Наше слово твёрже пармезана. Хозяйка чемпионата принимает гостей • 52 • Аналитика Российское общество морально поддержит отечественную футбольную команду, и тогда команда обязательно победит. В это верят все, от нападающих до вратарей. Разделим же веру с футболистами!







Точность удара по мячу приводит к повышению градуса дружбы народов, а число засчитанных голов прямо пропорционально скорости укрепления спортивного братства.









Сказанное выше — не попытка подбодрить футболистов, не цитата из речи Мутко и не кремлёвская пропаганда.







В своё время учёный Г. Гурджиев (1866?—1949) научно доказал, что субъект, на которого окружающие направляют негативные эмоции, теряет здоровье, чахнет и натурально загибается. Ни один доктор его не спасёт. Парацетамол, горчичники и касторка бессильны.







Современные российские учёные, чьи имена пока держатся Кремлём в секрете, дополнили закон Гурджиева теорией обратного эффекта.







Субъект, которого обволакивают волны положительных общественных чувств, безмедикаментозно оздоровляется, укрепляет силы, повышает тонус, обретает незаурядные спортивные способности и зажигает в сердце своём неугасающий огонь патриотизма. (И, заметим, ни капли мельдония!)







Такого человека и спортсмена не победить никому. С ним не справится и заматеревший футбольный суперпрофессионал, мастер хладнокровного дриблинга, специалист по голевым ситуациям и выкатыванию мячика под удар, а также по закатыванию оного в авоську.







Товарищи болельщики! Восславим же сборную будущих победителей! Команду непревзойдённых бомбардиров, роковых форвардов и непробиваемых голкиперов!







Имена исследователей, открывших истинно научный путь к победе, в Кремле благоразумно не раскрывают — не то иностранцы и их агенты влияния предпримут попытки переманить выдающихся учёных, пообещав им горы златые и платиновые за инновационное физическое и моральное укрепление загнивающих западных футболистов.







Сама же теория секрета не представляет. «Военному обозрению» известно, что прогрессивные участники российской сборной уже ознакомлены с дополнением к закону Гурджиева. Ребята считают, что пора применить теорию на практике.







«Смотрю, всё, что происходит сейчас, негативный фон, — заявил нападающий Артём Дзюба. — Хотел бы попросить вас, вы вещаете в народы, чтобы поддержали нас. Турнир ещё не начался, а вы уже агрессивно ведёте себя с нами. Давайте, турнир закончится, и вы будете делать определённые выводы. Сейчас прошу объединиться всю нашу страну».







Заграничные игроки тоже кое о чём догадываются. Иные из них подозревают, что на чемпионате случится нечто поразительное. «Россия — удивительная страна, — поделился своим восторгом Златан Ибрагимович, нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси». — Думаю, чемпионат мира 2018 здесь будет потрясающим».







Что до определённости, то Артём совершенно прав. Сборная России покажет класс, а общество (не только болельщики!) сделает выводы. Правильные выводы. Заодно и учёные убедятся в верности своих умозаключений.







Долой негативное, даёшь позитивное!



Настраиваемся на положительную патриотическую волну и отправляем ментальные сигналы русским футболистам.



Шлём шибко душевный посыл вот ему.







И ему тоже посылаем тёплые волны моральной поддержки.







И этому, и тому, и вот этому, и тем с номерами на груди.







Отправляем коллективную позитивную эмоцию и тому, кто столь вдохновенно посылает мяч в ворота стратегического противника… пардон, в авоську друга, брата и волка… энтшульдиген зи битте… друга, товарища и брата.







Не жадничаем! Чувства бесконечны. Они не нефть и не газ, конца им нет!







Возлюби футболиста своего! Пусть под этим лозунгом пройдёт Чемпионат мира по футболу в России! Редакция «Военного обозрения» пьёт квас, лимонад, минводу, айран и зелёный чай именно за это.







