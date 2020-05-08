Наше эпидемическое будущее и его причины • 88 • Аналитика

На данный момент, 06.05.2020, уже очевидно, что по итогам пандемии коронавируса Россия окажется на почетном втором месте по общему количеству заболевших, уступив только вечному противнику — Соединенным Штатам. В данной заметке я попытаюсь выборочно проанализировать причины этого почти уже факта.







Итак, на сегодняшний день прирост числа заболевших составляет более 10000 в сутки с тенденцией к увеличению. Как злобно шутят в Интернете: «Плато накренилось». Так почему же это произошло? Ведь к 28—29 апреля официальные лица начинали робко заявлять, что дальнейшего роста заболеваемости не будет, и 6-7 тысяч заболевших в сутки и станут тем пиком, которого все так долго ждали.



Согласно данным исследования Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса, средний инкубационный период коронавируса составляет 5-6 суток. Помимо этого, пара-тройка суток необходима для того, чтобы человек забил тревогу и обратился в медицинские учреждения, еще несколько проходит до получения результатов тестов. Так что же произошло за 10-15 суток до резкого роста заболеваемости 29-30 апреля?



Во-первых, произошла православная Пасха. Думаю, что каждый читатель «Военного обозрения» видел фотографии людей, заполонивших храмы и целовавших иконы.



Во-вторых, 15 апреля случилось столпотворение в московском метро, произошедшее по причине ввода пропусков. Любому, кто в московском метро хоть раз был, не нужно объяснять, что там и без проверки пропуска каждого входящего далеко не пусто в переходах, а тут вдруг такая оказия…



В дополнение к этим двум событиям в России случилась весна. Да, увы. Во дворе дома автора управляющая компания старательно замотала горки и качели полосатой лентой, развесив угрожающие прокламации о жалобах в Роспотребнадзор. Срок жизни упомянутой ленты не составил и двух дней. Так с тех пор и идет эта война — каждые несколько суток УК заматывает игровую площадку лентой, и каждые несколько суток орды детей без масок в компании с родителями срывают ленту, дабы вкусить запретный плод, который, как известно, очень сладок, и это несмотря на то, что в одном из подъездов дома подтвержден случай коронавируса.



Еще одна вещь, которую хочу отметить из личного опыта: полное отсутствие соблюдения дистанции. В маске, без маски, в магазине, на улице — никакого импульса к тому, чтобы держаться подальше, у 80% наших граждан незаметно. Даже в ближайшем магазине продавцы маски носят на подбородке. Наверное, дышать так удобнее.



В качестве последней причины отмечу то, что люди просто и банально ходят на работу, потому что никакой реальной помощи предпринимателям и работникам выделено не было. Все, наверное, слышали, что малому и среднему бизнесу обещали выдать по МРОТ на каждого сотрудника? И выдали. Только не всем, а из "пострадавших отраслей". А если вы, например, работаете в небольшом КБ, то вам не положено, потому что вы от коронавируса совершенно не страдаете.



Итак, с причинами роста заболеваемости (всё сказанное — личное мнение автора) разобрались. А что же привело к появлению этих причин?



Осмелюсь заявить, что виноваты здесь все. С одной стороны, совершенно непонятно, почему власти не могли закрыть церкви. Храмов у нас в стране пока что меньше, чем полицейских. Поставь на Пасху по одному у каждой церкви с приказом штрафовать входящих — и денег соберешь в местный бюджет, и людей домой отправишь самоизоляцию соблюдать. Почему этого не было сделано? Может быть, с церковью местные администрации ссориться не захотели, а может, дело в том, что компетенции не хватило предугадать поход верующих в храмы на Пасху, толп в метро-то после введения пропусков тоже никто не ожидал. Вот и имеем сейчас то, что имеем. С другой стороны, народ, видя неадекватность и слабый эффект принимаемых мер, не очень-то желает их соблюдать, тем более что помощи народу от тех, кто эти меры принимает, практически никакой, и это поведение ситуацию еще больше усугубляет.



Теперь пара слов о том, что нас ждет. Следующим шагом со стороны властей, вероятно, будет ужесточение существующих мер. Потому что оно назрело. Возможно, такое ужесточение будет иметь эффект. Недели так через три-четыре. А за эти недели у многих людей банально кончатся деньги, и люди пойдут искать любую работу, какая только подвернется, наплевав на любые риски и штрафы.



Поэтому остается, как и всегда, надеяться на авось. Авось пронесет, авось солнечная радиация летом вирус начнет убивать или мутирует он так, что станет лучшим другом человека, а, возможно, добрые американские/российские/китайские ученые уже послезавтра уколют всех бесплатной вакциной. Всех, кроме антипрививочников. Тем вакцину, разумеется, введут перорально.



