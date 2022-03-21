Наше оружие заставили убивать русских: но не всё так просто

Режим Зеленского умоляет западных покровителей о поставках серьёзных систем ПВО и истребителей, а получает вместо них массу оружия для суицидальных атак на русские танки. На Западе же вопрос военной помощи Киеву уже превратился в предлог для дружеского шантажа и выкручивания рук друг другу; о победе над Россией никто и не помышляет.

На минувшей неделе Telegram-каналы облетело фото погибшего украинского бойца, прикованного цепью к бетонному столбу. Мужчину вооружили гранатомётом и поручили ценой жизни останавливать русскую армию. А чтобы потенциальный герой не увильнул от такой чести – посадили на привязь для скота.

Кто убил военнослужащего, так и осталось непонятным. Может, двигавшийся с востока конвой расстрелял бедолагу и после короткой остановки пошёл к назначенной командованием цели. А может, с несчастным расправились "свои". Если, конечно, можно назвать "своими" людей, сажающих сослуживцев на цепь. К слову, у убитого не было при себе ни автомата, ни патронов к нему: только гранатомёт. Деталь, очень много говорящая об украинской армии и царящих в ней нравах.

Как бы то ни было, обречённый на смерть, прикованный цепью к незалежности человек с взведённой "трубой" – самая точная метафора нынешней войны для украинцев. Да, впрочем, и для страны в целом. Ведь чем хуже идут дела на фронтах, тем активнее западные покровители накачивают Украину оружием и тем меньше у неё шансов пережить операцию.

Первую крупную партию пехотного противотанкового оружия ещё в конце января прислала Великобритания, подарившая ВСУ (Вооружённым силам Украины) две тысячи одноразовых гранатомётов NLAW. Войны ещё не было, а одноразовые гранатомёты для одноразовых пехотинцев уже были (оцените, украинцы, тонкий британский юмор).

Очень быстро союзники дошли до обсуждения возможности поставить Киеву старые советские истребители, штурмовики и зенитно-ракетные комплексы С-300. Соответствующее решение то принимается, то внезапно отменяется: поляки, немцы и американцы делают разнонаправленные заявления и, похоже, ведут ожесточённую подковёрную борьбу за право сделать или не сделать этот шаг.

А раз так – значит, пришло время разобраться, что стоит за этой вознёй и насколько серьёзна угроза русским воинам, исходящая от старого советского оружия.

Украинские ВВС: жизнь после смерти

В 2021 году, по данным западных источников, Украина располагала 43 истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25, 26 тяжёлыми истребителями Су-27. В дополнение к этой сотне (точнее, 98) боевых самолётов в стране имелось 47 чехословацких учебно-тренировочных L-39 "Альбатросов", 8 учебных МиГ-29 и 6 Су-27, три десятка транспортников и чуть больше ста вертолётов всех типов.

13 марта 2022-го Министерство обороны России сообщило об уничтожении 100 украинских самолётов. В последующие дни также сообщалось об уничтожении украинских бомбардировщиков, истребителей и штурмовиков. Так, 16-го числа наши военные отчитались, что сбили два штурмовика Су-25 и истребитель МиГ-29. Часть заявлений военного ведомства подкреплялась фотографиями и видеозаписями, которые публиковали в соцсетях жители освобождаемых территорий. Иными словами, наши асы и зенитчики уже четыре дня сбивают самолёты, которых у Украины, по статистике, уже не должно быть.

Как же такое могло произойти?

Дело в том, что западные специалисты учитывали только боеготовые украинские самолёты. Наши же военные неизбежно записывали в число уничтоженных учебно-тренировочные, транспортные и разукомплектованные нелетающие боевые самолёты, находившиеся на земле. Такие разночтения – абсолютно обычная вещь на любой войне. Впрочем, для нас важен не подсчёт точного числа уничтоженных "літаків", а лишь порядок цифр, позволяющий оценивать последующие данные.

Каким образом украинские ВВС так долго протянули под непрекращающимися ракетными ударами нашей армии? Ответ прост: они перебазировались на аэродромы Румынии и Польши (наше Минобороны в начале марта уже делало предупреждение этим странам). Притом сделано это было не после сокрушительного удара в ночь на 24 февраля, а ещё до него. Теперь же украинские авиабазы если и используются, то только в качестве "аэродромов подскока".

Самосбывающийся фейк

Тем не менее перемалывание украинских ВВС идёт. Пусть и медленно, но неотвратимо. Естественно, в Киеве не могли не задуматься, как поддержать боеспособность быстро стачивающихся "повітряних" сил. Самым подходящим донором в этом плане выглядят ВВС восточноевропейских стран, ранее входивших в состав Варшавского блока и потому имеющих самолёты советских типов.

Почему Украина не может попросить, а Штаты – поставить ей американские истребители и бомбардировщики? Да просто в Незалежной нет пилотов, которые могли бы на них летать. Подготовка лётчиков, даже в формате переобучения – слишком длительный процесс, а воевать с русскими надо прямо сейчас.

