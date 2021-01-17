«Наша защита будет более комплексной»: в центре им. Чумакова планируют в марте выпустить вакцину от COVID-19 в оборот

Вакцина против COVID-19, разработанная Центром им. Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте, сообщили в организации. Препарат станет третьей по счёту вакциной, которую зарегистрируют в России. В центре рассчитывают, что препарат обеспечит вакцинированным более комплексную защиту, так как в нём используется целый инактивированный вирус SARS-CoV-2. Тем временем в России зарегистрировано 23 586 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 23 440 человек, 481 скончался.

Вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук, может поступить в гражданский оборот в марте, сообщил замглавы центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

«Нашу (вакцину от коронавируса. — RT) ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что Федеральный научный центр имени Чумакова заявил о начале клинических испытаний своей вакцины в начале октября.

Тогда представители учреждения рассказали, что речь идёт о цельновирионной инактивированной вакцине, в которой использован целый инактивированный (то есть убитый) вирус SARS-CoV-2. Организм способен распознать и запомнить его антигенный состав и в будущем при контакте с коронавирусом реагировать на все его проявления, объяснял гендиректор центра Айдар Ишмухаметов в интервью «Российской газете».

Как отметил Константин Чернов, сейчас на завершающем этапе находится вторая стадия клинических испытаний, в которой эффективность вакцины проверяют на добровольцах.

«В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная», — сказал он.

В настоящее время в обороте в России находятся две вакцины от коронавируса. Первым препаратом стал «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. Позднее появилась вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром «Вектор» в Новосибирской области.

За прошедшие сутки в России выявлено 23 586 новых случаев коронавируса. В предшествующие этому пятницу и субботу оперштаб сообщал о 24 715 и 24 092 случаях COVID-19.

К настоящему времени в РФ известно о 3 568 209 случаях коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране выздоровел 2 960 431 человек, в том числе 23 440 — за прошедшие сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, и сопутствующих заболеваний, скончались 65 566 человек. За сутки количество летальных исходов выросло на 481.

В Москве выявлено 4012 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 3316.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 96,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 478 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 614 180 человек.

Тем временем продолжается распространение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире. Препарат уже зарегистрирован в Сербии, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. На следующей неделе ожидается регистрация ещё в двух странах.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг сообщения о том, что Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии отклонил запрос от РФПИ и компании Uniao Quimica о регистрации вакцины для экстренного применения. Ранее об этом сообщили СМИ.

В фонде заявили, что информация об отказе в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V», появившаяся в СМИ, является недостоверной.

В РФПИ уточнили, что бразильское Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию о «Спутнике V», которую предоставят в ближайшее время.

В сообщении отмечается, что запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.

«Конгресс Бразилии также одобрил закон, находящийся на рассмотрении в сенате Бразилии, который в случае принятия позволит автоматически использовать в Бразилии вакцину, зарегистрированную в ряде стран, включая Россию», — заявили в фонде.

В РФПИ добавили, что «в рамках ведущейся против вакцины «Спутник V» дезинформационной кампании недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки».