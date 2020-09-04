«Наше официальное обращение остаётся без ответа»: Лавров указал на задержку обработки запроса о Навальном в Германии

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что официальное обращение Москвы в адрес Берлина, связанное с состоянием Алексея Навального, осталось без ответа. По словам министра, задержка произошла из-за позиции внешнеполитического ведомства ФРГ. Лавров указал, что реакция России на возникшую ситуацию последует только после получения конкретных данных из Германии. Из-за заявлений немецкой стороны о якобы отравлении Навального в МИД Австрии пригласили главу российской дипмиссии в этой стране Дмитрия Любинского.

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о ситуации с Алексеем Навальным, отметив, что российской стороне «нечего скрывать».

Выступая в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС, Лавров указал, что в ситуации с Навальным «всё происходит по старым сценариям».

«Когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа», — сказал министр.

«Я уже теперь вынужден произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции Министерства иностранных дел ФРГ», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия будет реагировать на сложившуюся ситуацию, когда поступит ответ с конкретными фактами.

«Всё это, к сожалению, напоминает происходившее со Скрипалями и другие истории, когда Россия была голословно обвинена», — сказал он.

Он отметил, что российская сторона сейчас подходит к таким «высокопарным, пафосным» заявлениям западных коллег с «изрядной долей скептицизма».

По словам Лаврова, тон западных партнёров России в ситуации с Навальным говорит о том, что «они кроме искусственно нагнетаемой патетики пока мало что могут предъявить».

Напомним, 20 августа самолёт, на борту которого находился Алексей Навальный, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия блогера. Мужчину экстренно доставили в местную больницу, он находился без сознания.

При этом родственники настаивали на переводе Навального в немецкую клинику «Шарите». Когда врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным, его переправили в Германию.

Впоследствии официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Токсикологическое исследование провела специальная лаборатория Вооружённых сил Германии.

Ещё позднее немецкие СМИ сообщили, что немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества не только в крови, моче и на коже Алексея Навального, но и на взятой им с собой в дорогу бутылке.

Как пишет Der Spiegel, эта информация была озвучена врачом Мюнхенского института фармакологии и токсикологии бундесвера на совещании правительства.

При этом отмечается, что Навальный якобы выпил из неё, когда уже был «отравлен», оставив на ней следы яда. Как утверждает журнал, бутылку немецким военным врачам передали родственники Навального.

Российский посол вызван в МИД Австрии

Тем временем Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

«Мы поручили это вчера, и он (посол. — RT) сегодня будет в МИД», — заявил накануне глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.

После визита в австрийское внешнеполитическое ведомства посол России в Австрии Дмитрий Любинский после беседы в МИД Австрии назвал неуместными требования к России о быстром расследовании инцидента с Навальным. По его словам, для этой процедуры требуются конкретные данные, запрошенные у немецкой стороны.

«Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования в условиях отсутствия с германской стороны какой-либо информации, фактов и конкретных данных, как и в целом реакции по существу вопросов Генпрокуратуры России в запросе от 27 августа», — написал посол на своей странице в Facebook.

Напомним, 4 сентября управление юстиции Берлина подтвердило получение запроса генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным. В немецком ведомстве сообщили, что запрос передан в подразделение управления юстиции, ответственное за вопросы правовой помощи в уголовных делах. Вместе с тем отмечается, что решение об одобрении запроса будет принято «в консультациях с соответствующими федеральным ведомствами».

Перехваченная запись

Между тем белорусское телевидение обнародовало запись разговора, на которой, предположительно, представители Берлина и Варшавы обсуждают ситуацию вокруг Навального и результаты его анализов. Ранее власти Белоруссии сообщали, что перехватили разговор, доказывающий, что заявления об отравлении Навального — фальсификация.

Собеседник, который предположительно представляет немецкую сторону, на записи заявил, что сам факт подтверждения или опровержения информации об отравлении не важен, поскольку «на войне все средства хороши».

На это второй участник диалога отметил, что важно «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Белоруссии» и для этого «утопить его в проблемах России». Кроме того, он напомнил, что регионах РФ скоро должны пройти выборы.

Также собеседники отметили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался «крепким орешком», а чиновники и военные до сих пор верны ему.