1 марта пресс-служба Военно-морских сил Украины опубликовала в Facebook сообщение о том, что Болгария, Польша и Словакия передадут Киеву 70 военных самолётов. По прикидкам украинских военных, София должна была пожертвовать на войну с русскими 16 МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Варшава – 28 МиГов, а Словакия – 12 "двадцать девятых". Более того, украинские стратеги смело распорядились иностранной инфраструктурой: в заявлении отмечалось, что подаренные самолёты будут размещаться на польских аэродромах, с которых украинские лётчики смогут выполнять боевые задачи.

Разумеется, столь тактичное предложение вызвало предельно живой отклик в странах, которых касалось. Президент Польши Анджей Дуда буквально в тот же день заявил, что его страна в конфликте не участвует:

Мы не направляем наших самолётов, иначе это бы означало включение НАТО в конфликт. НАТО не является стороной конфликта. Наши самолёты в настоящее время на Украине не летают.

Украина надеялась получить от Варшавы МиГ-29, но Польша дала "задний ход". Фото: Andreas Franke / picture alliance / Globallookpress

Аналогично высказался и премьер Болгарии Кирил Петков: он заявил, что

имеющихся у страны самолётов совершенно недостаточно для охраны собственного неба, так что отдавать их – полный абсурд.

Стало быть, украинские соседи послали Киев куда подальше, и на этом история должна была завершиться – так же, как завершаются большинство "гениальных" выдумок украинских пропагандистов. Однако тут в игру вступили американцы.

6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты дают "зелёный свет" своим европейским союзникам на передачу боевых самолётов Украине. Это заявление перевернуло ситуацию с ног на голову. Получалось, что раскулачивать приличных европейцев на авиацию пришёл не пахнущий цыбулей и самогоном галичанин, а сам гегемон. Цена отказа существенно возросла.

Самолёты давай, курва!

Первыми от такого кульбита очухались поляки. Для начала Варшава заявила, что не станет посылать истребители на Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов. Три дня спустя, 9 марта, хорошенько обмозговав ситуацию, гоноровы паны сделали ход конём: заявили, что согласны перегнать имеющиеся у них МиГ-29 на американскую базу "Рамштайн" в обмен на передачу Польше такого же числа американских истребителей F-16. Выходило, что теперь уже поляки пытаются раскулачить американцев на приличные самолёты, обещая передать им советское старьё, а с нею – и всю головную боль, связанную с дальнейшей передачей истребителей Мыколам.

В Вашингтоне почесали затылок и решили, что им такого счастья не надо. Агентство Reuters заявило, что Штаты отклоняют предложение по обмену истребителями. 10 марта Белый дом зашлифовал отказ: американские СМИ сообщили, что передавать МиГи Украине запретил лично президент страны Джо Байден.

Гегемон утёрся, истребители в ангарах, и у русских нет предлога, чтобы бить по польским аэродромам. Казалось бы, чего ещё желать? Но вошедшие в раж поляки похожи на грузовик без тормозов, покатившийся с горы.

14-го числа глава польского МИД заявил, что решение о передаче самолётов должен принимать весь Североатлантический блок, а не одно государство.

Решение должно приниматься НАТО как единым альянсом, а не отдельной страной, потому что оно скажется на всём альянсе. Так что одна страна альянса не может принять решение за остальных,

– высказался польский министр иностранных дел Збигнев Рау.

Переводя с дипломатического на человеческий – американцам вдруг заявили, что они не имеют права отказаться от обмена истребителями с поляками. Для понимания уровня наглости стоит вспомнить, что польский министр начал "строить" Вашингтон уже после того как там заявили, что передача истребителей Украине может привести к мировой войне.

Паны нацелились на бесплатные F-16, и такая мелочь, как третья мировая, оказалась им ни капли не страшна. Наблюдавший за метаморфозами украинского вброса министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию с поставками истребителей "дипломатической загадкой".

Если сказка станет былью

Передача самолётов Украине – очевидная авантюра, но наблюдая за тем, как развивается ситуация, как добрые союзники душат друг друга евроатлантической солидарностью и топят в интригах – нельзя исключать, что сиюминутная целесообразность пересилит стратегические опасения.

Какие последствия это решение будет иметь в реальной жизни?

Начнём с того, что Польша располагает двадцатью тремя МиГ-29. 11 машин имеет Болгария, 12 – Хорватия, 10 – Словакия. Всего в ВВС стран-членов НАТО служат 56 МиГ-29.

Сейчас трудно сказать, кого из европейцев сможет уломать Вашингтон, если возьмется за дело засучив рукава. Допустим, что всех. В этом случае Киев получит больше МиГов, чем имел на начало конфликта. Значит ли это, что ВВС республики возродятся? Пожалуй, что нет. Дело в том, что до начала спецоперации ВВС страны имели не только МиГи, но и большое количество "сушек", и вот их потери возместить не удастся даже за счёт союзников.

