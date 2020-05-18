Наше реальное завтра: ряженые или хранители? • 121 • Аналитика







Пришло письмо. Из Воронежа. Несколько надрывное такое, типа «Да что же за беспредел творится», но суть проста: 9 мая, облокотившись на все запреты, ряд граждан, имеющих сходство с реконструкторами, устроил некое мероприятие.



В общем, ничего такого совершенно, ну пришли, возложили цветы, показали на камеры портреты ветеранов. Понятно, что все то было вопреки указу губернатора, но в целом там и указ не особо такой… Чтобы роняя тапки, спешить 9 мая дома сесть. В целом это на совести каждого, сам не сидел дома. Что других судить?



То, что дистанции, маски, – вообще не хочу обсуждать, поскольку то все просто бред.



Так что из всего письма на рассмотрение взял только негатив по отношению к тому, что висело на грудях у некоторых реконструкторов.



Вообще, тот момент больше всего и вверг в негатив читателя. Ну, соглашусь, орден Славы у гражданки в форме… ну совсем не смотрится.



Начал разбираться. И чем дальше, тем все становилось интереснее.



Так что в стиле покойного Задорнова попрошу всех, кому стало интересно, запастись терпением, все действительно не так однозначно и даже познавательно.



Начну с того, что рискну вообще дать определение того, кто, куда и как может что-то на себя вешать из: наград, копий, знаков, значков и так далее.



Естественно, сам раскрутить все это я не смог, потому попросил помощи, в которой мне не отказали и очень все так здорово разъяснили.



Потому, пользуясь своим правом, хочу выразить самую искреннюю благодарность экспертам, потратившим на меня кучу своего личного времени:



Максиму Бочкову

Дмитрию Быстрову

Елене Кирилловой

Андрею Бондарю



Эти люди весьма известны в реконструкторской среде, так что уверен, уровень моих экспертов более чем соответствующий.



И теперь пошли-поехали с самого начала.



О том, что сегодня творится у нас в стране в плане наград, я скажу потом. В конце. Хотя и так все в курсе, что полнейший беспредел и бардак. Но то наша действительность одновременно с генеральшами из пресс-служб.



Но все-таки Великая Отечественная война – это пока еще нечто незыблемо святое. И награды той войны все еще (за редкими исключениями) грязными руками не трогаются. А редкие исключения благодаря Интернету очень быстро выставляются на посмешище и осуждение, так что пока можно спасть спокойно.



Позволю себе подчеркнуть слово «Пока». Жирно так.



Пока же человек в военной форме времен Второй мировой войны с наградами того же времени на этой форме может предстать перед нами без осуждений всего в нескольких случаях:



1. Он участник съемок исторического фильма.

2. Он участник театральной постановки, как на сцене, так и вне ее.





В принципе, историческая реконструкция – это вариант театральной постановки. И в таком аспекте я совершенно без проблем и угрызений совести допускаю ношение участниками этого мероприятия копий наград ради исторического соответствия.



В нашем примере, который на фото, конечно, речь о реконструкции не идет. Это обычная гражданская процедура возложения цветов в день памяти в исполнении людей, одетых в форму солдат того времени. Уместны здесь такие бутафорские награды? Да и сама форма не особенно уместна. Это все-таки не часть театрализованного представления, надо понимать.



В данном случае мне жаль, что руководитель клуба, допустивший такое (наверняка несогласованное) мероприятие, думал только о пиаре.



Прекрасно осведомлен о том, кто эти люди, названий и фамилий приводить не стану именно потому, что не хочу делать дополнительной рекламы. То, что сделали эти граждане, и не совсем красиво, и вызывающе одновременно. И на этом закончим с ними, естественно, у них может быть своя позиция по этому вопросу, но она здесь не совсем уместна.



А вот о наградах поговорим по полной программе.



Для тех, кто не в курсе, будет интересно узнать о том, что в реконструкторском движении существуют свои награды. Собственно, это логично. Военно-исторические клубы зачастую являются вполне себе зарегистрированными по всем правилам организациями, естественно, общественными, а потому имеют право на выпуск своей орденской продукции.