P. S. По мнению автора, в конце марта необходимо было всю страну посадить на всеобщий карантин с вводом ЧС на три недели и полной компенсацией зарплат из резервного фонда, плюс ввести такие штрафы, чтоб даже у олигархов бюджет бы треснул. Дешевле бы вышло, чем нынешняя «самоизоляция» с медленной смертью бизнеса. На данный момент, 06.05.2020, уже очевидно, что по итогам пандемии коронавируса Россия окажется на почетном втором месте по общему количеству заболевших, уступив только вечному противнику — Соединенным Штатам. В данной заметке я попытаюсь выборочно проанализировать причины этого почти уже факта.Итак, на сегодняшний день прирост числа заболевших составляет более 10000 в сутки с тенденцией к увеличению. Как злобно шутят в Интернете: «Плато накренилось». Так почему же это произошло? Ведь к 28—29 апреля официальные лица начинали робко заявлять, что дальнейшего роста заболеваемости не будет, и 6-7 тысяч заболевших в сутки и станут тем пиком, которого все так долго ждали.Согласно данным исследования Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса, средний инкубационный период коронавируса составляет 5-6 суток. Помимо этого, пара-тройка суток необходима для того, чтобы человек забил тревогу и обратился в медицинские учреждения, еще несколько проходит до получения результатов тестов. Так что же произошло за 10-15 суток до резкого роста заболеваемости 29-30 апреля?Во-первых, произошла православная Пасха. Думаю, что каждый читатель «Военного обозрения» видел фотографии людей, заполонивших храмы и целовавших иконы.Во-вторых, 15 апреля случилось столпотворение в московском метро, произошедшее по причине ввода пропусков. Любому, кто в московском метро хоть раз был, не нужно объяснять, что там и без проверки пропуска каждого входящего далеко не пусто в переходах, а тут вдруг такая оказия…В дополнение к этим двум событиям в России случилась весна. Да, увы. Во дворе дома автора управляющая компания старательно замотала горки и качели полосатой лентой, развесив угрожающие прокламации о жалобах в Роспотребнадзор. Срок жизни упомянутой ленты не составил и двух дней. Так с тех пор и идет эта война — каждые несколько суток УК заматывает игровую площадку лентой, и каждые несколько суток орды детей без масок в компании с родителями срывают ленту, дабы вкусить запретный плод, который, как известно, очень сладок, и это несмотря на то, что в одном из подъездов дома подтвержден случай коронавируса.Еще одна вещь, которую хочу отметить из личного опыта: полное отсутствие соблюдения дистанции. В маске, без маски, в магазине, на улице — никакого импульса к тому, чтобы держаться подальше, у 80% наших граждан незаметно. Даже в ближайшем магазине продавцы маски носят на подбородке. Наверное, дышать так удобнее.В качестве последней причины отмечу то, что люди просто и банально ходят на работу, потому что никакой реальной помощи предпринимателям и работникам выделено не было. Все, наверное, слышали, что малому и среднему бизнесу обещали выдать по МРОТ на каждого сотрудника? И выдали. Только не всем, а из "пострадавших отраслей". А если вы, например, работаете в небольшом КБ, то вам не положено, потому что вы от коронавируса совершенно не страдаете.Итак, с причинами роста заболеваемости (всё сказанное — личное мнение автора) разобрались. А что же привело к появлению этих причин?Осмелюсь заявить, что виноваты здесь все. С одной стороны, совершенно непонятно, почему власти не могли закрыть церкви. Храмов у нас в стране пока что меньше, чем полицейских. Поставь на Пасху по одному у каждой церкви с приказом штрафовать входящих — и денег соберешь в местный бюджет, и людей домой отправишь самоизоляцию соблюдать. Почему этого не было сделано? Может быть, с церковью местные администрации ссориться не захотели, а может, дело в том, что компетенции не хватило предугадать поход верующих в храмы на Пасху, толп в метро-то после введения пропусков тоже никто не ожидал. Вот и имеем сейчас то, что имеем. С другой стороны, народ, видя неадекватность и слабый эффект принимаемых мер, не очень-то желает их соблюдать, тем более что помощи народу от тех, кто эти меры принимает, практически никакой, и это поведение ситуацию еще больше усугубляет.Теперь пара слов о том, что нас ждет. Следующим шагом со стороны властей, вероятно, будет ужесточение существующих мер. Потому что оно назрело. Возможно, такое ужесточение будет иметь эффект. Недели так через три-четыре. А за эти недели у многих людей банально кончатся деньги, и люди пойдут искать любую работу, какая только подвернется, наплевав на любые риски и штрафы.Поэтому остается, как и всегда, надеяться на авось. Авось пронесет, авось солнечная радиация летом вирус начнет убивать или мутирует он так, что станет лучшим другом человека, а, возможно, добрые американские/российские/китайские ученые уже послезавтра уколют всех бесплатной вакциной. Всех, кроме антипрививочников. Тем вакцину, разумеется, введут перорально.P. S. По мнению автора, в конце марта необходимо было всю страну посадить на всеобщий карантин с вводом ЧС на три недели и полной компенсацией зарплат из резервного фонда, плюс ввести такие штрафы, чтоб даже у олигархов бюджет бы треснул. Дешевле бы вышло, чем нынешняя «самоизоляция» с медленной смертью бизнеса. Not_invented Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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