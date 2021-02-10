«Наше будущее не может быть таким»: сенат США счёл конституционной процедуру импичмента Трампа

Американские сенаторы большинством голосов решили, что процесс импичмента в отношении Дональда Трампа не противоречит Конституции США. Напомним, впервые в истории страны процедура затрагивает бывшего президента. Как считают адвокаты экс-главы Белого дома, такая ситуация может «разорвать страну на части», как это было в годы Гражданской войны. Между тем эксперты сомневаются, что импичмент в итоге поддержит необходимое число сенаторов.

Сенат Конгресса США решил, что процедура импичмента в отношении 45-го президента Дональда Трампа не противоречит Конституции страны. Впервые в истории Соединённых Штатов Америки рассматривается вопрос об импичменте главы государства, который уже покинул свой пост и является частным лицом.

Позицию о конституционности процесса поддержали 56 сенаторов, в том числе шесть представителей Республиканской партии. Против высказались оставшиеся 44 республиканца. При этом необходимо было простое большинство.

Разбирательство в отношении бывшего руководителя Белого дома ведётся по обвинению в «подстрекательстве к мятежу». Соответствующую резолюцию в январе поддержали в палате представителей.

Причина — беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 ноября, когда сторонники Трампа в ходе акции протеста прорвались в Капитолий. В результате беспорядков погибли пять человек, включая офицера полиции.

«Будущее США не может быть таким»

Отметим, что заседание началось с выступления ведущего менеджера импичмента от Демократической партии Джейми Раскина. Он представил смонтированный видеоролик о событиях 6 января, после чего рассказал о своей личной истории, связанной с тем днём.

По его словам, 6 января он привёл в Капитолий свою дочь и зятя. В тот день конгресс США должен был утвердить результаты выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года, победу на которых одержал демократ Джо Байден. При этом Раскин заверил своих родственников, что те будут в безопасности.

«К тому моменту, когда мы узнали о том, что происходит, было уже слишком поздно. Вокруг меня люди звали своих жён, мужей, близких, чтобы попрощаться», — сказал Раскин, отметив, что законодатели снимали свои опознавательные знаки, боясь подвергнуться нападению.

По его словам, он никогда не забудет тот звук, с которым демонстранты таранили забаррикадированную дверь зала заседаний.

«До того времени мой зять ни разу не был в Капитолии. Когда час спустя нас наконец спасли сотрудники полиции Капитолия, я обнял родных, извинился перед ними и сказал своей дочери Табите — ей 24 года, — что сожалею и что не допущу подобного, когда она снова придёт со мной в Капитолий. Она ответила: «Папа, я не хочу возвращаться в Капитолий». Из всех тех ужасов, что мне пришлось увидеть и услышать в тот день и после, это стало для меня самым сильным ударом», — подчеркнул конгрессмен.

«Уважаемые сенаторы, наше будущее не может быть таким. Это не может быть будущим Америки. Мы не можем допускать, чтобы президенты подстрекали и организовывали толпу, нападающую на правительство и институты власти лишь потому, что они отказываются признать волю народа в соответствии с Конституцией Соединённых Штатов», — заключил Раскин.

Выступление Раскина было очень эмоциональным, несколько раз он едва сдерживал слёзы, а также прерывался, чтобы попить воды.

Сенатор-демократ Джейми Раскин

Reuters

© U.S. Senate TV

Добавим, что ранее о событиях 6 января рассказала член нижней палаты конгресса США Александрия Окасио-Кортес, которая считается представителем так называемого прогрессивного крыла Демпартии. Во время прямой трансляции в своём Instagram она рассказала о том, как пряталась в кабинетах Капитолия и переживала за свою жизнь.

«Раскол, подобный Гражданской войне»

Перед американскими законодателями также выступил адвокат Трампа Дэвид Шон. Он раскритиковал сторону обвинения — представителей нижней палаты, — уличив их «в предвзятости». По его словам, процесс направлен на лишение прав более 74 млн американцев, поддержавших Дональда Трампа на выборах.

«Этот процесс разорвёт нашу страну на части так, как это, возможно, было всего однажды за всю историю», — сказал Шон, напомнив о гражданской войне в США (1861—1865 годы).

Позицию защиты также поддержал член палаты представителей, республиканец Джим Джордан. По его мнению, демократы «хотят устранить человека, за которого проголосовали 74 млн американцев».

«Они не хотят, чтобы он баллотировался в 2024 году. И они так на этом сосредоточены, так этим одержимы... Они настолько этим одержимы, что готовы игнорировать конституцию, готовы игнорировать процессуальные нормы. И ещё они готовы игнорировать факты. Вы отмечали, что президент сказал: «Мирно и патриотично идите к Капитолию и сделайте так, чтобы вас услышали», — сказал Джордан. Его слова приводит ИноТВ.

Одни из агитационных символов во время предвыборной кампании — слон и осёл — символизирующие Республиканскую и Демократическую партии соответственно.

Reuters

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Между тем телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп недоволен работой своих адвокатов, особенно он был раздражён действиями Брюса Кастора. Интернет-издание Politico, в свою очередь, указывает, что, по мнению экс-главы государства, его юристы упустили ряд возможностей.

«Казалось, что адвокат бывшего президента — его главный адвокат — просто без остановки молол бессвязную чушь, а на конституционные доводы никак не ответил», — отметил сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин.

При этом после завершения заседания Дэвид Шон выразил поддержку Кастору и другим своим коллегам.

«Уверен, что в будущем они очень хорошо подготовятся и покажут отличный результат в этом деле», — подчеркнул юрист.

Сенаторы продолжат рассматривать вопрос о вынесении импичмента 45-му президенту США в среду, 10 февраля, в 20:00 мск.

«Прецедент, опасный для всех»

Как отмечает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, ситуация, при которой ряд республиканцев, поддерживает демократов в вопросе конституционности импичмента Дональда Трампа, свидетельствует о внутрипартийном расколе.

«Я думаю, что сейчас обе партии на самом деле решают вопрос не столько Трампа, сколько восстановления единства в рядах обеих партий. Демократы внутри себя пытаются восстановить единство, не допустить крена влево, а республиканцы пытаются воссоздать свою партию как единое целое», — сказал собеседник RT.

При этом он выразил сомнение, что Трампу будет вынесен импичмент, потому что для этого нужны голоса как минимум 17 сенаторов-республиканцев.

«Технически они приступили к рассмотрению вопроса, но, думаю, что сам по себе прецедент импичмента президента, который уже не находится в должности, достаточно опасен для любой партии в будущем, да и в целом для системы государственных институтов, такого раньше никогда не было, и никто не знает, к чему это приведёт. Я думаю, что он завершится оправданием Дональда Трампа», — подчеркнул Ярыгин.

В свою очередь, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок полагает, что демократам не удастся добиться импичмента Трампа, однако в итоге они вполне могут сделать так, что Трампу будет запрещено избираться в какой-либо политический орган страны.

«Очевидно, что если сенат проголосовал за то, что можно подвергать импичменту бывшего президента, раз это стало реальностью, то здесь могут ввести какие-то дополнительные рекомендации, так или иначе законодательно оформленные, о том, как президент должен и не должен себя вести в ситуации, когда он проиграл выборы, но по-прежнему остаётся в должности — ведь два месяца проходит с момента голосования до момента инаугурации следующего», — пояснил эксперт в беседе с RT.