Кроме того, самолёты не летают сами по себе. Им нужны пилоты. А именно их Украина интенсивно теряла последние годы. По данным западных СМИ, около 145 лётчиков уволились из ВВС страны с 2019-го по июль 2021 года. Оставшиеся на службе гибли в боях с русскими истребителями и получали ракеты от наших зенитчиков. И если проблема передачи Украине чужих самолётов выглядит как трудновыполнимая авантюра, то обеспечение этих машин пилотами – и вовсе задача нетривиальная. Украинских специалистов всё меньше, а иностранцы вряд ли согласятся рисковать жизнями даже за большие деньги. Наёмники вообще крайне неохотно гибнут ради исполнения контрактных обязательств.

Также натовцы не могут не считаться с угрозой постепенного втягивания в конфликт с Россией.

После ракетного удара по наёмникам стало понятно, что Россия не собирается цацкаться в том числе и с представителями стран НАТО, которые по какой-то причине окажутся на территории Украины с оружием в руках. А любая военная авиация, военная техника стран НАТО, если она пересечёт границу с Украиной и начнёт применять свои вооружения против российских уже контингентов, то это автоматически переводит этот конфликт в нечто большее, чем просто спецоперация России на Украине, а скорее уже в состояние околовоенного конфликта с одним или двумя государствами альянса. И это совсем другой геополитический расклад,

– пояснил Царьграду военный эксперт, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Зенитной ракеты не завалялось?

Именно по этой причине фокус обсуждения в последнее время сдвинулся с поставок МиГов на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов. Самыми эффективными из них являются С-300, а в качестве доноров, опять же, рассматриваются соседи Украины.

При этом ситуация вокруг комплексов развивается по той же спирали, что и с истребителями. 16 марта Зеленский попросил американцев организовать передачу С-300 Киеву. На следующий день стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Словакии Ярослав Надь обсудили возможность передачи Украине зенитных комплексов и истребителей МиГ-29.

Мы ведём консультации с рядом наших союзников и партнёров, чтобы убедиться, что получим как можно больше потенциала для продолжения оказания помощи украинским силам. <…> Эти консультации будут продолжаться, но мне нечего объявить,

– отметил глава американского военного ведомства.

Словацкий же министр встал в ту же позу, что и его польские коллеги двумя неделями ранее. Мол, для Украины ничего не жалко, но дайте оружие на замену. В свою очередь Германия и Нидерланды заявили о готовности разместить свои комплексы ПВО Patriot на авиабазе Слиач в центральной Словакии, чтобы страна могла снять с боевого дежурства С-300. То есть союзники по НАТО продолжают игру в "горячую картошку", где принявший условия партнёров получает проблемы.

Система ПВО Patriot. Фото: mehmet ali poyraz / Shutterstock.com

Однако если всё-таки НАТО решится на передачу комплексов, какое значение это будет иметь для баланса сил на фронте?

Значение иметь будет. Но небольшое.

По состоянию на 2016 год Украина имела около 250 пусковых установок (ПУ) системы С-300. К началу нашей спецоперации менее 20 из них прошли модернизацию, но общее число всё равно было весьма и весьма внушительным.

Только три страны НАТО имеют сейчас ЗРК этого типа: Греция (12 пусковых установок в двух батареях), Болгария (10 ПУ в двух батареях) и Словакия (один комплект, предположительно 6 ПУ). В 2015 году Словакия обращалась к России с просьбой о модернизации её С-300, но был ли заключён контракт и был ли он потом выполнен – неизвестно.

О греческих комплексах Киев может даже не мечтать: Афинам они нужны на случай конфликта с Турцией на Кипре. Остаются только 16 болгарско-словацких установок. Украина не смогла отбиться от наших ВКС, имея 250 С-300, значительное число "Буков" и С-125, некоторое число "Торов" и множество ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов). Так что получение союзнических "трёхсоток" максимум может привести к тому, что Россия потеряет на несколько самолётов больше.

Самолёты – штука дорогая и терять их неприятно; риск гибели пилотов – ещё хуже. Тем не менееё в масштабе всей кампании это уже ничего не изменит.

Что с того?

16 марта, после – хочется верить – последнего обращения Зеленского к Конгрессу США, американцы пообещали украинским войскам 9000 противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, 7000 единиц стрелкового оружия и 20 миллионов боеприпасов к ним. По сути, Вашингтон выдал марионеточному режиму очень большую партию "труб", обнявшись с которыми, свидомые патриоты могут умереть за безнадёжное и бессмысленное дело.

С точки зрения коллективного Запада, война ведётся не для победы Украины над Россией, а ради причинения потерь русским. Если для этого нужно будет наладить поставки в страну не только ПЗРК и ручных гранатомётов, но и цепей – это будет сделано без колебаний. Но вот участвовать в войне с русскими своими силами ни европейцы, ни американцы категорически не согласны. Более того, даже вопрос поставки серьёзных вооружений эти замечательные люди превратили в повод для внутренних интриг и дружеского шантажа.

В общем, дело идёт к тому, что в обозримой перспективе можно будет повторить вопрос Тараса Бульбы: что, сынку, помогли тебе твои ляхи?