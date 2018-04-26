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«Наша задача — защитить журналистов»: Минкомсвязь намерена бороться с дискриминацией российских СМИ на Западе

26 апреля 2018, 16:39  •  54 • В России
Минкомсвязь разрабатывает меры по противодействию дискриминации российских СМИ в западных странах. Об этом сообщил замминистра связи Алексей Волин. Инициативу поддержали в Госдуме, отметив давление, которое США и Великобритания оказывают на RT и Sputnik. Ранее в РФ был принят закон о СМИ-иноагентах, который обязал получающие зарубежное финансирование медиа соответствующим образом маркировать свои материалы. Документ стал зеркальным ответом на внесение российских СМИ в американский список иностранных агентов.
 
© RT
 

В Госдуме поддержали усилия Минкомсвязи по противодействию дискриминационным мерам в отношении российских СМИ на Западе. По словам члена комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Ревенко, за рубежом оказывается давление на RT и Sputnik.

«Мы видим, как в целом ряде западных стран, в первую очередь, в США и в Великобритании, а в Великобритании особенно остро, подвергаются давлению наши СМИ», — заметил депутат в разговоре с RT.

Ранее стало известно, что Минкомсвязь разрабатывает методы борьбы с «откровенной дискриминацией российских СМИ за рубежом. Об этом в кулуарах российско-китайской конференции международного дискусионного клуба «Валдай» заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Совершенно ясно, что речь идет о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определённой популярностью или влиянием, то есть, по сути дела, это нечистоплотная конкуренция», — цитирует Волина РИА Новости.

Он отметил, что потенциальная угроза существует в отношении не только российских, но и китайских СМИ. По его словам, Москва и Пекин обсудят вопросы противодействия таким тенденциям.

«Думаем, что наши китайские партнёры тоже размышляют на этот счёт. Было бы глупо не обмениваться мнениями, а о чём конкретно мы обмениваемся в ходе этих консультаций, я думаю, что пока немножко подержим в секрете», — отметил заместитель министра.

Ответ Москвы

В марте в конгресс США внесли два законопроекта против «российской пропаганды», которые призваны сделать деятельность российских СМИ «более прозрачной».

В частности, один из документов обязывает средства массовой информации, «контролируемые иностранными правительствами», предоставлять полугодовые отчёты и каждый час транслировать объявления о том, что канал финансируется зарубежным правительством.

Согласно другому законопроекту, организации, которые продвигают политическую повестку дня иностранных правительств, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Предполагается, что сюжеты, полученные от СМИ-иноагентов, также будут маркироваться как распространяемые агентами иностранного правительства.

Напомним, что компания T&R Productions LLC, обслуживающая телеканал RT America, была внесена в список иностранных агентов (FARA) в ноябре 2017 года. Тогда же иноагентом признали компанию Reston Translator — американского партнёра радиостанции Sputnik, и компанию RTTV America, ранее сотрудничавшую с американским филиалом RT.

В ответ на действия американских властей в России был принят закон о СМИ-иноагентах. Согласно документу, СМИ, получающие финансирование от иностранных государств и организаций, могут быть признаны иностранными агентами.

На данный момент в реестре находятся девять компаний: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

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«Мы, как законодатели, уже дали в руки правительства достаточно универсальный инструмент, который позволяет называть зарубежные СМИ, которые работают в информационном поле России, иностранными агентами. Это налагает очень серьёзные ограничения на такие СМИ, и это инструмент ответа», — отметил Ревенко.

Закон предполагает, что СМИ, выполняющие функции иностранных агентов, обязаны распространять свои материалы с соответствующей маркировкой. Также они должны отчитываться в Минюсте о финансах, поступающих из-за рубежа.

«Если необходимы ещё дополнительные инструменты, безусловно, я считаю, что надо поддерживать усилия министерства и, в конечном счёте, наша задача — защитить и помочь нашим журналистам, которые работаю честно и предлагают миру и аудитории других стран всего лишь альтернативную точку зрения на те или иные события», — добавил парламентарий.

  • Reuters
  • © Olivia Harris

Дискриминация российских СМИ на Западе усилилась в связи с высоким уровнем работы российских журналистов, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«В добросовестности работы наших журналистов, наших вещателей, оппоненты видят прямую угрозу своей собственной пропаганде, которая разрушается и разбивается о ту правду, ту альтернативную точку зрения, которую дают российские вещатели», — заявил политолог в беседе с RT.

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