Тут с точки зрения закона все чисто.



Но есть нюанс.



Как мне разъяснил один из экспертов, клубные награды, равно как награды, приуроченные к проводимым мероприятиям, они умышленно заказываются очень похожими на настоящие. Умышленно с какой целью: с целью использования их как реквизита на представлениях.



Делается это следующим образом: орден (или медаль) заказывается так, чтобы быть максимально похожей издали на оригинал. А в упор, с расстояния 2-3 метра, было бы очевидно, что это даже не копия, а… впрочем, судите сами.







Из этих рисунков видно, что орден Славы – это одно, а «орден» «Слава Красной армии» — другое. Но с расстояния действительно не понять, что там висит у человека. Орден, копия или «орден».



И почти каждый из реконструкторов обладает целой коллекцией таких «орденов» и «медалей».





Это коллекция одного из экспертов.



Как я понял из ответов на мои вопросы, какой-либо системы в этом деле нет. Установочных документов тоже. Мои вопросы о том, как и кто что может носить, получали ответы, из которых следовало, что все это лично на совести каждого отдельно взятого человека.



Вот что мне сказал один из интервьюируемых:



«Конкретно никакой системы наградной в реконструкторском движении нет. Есть одно общее правило: настоящие государственные награды носить можно только свои, но это, как понимаете, редкость. (Напомню, орден Красной Звезды, Красного Знамени, медаль «За отвагу» и «За боевые заслуги» люди получали в Афганистане. – Авт.)



Носить государственные награды родные того времени НЕ СВОИ карается. Стилизованные под те награды до степени смешения и прочие побрякушки за то, что участвовал в каком-то мероприятии, носить можно, но все это оставляется на совесть и тщеславие реконструктора.



Если речь идет о том, чтобы надеть что-то для участия в реконструкции, такие вещи делаются только с разрешения организатора и только стилизованные. То есть с 3 метров это орден Красного Знамени, ближе видим чуть меньше размер, а внутри написано «Поле боя 2017».



Я лично надеваю на реконструкцию, когда уместно ношение, одну награду. И то, если рядовой, то на бой вовсе не надеваю. Если отыгрываю солдата-победителя, вернувшегося с фронта после победы, то 1-2 награды солдатские. А все побрякушки я не вешаю никогда».

Собственно, вот. Очень все хорошо сформулировано и дает полную картину для понимания.



То есть носить может кто хочет и все, что угодно. Саморегуляция, так сказать. И эффективная, потому что мне сложно представить сегодня человека в среде реконструкции, который будет таскать на себе килограмма два металла. Запозорят свои же.



Если же задуматься, ничего такого здесь нет, кроме этой самой схожести. Смотришь на медаль – вроде бы за взятие Вены. В упор – ничего подобного.







Очень сложно определить грань разумного в данном случае. С одной стороны – вроде как идея неплохая, и настоящие награды никто не трогает, с другой – вот эта похожесть ввергала и будет ввергать в ярость тех, кто понимает в этом.



Все, заканчиваем с реконструкторами до окончания материала и переходим к ответу на вопрос, который всегда волновал тех, у кого есть ум. То есть: что делать?



А все очень просто. Для того, чтобы никто не волновался и в ярость праведную не впадал, надо просто сделать так, чтобы всем было наплевать.



И сделать это очень просто. Проще, чем кто-либо вообще думает.



Необходимо, чтобы на человека с наградами на мундире/пиджаке просто никто не обращал внимания. Что бы там ни было, хоть Герой России.



Хотя с Героем Труда России все уже нормально, после заслуг господина Ротенберга. Работа, так сказать, идет.







Впрочем, Герой России Сергей Владиленович Кириенко тоже, кроме кривой ухмылки, ничего не вызывает.



Герой Российской Федерации (Герой России — неофициальный вариант наименования) — государственная награда Российской Федерации — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.



В чем состоял геройский подвиг господина Кириенко, мы, очевидно, никогда не узнаем.



