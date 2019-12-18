Наша взяла!

В первых строках очень хочу поблагодарить всех прочитавших и выразивших свое мнение на всех ресурсах, где была размещена вот эта статья:Как правильно плюнуть в память о Великой Отечественной.Никак не ожидал двух вещей: что так отреагирует столько людей, что столько ресурсов перепечатает и что так моментально прилетит ответка.Можем, когда кучей!Не знаю, как это выглядело в действительности, но кто-то в кабинете россошанской администрации изрек что-то типа «Переверните плиту, а то эти исходят…»Ну да, изошли. Есть с чего. Все-таки рановато на «отвали» делать такие вещи, а тут как раз такой случай был налицо.В общем, поздравляю всех неравнодушных, благодаря нашим совместным усилиям администрация города Россоши задергалась и буквально через два дня после публикаций (там не только мы артподготовку провели) на месте захоронения уже трудились два представителя фирмы-изготовителя, разворачивая памятный знак.И развернули.Теперь все выглядит пристойно и понятно.Очень жаль, конечно, что в Россоши все настолько запущенно, что без рекомендаций извне даже памятный знак самостоятельно не могут установить, настолько всем все равно.Однако прекрасно, что руководители еще способны признавать, а самое главное – исправлять свои ошибки. Это радует и обнадеживает на будущее.Как нам стало известно, группа общественных активистов хочет убрать с территории этого объекта невразумительную стенку с надписью, сделанной пальцами, и поставить красивый памятник. Не на «отвали», как это делают власти, а от души. Работы над проектом уже идут, посмотрим, как будет обстоять дело с разрешениями и согласованиями.В любом случае, мы будем брать дело на контроль и освещать события. Настоящим образом, как полагается людям, ценящим память своих (а не итальянских, скажем) предков.В общем, плевок вытерли, осадок, правда, остался, но ничего. Могло быть и хуже.Еще раз спасибо от россошанских патриотов всем, кто не остался в стороне. Огромное такое человеческое спасибо.