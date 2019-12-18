Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В "Зоне 51" в США прячут НЛО, но не из космоса: Самолёт без крыльев по...
"Украинская Кубань" - "вернуть своих" из России захотели в В...
Украинцы пошли против украинцев: Вороватые "заробитчане" становятся пр...
Асад обойдется без русских и сам избавится от американцев
Главная / Аналитика

Наша взяла!

18 декабря 2019, 21:39  •  96 • Аналитика
В первых строках очень хочу поблагодарить всех прочитавших и выразивших свое мнение на всех ресурсах, где была размещена вот эта статья:

Как правильно плюнуть в память о Великой Отечественной.



Никак не ожидал двух вещей: что так отреагирует столько людей, что столько ресурсов перепечатает и что так моментально прилетит ответка.

Можем, когда кучей!

Не знаю, как это выглядело в действительности, но кто-то в кабинете россошанской администрации изрек что-то типа «Переверните плиту, а то эти исходят…»

Ну да, изошли. Есть с чего. Все-таки рановато на «отвали» делать такие вещи, а тут как раз такой случай был налицо.

В общем, поздравляю всех неравнодушных, благодаря нашим совместным усилиям администрация города Россоши задергалась и буквально через два дня после публикаций (там не только мы артподготовку провели) на месте захоронения уже трудились два представителя фирмы-изготовителя, разворачивая памятный знак.


И развернули.


Теперь все выглядит пристойно и понятно.


Очень жаль, конечно, что в Россоши все настолько запущенно, что без рекомендаций извне даже памятный знак самостоятельно не могут установить, настолько всем все равно.

Однако прекрасно, что руководители еще способны признавать, а самое главное – исправлять свои ошибки. Это радует и обнадеживает на будущее.

Как нам стало известно, группа общественных активистов хочет убрать с территории этого объекта невразумительную стенку с надписью, сделанной пальцами, и поставить красивый памятник. Не на «отвали», как это делают власти, а от души. Работы над проектом уже идут, посмотрим, как будет обстоять дело с разрешениями и согласованиями.

В любом случае, мы будем брать дело на контроль и освещать события. Настоящим образом, как полагается людям, ценящим память своих (а не итальянских, скажем) предков.



В общем, плевок вытерли, осадок, правда, остался, но ничего. Могло быть и хуже.

Еще раз спасибо от россошанских патриотов всем, кто не остался в стороне. Огромное такое человеческое спасибо.
Роман Скоморохов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
17 декабря 2019, 16:24
Украина после парижского саммита: что показала встреча «четверки»
18 декабря 2019, 08:39
Американский законопроект «Цезарь». Асад должен уйти?
18 декабря 2019, 18:24
Олимпизм мёртв, но его труп обходится России слишком дорого
17 декабря 2019, 09:54
Технология deep fake как повод для начала войны
18 декабря 2019, 02:09
На выход?
17 декабря 2019, 16:24
Как провожают стадионы? Не так, как ЦСКА
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2019, 11:54
Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставил...
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
18 декабря 2019, 08:39
"Занавес": Витязева лаконично оценила беззубый пост Зеленского о беспорядка...
18 декабря 2019, 15:09
Секретная запись СБУ перед майданом. Яценюк Маккейну: Возможность ухода Крыма – ничто...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2019, 12:24
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
16 декабря 2019, 17:39
"Эффективнее любой ракеты или бомбы": Кто "довел до истерики все украинские спецслужбы"?
14 декабря 2019, 15:28
Речь гостя об отношении Зеленского К ДОНБАССУ поразила СОЛОВЬЕВА! Замер весь зал!
18 декабря 2019, 15:09
Секретная запись СБУ перед майданом. Яценюк Маккейну: Возможность ухода Крыма – ничто, по сравнению с нашей геополитической задачей
16 декабря 2019, 10:54
«Не отменён, а поставлен на паузу»: участник эксперимента по пересадке головы Валерий Спиридонов — о судьбе проекта
14 декабря 2019, 10:24
"Прихватил чашку": Проукраинский эксперт отомстил за запрет гавкать в российском эфире
12 декабря 2019, 03:09
Зеленский публично показал свою политическую никчёмность (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.