Как полным ходом идет дискредитация ордена и медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Награждают всех… Просто награждают всех.



Гражданки Финляндии, например, Ксения Франк и Елена Тимченко. Ордена Дружбы. Дочь и жена известнейшего в стране человека, Геннадия Тимченко. Гражданство госпожи Франк ничуть не мешает последней трудиться в различных структурах при президенте России.



Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» раздаются рэперам и поп-певицам, блогерам обоих полов, дизайнерам и модельерам. Медаль «За участие в военной операции в Сирии» получили не только те, кто воевал и подносил патроны, но и многочисленные артисты, приезжавшие с концертами.



Для сравнения, просто для сравнения: Лев Лещенко, откатавший по частям в Афганистане с 1982 по 1989 годы и давший там не одну сотню концертов, не был удостоен боевой награды. Орден «Знак Почета».





Список получивших награды можно продолжать до бесконечности. Но там все «свои», так что нечего, смысла нет никакого.



Однако есть еще один момент.



Воспитание подрастающих поколений.



Вообще, завешивание наградами всего пространства на мундире, кителе или пиджаке – это обязательный атрибут тоталитарного государства. И здесь у нас тоже полный порядок. Кадетские училища, кадетские корпуса, казачьи школы и корпуса трудятся на той ниве не покладая рук.

















Тут и комментировать нечего. Все, как говорится, на фото.



Но дальше что? А дальше у этих кадетов, казачков и суворовцев будет служба. Ну, у основного большинства. И иммунитет к металлу, позвякивающему на кителе. И десятки изделий из ассортимента «орденской продукции», которые ежегодно выпускаются Минобороны, МВД, Росгвардией, ФСБ, ФСО, УФСИН и прочими госструктурами.



И конечно, без «помощи» со стороны общественных организаций никак. Там, начиная со страннейших изделий от КПРФ, которые по сути являются тем же, чем и «медали» реконструкторов, а по факту стали первыми в истории страны переделками.



О казаках, как говорится, «Гусары, молчать!!!»



Итого. А что «итого»? А мы имеем в стране весьма своеобразную ситуацию.



Государство штампует медали ударными темпами (Минобороны с 2012 по 2020 год ввело 53 ведомственные награды) и такими же темпами их раздают. Пусть не всем желающим, а всем, имеющим возможность получить.



Общественные организации… Знаете, достаточно зайти на сайт такого предприятия, как «Челзнак», чтобы оценить масштабы производства. Там тысячи «орденов» и медалей на все случаи жизни.



И уже сегодня толком (не будучи специалистом) не разберешь, где государственная награда, где КПРФ, где еще какой общественной организации. И дальше будет только хуже, потому что самым молодым носителям советских наград, то есть «афганцам», сегодня всем 50 лет и больше.









Скоро они затеряются совсем на фоне сверкающего водопада, украшающего современных носителей.



Да что говорить, в ближайшем будущем, если ничего не изменится в политике победобесия ко дню 9 Мая, мы еще обречены на массовое появление «реконструкторов ветеранов Великой Отечественной войны».



То есть тех, кого сегодня называют «ряжеными». Над кем смеются и на кого пишут безрезультатные заявления в органы.



Скоро реальные ветераны той войны уйдут в историю. Все. Приписавшие себе годы, сыновья полков, все. Мне не дает реально спокойно жить та мысль, что мы можем докатиться до такого. До реконструкции ветеранов Великой Отечественной. Но все подсказывает, что у нас многое впереди и все к тому идет.



Ведь само государство поощряет и устраивает наградной беспредел. Причем не отчитываясь особо, какие такие героические подвиги совершили те же господа Кириенко и Шойгу. Скажете, что я цепляюсь? Простите, так в статуте награды написано. Героический подвиг! Где??? Когда???



Дискредитация с последующим обесцениванием в глазах всех и вся. Не самое красиво будущее, не так ли? Но другого как-то не наблюдается.



И вот, собственно, финал. И возвращаемся к реконструкторам.