Игра с мячом не станет политическим соперничеством. Гол не окажется поводом для «обострения», «нагнетания», «разжигания» и «наращивания». Нападающие, полузащитники и защитники на поле играют без автоматов. Они не политики и не генералы. Они не те, кто рассматривает всю планету как поле для убийственных войн, а народы — как статистическое наполнение мирового конфликта. Счёт разделит сборные на победителей и проигравших, однако никто никого не убьёт.







Пусть живёт в мире прогрессивное состязание, но умрёт алчное соперничество! Да состоится гонка команд — и да прекратится гонка вооружений!







Именно о мире и спорте написал песню российский поэт Рамзан Кадыров.







Известный стихотворец дал песенный ответ на куплеты Семёна Слепакова (получившего, помимо рифмованного удара, спецприглашение в город Грозный).







Для уяснения причины громкого поэтического отклика знаменитости такого ранга рекомендуем читателям прослушать хриплый хит господина Слепакова.







Где Дзюба, а где Египет! На это указывает в своей стихотворной критике Р. Кадыров.



И вроде как в глаз твоё обращение,

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.



Песня поэта Кадырова начинается игриво, а оканчивается серьёзно: призывом к миру и к поддержке России:



Мы пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт — это Мир!!! — вот что, брат, я скажу,

Россию свою я во всём поддержу!



Упоминание пармезана в песне несёт глубочайший философский смысл. Это понятно любому критику, литературоведу и историку холодной войны. «И слово моё твёрже камня — не сыра!» — настаивает поэт, очевидно, нимало не сомневаясь в победе российской сборной и в твёрдости не только участников команды, но и её тренера. «За слово отвечу — ведь я, брат, Кадыров», — припечатывает песенник, бросая таким образом дружеский вызов не только поющему г-ну Слепакову, но и всем, кто затеял обыграть на чемпионате бравых российских футболистов.







Во всяком случае, если русская команда рискнёт проиграть, поэту Кадырову и вправду придётся сделаться её тренером. Выполнить обещание, пусть и не своё. А уж на тренировках новый тренер доходчиво разъяснит подопечным понятия дружбы народов, братства и воли к победе.



Да-да, воли к победе! Ибо международное сообщество предпочитает брататься и водить дружбу не с побеждёнными, а с победителями.



