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Наше слово твёрже пармезана. Хозяйка чемпионата принимает гостей
14 июня 2018, 07:39 • 52 • Аналитика
Российское общество морально поддержит отечественную футбольную команду, и тогда команда обязательно победит. В это верят все, от нападающих до вратарей. Разделим же веру с футболистами!
Точность удара по мячу приводит к повышению градуса дружбы народов, а число засчитанных голов прямо пропорционально скорости укрепления спортивного братства.
Сказанное выше — не попытка подбодрить футболистов, не цитата из речи Мутко и не кремлёвская пропаганда.
В своё время учёный Г. Гурджиев (1866?—1949) научно доказал, что субъект, на которого окружающие направляют негативные эмоции, теряет здоровье, чахнет и натурально загибается. Ни один доктор его не спасёт. Парацетамол, горчичники и касторка бессильны.
Современные российские учёные, чьи имена пока держатся Кремлём в секрете, дополнили закон Гурджиева теорией обратного эффекта.
Субъект, которого обволакивают волны положительных общественных чувств, безмедикаментозно оздоровляется, укрепляет силы, повышает тонус, обретает незаурядные спортивные способности и зажигает в сердце своём неугасающий огонь патриотизма. (И, заметим, ни капли мельдония!)
Такого человека и спортсмена не победить никому. С ним не справится и заматеревший футбольный суперпрофессионал, мастер хладнокровного дриблинга, специалист по голевым ситуациям и выкатыванию мячика под удар, а также по закатыванию оного в авоську.
Товарищи болельщики! Восславим же сборную будущих победителей! Команду непревзойдённых бомбардиров, роковых форвардов и непробиваемых голкиперов!
Имена исследователей, открывших истинно научный путь к победе, в Кремле благоразумно не раскрывают — не то иностранцы и их агенты влияния предпримут попытки переманить выдающихся учёных, пообещав им горы златые и платиновые за инновационное физическое и моральное укрепление загнивающих западных футболистов.
Сама же теория секрета не представляет. «Военному обозрению» известно, что прогрессивные участники российской сборной уже ознакомлены с дополнением к закону Гурджиева. Ребята считают, что пора применить теорию на практике.
«Смотрю, всё, что происходит сейчас, негативный фон, — заявил нападающий Артём Дзюба. — Хотел бы попросить вас, вы вещаете в народы, чтобы поддержали нас. Турнир ещё не начался, а вы уже агрессивно ведёте себя с нами. Давайте, турнир закончится, и вы будете делать определённые выводы. Сейчас прошу объединиться всю нашу страну».
Заграничные игроки тоже кое о чём догадываются. Иные из них подозревают, что на чемпионате случится нечто поразительное. «Россия — удивительная страна, — поделился своим восторгом Златан Ибрагимович, нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси». — Думаю, чемпионат мира 2018 здесь будет потрясающим».
Что до определённости, то Артём совершенно прав. Сборная России покажет класс, а общество (не только болельщики!) сделает выводы. Правильные выводы. Заодно и учёные убедятся в верности своих умозаключений.
Долой негативное, даёшь позитивное!
Настраиваемся на положительную патриотическую волну и отправляем ментальные сигналы русским футболистам.
Шлём шибко душевный посыл вот ему.
И ему тоже посылаем тёплые волны моральной поддержки.
И этому, и тому, и вот этому, и тем с номерами на груди.
Отправляем коллективную позитивную эмоцию и тому, кто столь вдохновенно посылает мяч в ворота стратегического противника… пардон, в авоську друга, брата и волка… энтшульдиген зи битте… друга, товарища и брата.
Не жадничаем! Чувства бесконечны. Они не нефть и не газ, конца им нет!
Возлюби футболиста своего! Пусть под этим лозунгом пройдёт Чемпионат мира по футболу в России! Редакция «Военного обозрения» пьёт квас, лимонад, минводу, айран и зелёный чай именно за это.
Игра с мячом не станет политическим соперничеством. Гол не окажется поводом для «обострения», «нагнетания», «разжигания» и «наращивания». Нападающие, полузащитники и защитники на поле играют без автоматов. Они не политики и не генералы. Они не те, кто рассматривает всю планету как поле для убийственных войн, а народы — как статистическое наполнение мирового конфликта. Счёт разделит сборные на победителей и проигравших, однако никто никого не убьёт.
Пусть живёт в мире прогрессивное состязание, но умрёт алчное соперничество! Да состоится гонка команд — и да прекратится гонка вооружений!
Именно о мире и спорте написал песню российский поэт Рамзан Кадыров.
Известный стихотворец дал песенный ответ на куплеты Семёна Слепакова (получившего, помимо рифмованного удара, спецприглашение в город Грозный).
Для уяснения причины громкого поэтического отклика знаменитости такого ранга рекомендуем читателям прослушать хриплый хит господина Слепакова.
Где Дзюба, а где Египет! На это указывает в своей стихотворной критике Р. Кадыров.
И вроде как в глаз твоё обращение,
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
Песня поэта Кадырова начинается игриво, а оканчивается серьёзно: призывом к миру и к поддержке России:
Мы пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт — это Мир!!! — вот что, брат, я скажу,
Россию свою я во всём поддержу!
Упоминание пармезана в песне несёт глубочайший философский смысл. Это понятно любому критику, литературоведу и историку холодной войны. «И слово моё твёрже камня — не сыра!» — настаивает поэт, очевидно, нимало не сомневаясь в победе российской сборной и в твёрдости не только участников команды, но и её тренера. «За слово отвечу — ведь я, брат, Кадыров», — припечатывает песенник, бросая таким образом дружеский вызов не только поющему г-ну Слепакову, но и всем, кто затеял обыграть на чемпионате бравых российских футболистов.
Во всяком случае, если русская команда рискнёт проиграть, поэту Кадырову и вправду придётся сделаться её тренером. Выполнить обещание, пусть и не своё. А уж на тренировках новый тренер доходчиво разъяснит подопечным понятия дружбы народов, братства и воли к победе.
Да-да, воли к победе! Ибо международное сообщество предпочитает брататься и водить дружбу не с побеждёнными, а с победителями.
Редакция «Военного обозрения» поддерживает сборную России и шлёт ей по Интернету самый горячий позитивный настрой — настрой на победу. Посетители сайта не только прочли бодрящий репортаж, но и узрели художественные образы будущих победителей — всей российской команды, от вратарей до тренера. В каждый дружеский шарж художник вложил талант и душу. Если команде не придаст сил и футбольного вдохновенья столь мощный творческий посыл, то тут не поможет и Кадыров.
Автор: Олег Чувакин (текст), Виталий Щербак (дружеские шаржи)
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