Признаюсь, что, общаясь со своими добровольными помощниками (еще раз отдельное спасибо за ликбез Елене и Дмитрию), а потом изучая тему, я очень сильно поменял свое мнение по этому вопросу.



Уверен, больше всех сейчас удивятся реконструкторы.



Вывод у меня такой: по-хорошему, всему сообществу реконструкторов надо хорошо задуматься над тем, что через некоторое время, весьма, кстати, небольшое, они останутся единственными хранителями «правильного» облика солдат-победителей.



А потому лучше бы оставить в стороне эти значки в стиле КПРФ, непонятные и невнятные, а на реконструкции, да, именно на реконструкциях использовать копии настоящих наград. В соответствии с временем реконструкции.



В конце концов, лично я не вижу в этом ничего плохого. Если принять, что реконструктор – это артист, актер, изображающий солдата или офицера Великой Отечественной или Второй мировой войн, в максимально приближенной к оригиналу форме, снаряжении, то почему вместо наград, соответствующим эпохе, надо цеплять вообще не пойми что?



Очень жирно подчеркиваю: только на мероприятиях.



Все остальные собрания клубов, репетиции, гражданские мероприятия, лучше всего вообще проводить без антуража.



Вот стоит солдат. Вот его форма, вот его оружие. А вот его награды.



И да, я позволю себе представить, что через 10 лет, когда уже точно не останется ветеранов, именно такие люди и будут на своем примере рассказывать детям, что вот за этот орден в виде звезды платили кровью. Такой же красной.



И это здорово, потому что блогеры, дельцы, рэперы и прочие никогда никому не расскажут, чем были оплачены их награды. Как мы никогда не узнаем, какой подвиг совершил Герой России Кириенко.



Потому ничего зазорного в применении (именно так) в качестве реквизита копий наград СССР реконструкторами я не вижу. Наоборот, одна польза. Достоверность. А если для каждой награды человек назубок будет знать ее историю, статут, количество награждённых, то и вообще.



Так как по сути своей реконструкторы – это фактически хранители истории, то, сколь бы не было противоречивым это сообщество (да, есть за что критиковать), по сути, только они и являются теми, кто реально может показать в будущем «как все было».



Ну не на министерство же бескультурья России рассчитывать, в конце-то концов?



А как говорил один исторический персонаж: «Хранить – это дело почетное тоже…»



Вот такой получился размышлизм. На злобу дня и с одним-единственным советом реконструкторам: стоит подумать и расстаться с зюгановской практикой лепки не пойми чего на базе старых советских наград.



Уж если соответствовать – так по полной программе. Хуже не будет.



