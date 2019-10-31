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«Наше сотрудничество налажено на качественном уровне»: как прошёл визит Путина в Венгрию
31 октября 2019, 03:54 • 38 • В мире
Владимир Путин посетил Будапешт по приглашению венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Политики обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности поставки нефти и газа, а также участие российской стороны в строительстве новых блоков атомной электростанции «Пакш». В свою очередь, Орбан отметил продолжительную традицию ежегодных российско-венгерских встреч на высшем уровне и подчеркнул, что членство Венгрии в НАТО и ЕС не исключает возможности политического сотрудничества с Россией.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции РИА Новости © Алексей Никольский
Венгрия является приоритетным партнёром России для поставок энергоресурсов в Европу, заявил Владимир Путин в ходе визита в Будапешт.
По словам российского президента, в ходе встречи с премьер-министром Виктором Орбаном стороны обсудили весь комплекс российско-венгерских отношений, подвели итоги реализации уже достигнутых договорённостей и наметили новые планы на будущее. По итогам беседы двух политиков министры России и Венгрии подписали ряд документов.
По словам Путина, эти соглашения «несомненно, будут способствовать дальнейшему углублению связей». Говоря об экономическом взаимодействии двух стран, Путин отметил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Венгрией вырос почти на 30%, что составляет около $7 млрд.
Особым образом Путин отметил сотрудничество Москвы и Будапешта в области энергетики.
«Конечно, энергетика на первом месте, поскольку Россия обеспечивает порядка 60% потребности Венгрии в нефти и 50% — в природном газе», — сказал президент, добавив, что венгерская статистика указывает на ещё большую долю российского газа в структуре импорта.
Комментируя газовый вопрос до проведения встречи двух лидеров, глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто отметил, что «все необходимые соглашения с Россией относительно поставок газа… уже заключены». Он также пояснил, что половина газа на следующий год будет доставлена в Венгрию уже в этом году.
В марте 2019 года Будапешт также получил гарантии поставок газа от «Газпрома» в 2020 году независимо от того, будет ли заключено новое транзитное соглашение между Россией и Украиной. Как отмечается, в начале следующего года «Газпром» рассчитывает начать поставки топлива в Европу через новую ветку газопровода «Турецкий поток».
Подводя итоги встречи, российский президент упомянул строительство «Росатомом» двух новых энергоблоков на Венгерской атомной электростанции «Пакш». Путин указал, что четыре блока этой АЭС уже производят свыше 40% потребляемой Венгрией энергии.
Как отметил ранее глава венгерского МИД, все необходимые соглашения заключены уже и в атомной сфере, главным проектом в которой является строительство пятого и шестого блоков АЭС «Пакш» с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200.
«Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить объёмы выработки электричества и удовлетворить растущий спрос венгерской экономики», — подчеркнул Путин.
Часть станции с двумя новыми блоками будет носить название «Пакш-2». Соглашение о её строительство было достигнуто между Москвой и Будапештом ещё в 2014 году, но только в марте 2019 года ЕС одобрил этот проект. В середине октября венгерская сторона утвердила технический проект станции.
Ежегодные встречи
По словам Путина, в ходе беседы с венгерским премьером затрагивались международные и региональные вопросы, в частности, перспективы нормализации отношений России и Евросоюза и урегулирование кризиса на Украине. Этот вопрос рассматривался с точки зрения энергетических маршрутов и снабжения Венгрии и других потребителей российских энергоносителей в Европе.
В свою очередь, премьер-министр Орбан отметил, что практика встреч в верхах между Россией и Венгрией имеет продолжительную историю, стороны проводят их каждый год.
Венгерский премьер по результатам новой встречи с Путиным отметил, что между Москвой и Будапештом есть и политическое сотрудничество, которое обусловлено географическим положением двух стран.
«С венгерской стороны основой этого сотрудничества является очень простой географический факт: ни одна страна не может поменять номер своего дома, все страны находятся там, где их создал Господь Бог. А для Венгрии это означает, что мы находимся в треугольнике Москва, Берлин и Стамбул, мы жили 1100 лет на этой территории и живём сейчас», — сказал Орбан.
По его словам, членство Венгрии в Евросоюзе и НАТО «не исключает возможности сотрудничества и на политическом уровне с Россией».
«Мы к этому стремимся сейчас и будем стремиться в будущем», — добавил премьер.
Ситуация на Украине
В завершение встречи оба лидера ответили на вопросы журналистов, которые охватывали сферы за пределами отношений России и Венгрии. Так, отдельное внимание представители СМИ уделили вопросам российско-украинских газовых договорённостей и перспективам урегулирования в Донбассе.
Отвечая на вопрос о судебных и арбитражных разбирательствах между Киевом и Москвой по вопросам газа, Путин назвал эту ситуацию абсурдной.
«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, там $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд», — сказал российский лидер.
Он отметил, что российская сторона готова к конструктивной работе по прокачке газа через Украину, а также упомянул о необходимости обнулить судебные требования обеих сторон.
«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причём со значительным снижением цены, в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня», — указал президент.
Путин также ответил на вопрос о разведении сил на линии соприкосновения Украины и самопровозглашённых республик Донбасса. Говоря о ситуации, в которой украинский президент Владимир Зеленский провёл беседу «на повышенных тонах» с представителем националистических движений, Путин отметил, что сам президент Украины на националиста не похож.
«Не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины, особенно его контактам с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать», — сказал Путин.
Он указал, что главным вопросом в этой ситуации является то, доведёт ли Зеленский до конца обозначенные им планы.
«А именно в данном случае не такой уж сложный вопрос на самом деле — разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населённых пунктах», — сказал Путин.
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