Редакция «Военного обозрения» поддерживает сборную России и шлёт ей по Интернету самый горячий позитивный настрой — настрой на победу. Посетители сайта не только прочли бодрящий репортаж, но и узрели художественные образы будущих победителей — всей российской команды, от вратарей до тренера. В каждый дружеский шарж художник вложил талант и душу. Если команде не придаст сил и футбольного вдохновенья столь мощный творческий посыл, то тут не поможет и Кадыров. Точность удара по мячу приводит к повышению градуса дружбы народов, а число засчитанных голов прямо пропорционально скорости укрепления спортивного братства.Сказанное выше — не попытка подбодрить футболистов, не цитата из речи Мутко и не кремлёвская пропаганда.В своё время учёный Г. Гурджиев (1866?—1949) научно доказал, что субъект, на которого окружающие направляют негативные эмоции, теряет здоровье, чахнет и натурально загибается. Ни один доктор его не спасёт. Парацетамол, горчичники и касторка бессильны.Современные российские учёные, чьи имена пока держатся Кремлём в секрете, дополнили закон Гурджиева теорией обратного эффекта.Субъект, которого обволакивают волны положительных общественных чувств, безмедикаментозно оздоровляется, укрепляет силы, повышает тонус, обретает незаурядные спортивные способности и зажигает в сердце своём неугасающий огонь патриотизма. (И, заметим, ни капли мельдония!)Такого человека и спортсмена не победить никому. С ним не справится и заматеревший футбольный суперпрофессионал, мастер хладнокровного дриблинга, специалист по голевым ситуациям и выкатыванию мячика под удар, а также по закатыванию оного в авоську.Товарищи болельщики! Восславим же сборную будущих победителей! Команду непревзойдённых бомбардиров, роковых форвардов и непробиваемых голкиперов!Имена исследователей, открывших истинно научный путь к победе, в Кремле благоразумно не раскрывают — не то иностранцы и их агенты влияния предпримут попытки переманить выдающихся учёных, пообещав им горы златые и платиновые за инновационное физическое и моральное укрепление загнивающих западных футболистов.Сама же теория секрета не представляет. «Военному обозрению» известно, что прогрессивные участники российской сборной уже ознакомлены с дополнением к закону Гурджиева. Ребята считают, что пора применить теорию на практике.— заявил нападающий Артём Дзюба. —Заграничные игроки тоже кое о чём догадываются. Иные из них подозревают, что на чемпионате случится нечто поразительное.— поделился своим восторгом Златан Ибрагимович, нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси». —Что до определённости, то Артём совершенно прав. Сборная России покажет класс, а общество (не только болельщики!) сделает выводы. Правильные выводы. Заодно и учёные убедятся в верности своих умозаключений.Долой негативное, даёшь позитивное!Настраиваемся на положительную патриотическую волну и отправляем ментальные сигналы русским футболистам.Шлём шибко душевный посыл вот ему.И ему тоже посылаем тёплые волны моральной поддержки.И этому, и тому, и вот этому, и тем с номерами на груди.Отправляем коллективную позитивную эмоцию и тому, кто столь вдохновенно посылает мяч в ворота стратегического противника… пардон, в авоську друга, брата и волка… энтшульдиген зи битте… друга, товарища и брата.Не жадничаем! Чувства бесконечны. Они не нефть и не газ, конца им нет!Пусть под этим лозунгом пройдёт Чемпионат мира по футболу в России! Редакция «Военного обозрения» пьёт квас, лимонад, минводу, айран и зелёный чай именно за это.Игра с мячом не станет политическим соперничеством. Гол не окажется поводом для «обострения», «нагнетания», «разжигания» и «наращивания». Нападающие, полузащитники и защитники на поле играют без автоматов. Они не политики и не генералы. Они не те, кто рассматривает всю планету как поле для убийственных войн, а народы — как статистическое наполнение мирового конфликта. Счёт разделит сборные на победителей и проигравших, однако никто никого не убьёт.Пусть живёт в мире прогрессивное состязание, но умрёт алчное соперничество! Да состоится гонка команд — и да прекратится гонка вооружений!Именно о мире и спорте написал песню российский поэт Рамзан Кадыров.Известный стихотворец дал песенный ответ на куплеты Семёна Слепакова (получившего, помимо рифмованного удара, спецприглашение в город Грозный).Для уяснения причины громкого поэтического отклика знаменитости такого ранга рекомендуем читателям прослушать хриплый хит господина Слепакова.Где Дзюба, а где Египет! На это указывает в своей стихотворной критике Р. Кадыров.Песня поэта Кадырова начинается игриво, а оканчивается серьёзно: призывом к миру и к поддержке России:Упоминание пармезана в песне несёт глубочайший философский смысл. Это понятно любому критику, литературоведу и историку холодной войны.— настаивает поэт, очевидно, нимало не сомневаясь в победе российской сборной и в твёрдости не только участников команды, но и её тренера.— припечатывает песенник, бросая таким образом дружеский вызов не только поющему г-ну Слепакову, но и всем, кто затеял обыграть на чемпионате бравых российских футболистов.Во всяком случае, если русская команда рискнёт проиграть, поэту Кадырову и вправду придётся сделаться её тренером. Выполнить обещание, пусть и не своё. А уж на тренировках новый тренер доходчиво разъяснит подопечным понятия дружбы народов, братства и воли к победе.Да-да, воли к победе! Ибо международное сообщество предпочитает брататься и водить дружбу не с побеждёнными, а с победителями. Автор: Олег Чувакин (текст), Виталий Щербак (дружеские шаржи) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 52 Источник Похожие новости Знакомьтесь: могильщик европоцентризма и американского диктата Наше слово твёрже пармезана. Хозяйка чемпионата принимает гостей Россия, капитулируй!

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