Постскриптум. Возможно, я разочаровал людей, которые нам написали. Извините, но вот такое получилось расследование. И на фоне того, что творится в стране в целом, реконструкторы — далеко не самая зловредная часть нашего общества. А по моему мнению — очень даже полезная. Хотя не самая легкая в общении зачастую. Пришло письмо. Из Воронежа. Несколько надрывное такое, типа «Да что же за беспредел творится», но суть проста: 9 мая, облокотившись на все запреты, ряд граждан, имеющих сходство с реконструкторами, устроил некое мероприятие.В общем, ничего такого совершенно, ну пришли, возложили цветы, показали на камеры портреты ветеранов. Понятно, что все то было вопреки указу губернатора, но в целом там и указ не особо такой… Чтобы роняя тапки, спешить 9 мая дома сесть. В целом это на совести каждого, сам не сидел дома. Что других судить?То, что дистанции, маски, – вообще не хочу обсуждать, поскольку то все просто бред.Так что из всего письма на рассмотрение взял только негатив по отношению к тому, что висело на грудях у некоторых реконструкторов.Вообще, тот момент больше всего и вверг в негатив читателя. Ну, соглашусь, орден Славы у гражданки в форме… ну совсем не смотрится.Начал разбираться. И чем дальше, тем все становилось интереснее.Так что в стиле покойного Задорнова попрошу всех, кому стало интересно, запастись терпением, все действительно не так однозначно и даже познавательно.Начну с того, что рискну вообще дать определение того, кто, куда и как может что-то на себя вешать из: наград, копий, знаков, значков и так далее.Естественно, сам раскрутить все это я не смог, потому попросил помощи, в которой мне не отказали и очень все так здорово разъяснили.Потому, пользуясь своим правом, хочу выразить самую искреннюю благодарность экспертам, потратившим на меня кучу своего личного времени:Эти люди весьма известны в реконструкторской среде, так что уверен, уровень моих экспертов более чем соответствующий.И теперь пошли-поехали с самого начала.О том, что сегодня творится у нас в стране в плане наград, я скажу потом. В конце. Хотя и так все в курсе, что полнейший беспредел и бардак. Но то наша действительность одновременно с генеральшами из пресс-служб.Но все-таки Великая Отечественная война – это пока еще нечто незыблемо святое. И награды той войны все еще (за редкими исключениями) грязными руками не трогаются. А редкие исключения благодаря Интернету очень быстро выставляются на посмешище и осуждение, так что пока можно спасть спокойно.Позволю себе подчеркнуть слово «Пока». Жирно так.Пока же человек в военной форме времен Второй мировой войны с наградами того же времени на этой форме может предстать перед нами без осуждений всего в нескольких случаях:1. Он участник съемок исторического фильма.2. Он участник театральной постановки, как на сцене, так и вне ее.В принципе, историческая реконструкция – это вариант театральной постановки. И в таком аспекте я совершенно без проблем и угрызений совести допускаю ношение участниками этого мероприятия копий наград ради исторического соответствия.В нашем примере, который на фото, конечно, речь о реконструкции не идет. Это обычная гражданская процедура возложения цветов в день памяти в исполнении людей, одетых в форму солдат того времени. Уместны здесь такие бутафорские награды? Да и сама форма не особенно уместна. Это все-таки не часть театрализованного представления, надо понимать.В данном случае мне жаль, что руководитель клуба, допустивший такое (наверняка несогласованное) мероприятие, думал только о пиаре.Прекрасно осведомлен о том, кто эти люди, названий и фамилий приводить не стану именно потому, что не хочу делать дополнительной рекламы. То, что сделали эти граждане, и не совсем красиво, и вызывающе одновременно. И на этом закончим с ними, естественно, у них может быть своя позиция по этому вопросу, но она здесь не совсем уместна.А вот о наградах поговорим по полной программе.Для тех, кто не в курсе, будет интересно узнать о том, что в реконструкторском движении существуют свои награды. Собственно, это логично. Военно-исторические клубы зачастую являются вполне себе зарегистрированными по всем правилам организациями, естественно, общественными, а потому имеют право на выпуск своей орденской продукции.Тут с точки зрения закона все чисто.Но есть нюанс.Как мне разъяснил один из экспертов, клубные награды, равно как награды, приуроченные к проводимым мероприятиям, они умышленно заказываются очень похожими на настоящие. Умышленно с какой целью: с целью использования их как реквизита на представлениях.