, связанного с ней, планетарного локдауна — воспринимались как покушение на личные "хотелки". И вот когда этот "золотой миллиард" организованно заперли в его жилищах, выяснилось, что никто ничего практически не умеет делать. Ни готовить еду, ни заниматься детьми, ни организовать даже собственный досуг (что такое чтение, в Европе забыли уже очень давно), ни оставаться в одиночестве. Отсюда взрыв вечеринок онлайн, заказ еды онлайн и даже застолий — тоже онлайн. "Золотой миллиард" оказался неспособен и к волонтерству в той его массовой форме, которая чрезвычайно быстро самооорганизовалась в России, когда на помощь медикам бросились буквально все: люди готовили еду, развозили измотанных после смены врачей по домам, помогая им в том числе и по хозяйству. А во Франции жители домов, боясь инфекции, требовали от своих соседок-медсестер сменить место проживания, угрожая им в противном случае поджогом квартир. Присмотрены в России были и пожилые, и старики: им приносили продукты и лекарства, помогали заполнить пропуска, если требовалось это сделать в интернете. Ничего подобного в Европе и близко не было. В Испании персонал домов престарелых просто сбегал от страха заразиться, оставляя своих подопечных на произвол судьбы, а медперсонал французских стационаров требовал передышки и отправки для восстановления сил в санатории, чтобы заняться там медитацией и йогой. Причина нынешнего взрыва заражений среди "золотого миллиарда" та же, что и раньше: вначале собственные удовольствия вроде вечеринок и ресторанов (пусть и в сопливом виде, с кашлем и без вакцинации) и только потом — "о других мы подумаем завтра, если подумаем вообще". Разумеется, об этом ни в прессе, то есть публично, ни в частном порядке, то есть в разговоре со знакомыми, не скажет никто, ни один человек — без риска быть названным "сторонником диктатуры и ретроградом". Ну если чувство локтя не было воспитано в семье и дома, в школе, в жизни, значит, его уже в директивным порядке введут. Не власти — они тут рычаг, и этот рычаг держит видимый лишь в микроскоп коронавирус. Пришедший и поставивший всех и вся на свои места. Раздавший всем сестрам по серьгам. Увы, это обучение солидарности и товариществу, это прививание коллективизма нациям, никогда не знавшим, что такое умение мобилизоваться на нашем, на народном уровне, обошлось чудовищно дорого, обернувшись гибелью многих сотен тысяч человек. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



204 Источник Похожие новости Этот парламент уже никому не нужен Кому достались 226 триллионов: платить придется всем Почему ФСБ взялась за украинские неонацистские группировки в России именно сейчас? Война, которая все изменила: Америка может повторить Воры, обманувшие Китай, сбежали в Россию Минтранс и Виталий Савельев хотят заставить россиян отказаться от личных машин Новости партнеров