Делается это следующим образом: орден (или медаль) заказывается так, чтобы быть максимально похожей издали на оригинал. А в упор, с расстояния 2-3 метра, было бы очевидно, что это даже не копия, а… впрочем, судите сами.Из этих рисунков видно, что орден Славы – это одно, а «орден» «Слава Красной армии» — другое. Но с расстояния действительно не понять, что там висит у человека. Орден, копия или «орден».И почти каждый из реконструкторов обладает целой коллекцией таких «орденов» и «медалей».Это коллекция одного из экспертов.Как я понял из ответов на мои вопросы, какой-либо системы в этом деле нет. Установочных документов тоже. Мои вопросы о том, как и кто что может носить, получали ответы, из которых следовало, что все это лично на совести каждого отдельно взятого человека.Вот что мне сказал один из интервьюируемых:Собственно, вот. Очень все хорошо сформулировано и дает полную картину для понимания.То есть носить может кто хочет и все, что угодно. Саморегуляция, так сказать. И эффективная, потому что мне сложно представить сегодня человека в среде реконструкции, который будет таскать на себе килограмма два металла. Запозорят свои же.Если же задуматься, ничего такого здесь нет, кроме этой самой схожести. Смотришь на медаль – вроде бы за взятие Вены. В упор – ничего подобного.Очень сложно определить грань разумного в данном случае. С одной стороны – вроде как идея неплохая, и настоящие награды никто не трогает, с другой – вот эта похожесть ввергала и будет ввергать в ярость тех, кто понимает в этом.Все, заканчиваем с реконструкторами до окончания материала и переходим к ответу на вопрос, который всегда волновал тех, у кого есть ум. То есть: что делать?А все очень просто. Для того, чтобы никто не волновался и в ярость праведную не впадал, надо просто сделать так, чтобы всем было наплевать.И сделать это очень просто. Проще, чем кто-либо вообще думает.Необходимо, чтобы на человека с наградами на мундире/пиджаке просто никто не обращал внимания. Что бы там ни было, хоть Герой России.Хотя с Героем Труда России все уже нормально, после заслуг господина Ротенберга. Работа, так сказать, идет.Впрочем, Герой России Сергей Владиленович Кириенко тоже, кроме кривой ухмылки, ничего не вызывает.В чем состоял геройский подвиг господина Кириенко, мы, очевидно, никогда не узнаем.Как полным ходом идет дискредитация ордена и медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Награждают всех… Просто награждают всех.Гражданки Финляндии, например, Ксения Франк и Елена Тимченко. Ордена Дружбы. Дочь и жена известнейшего в стране человека, Геннадия Тимченко. Гражданство госпожи Франк ничуть не мешает последней трудиться в различных структурах при президенте России.Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» раздаются рэперам и поп-певицам, блогерам обоих полов, дизайнерам и модельерам. Медаль «За участие в военной операции в Сирии» получили не только те, кто воевал и подносил патроны, но и многочисленные артисты, приезжавшие с концертами.Для сравнения, просто для сравнения: Лев Лещенко, откатавший по частям в Афганистане с 1982 по 1989 годы и давший там не одну сотню концертов, не был удостоен боевой награды. Орден «Знак Почета».Список получивших награды можно продолжать до бесконечности. Но там все «свои», так что нечего, смысла нет никакого.Однако есть еще один момент.Воспитание подрастающих поколений.Вообще, завешивание наградами всего пространства на мундире, кителе или пиджаке – это обязательный атрибут тоталитарного государства. И здесь у нас тоже полный порядок. Кадетские училища, кадетские корпуса, казачьи школы и корпуса трудятся на той ниве не покладая рук.Тут и комментировать нечего. Все, как говорится, на фото.Но дальше что? А дальше у этих кадетов, казачков и суворовцев будет служба. Ну, у основного большинства. И иммунитет к металлу, позвякивающему на кителе. И десятки изделий из ассортимента «орденской продукции», которые ежегодно выпускаются Минобороны, МВД, Росгвардией, ФСБ, ФСО, УФСИН и прочими госструктурами.И конечно, без «помощи» со стороны общественных организаций никак. Там, начиная со страннейших изделий от КПРФ, которые по сути являются тем же, чем и «медали» реконструкторов, а по факту стали первыми в истории страны переделками.О казаках, как говорится, «Гусары, молчать!!!»Итого. А что «итого»? А мы имеем в стране весьма своеобразную ситуацию.Государство штампует медали ударными темпами (Минобороны с 2012 по 2020 год ввело 53 ведомственные награды) и такими же темпами их раздают. Пусть не всем желающим, а всем, имеющим возможность получить.Общественные организации… Знаете, достаточно зайти на сайт такого предприятия, как «Челзнак», чтобы оценить масштабы производства. Там тысячи «орденов» и медалей на все случаи жизни.И уже сегодня толком (не будучи специалистом) не разберешь, где государственная награда, где КПРФ, где еще какой общественной организации. И дальше будет только хуже, потому что самым молодым носителям советских наград, то есть «афганцам», сегодня всем 50 лет и больше.Скоро они затеряются совсем на фоне сверкающего водопада, украшающего современных носителей.Да что говорить, в ближайшем будущем, если ничего не изменится в политике победобесия ко дню 9 Мая, мы еще обречены на массовое появление «реконструкторов ветеранов Великой Отечественной войны».То есть тех, кого сегодня называют «ряжеными». Над кем смеются и на кого пишут безрезультатные заявления в органы.Скоро реальные ветераны той войны уйдут в историю. Все. Приписавшие себе годы, сыновья полков, все. Мне не дает реально спокойно жить та мысль, что мы можем докатиться до такого. До реконструкции ветеранов Великой Отечественной. Но все подсказывает, что у нас многое впереди и все к тому идет.Ведь само государство поощряет и устраивает наградной беспредел. Причем не отчитываясь особо, какие такие героические подвиги совершили те же господа Кириенко и Шойгу. Скажете, что я цепляюсь? Простите, так в статуте награды написано. Героический подвиг! Где??? Когда???Дискредитация с последующим обесцениванием в глазах всех и вся. Не самое красиво будущее, не так ли? Но другого как-то не наблюдается.И вот, собственно, финал. И возвращаемся к реконструкторам.Признаюсь, что, общаясь со своими добровольными помощниками (еще раз отдельное спасибо за ликбез Елене и Дмитрию), а потом изучая тему, я очень сильно поменял свое мнение по этому вопросу.Уверен, больше всех сейчас удивятся реконструкторы.Вывод у меня такой: по-хорошему, всему сообществу реконструкторов надо хорошо задуматься над тем, что через некоторое время, весьма, кстати, небольшое, они останутся единственными хранителями «правильного» облика солдат-победителей.А потому лучше бы оставить в стороне эти значки в стиле КПРФ, непонятные и невнятные, а на реконструкции, да, именно на реконструкциях использовать копии настоящих наград. В соответствии с временем реконструкции.В конце концов, лично я не вижу в этом ничего плохого. Если принять, что реконструктор – это артист, актер, изображающий солдата или офицера Великой Отечественной или Второй мировой войн, в максимально приближенной к оригиналу форме, снаряжении, то почему вместо наград, соответствующим эпохе, надо цеплять вообще не пойми что?Очень жирно подчеркиваю: только на мероприятиях.Все остальные собрания клубов, репетиции, гражданские мероприятия, лучше всего вообще проводить без антуража.Вот стоит солдат. Вот его форма, вот его оружие. А вот его награды.И да, я позволю себе представить, что через 10 лет, когда уже точно не останется ветеранов, именно такие люди и будут на своем примере рассказывать детям, что вот за этот орден в виде звезды платили кровью. Такой же красной.И это здорово, потому что блогеры, дельцы, рэперы и прочие никогда никому не расскажут, чем были оплачены их награды. Как мы никогда не узнаем, какой подвиг совершил Герой России Кириенко.Потому ничего зазорного в применении (именно так) в качестве реквизита копий наград СССР реконструкторами я не вижу. Наоборот, одна польза. Достоверность. А если для каждой награды человек назубок будет знать ее историю, статут, количество награждённых, то и вообще.Так как по сути своей реконструкторы – это фактически хранители истории, то, сколь бы не было противоречивым это сообщество (да, есть за что критиковать), по сути, только они и являются теми, кто реально может показать в будущем «как все было».Ну не на министерство же бескультурья России рассчитывать, в конце-то концов?А как говорил один исторический персонаж: «Хранить – это дело почетное тоже…»Вот такой получился размышлизм. На злобу дня и с одним-единственным советом реконструкторам: стоит подумать и расстаться с зюгановской практикой лепки не пойми чего на базе старых советских наград.Уж если соответствовать – так по полной программе. Хуже не будет.Постскриптум. Возможно, я разочаровал людей, которые нам написали. Извините, но вот такое получилось расследование. И на фоне того, что творится в стране в целом, реконструкторы — далеко не самая зловредная часть нашего общества. А по моему мнению — очень даже полезная. Хотя не самая легкая в общении зачастую. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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