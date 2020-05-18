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«Наша Версия» определила главных политиков периода коронавируса

18 мая 2020, 09:55  •  31 • Аналитика
Частота упоминаемости российских чиновников в новостях обычно соответствует их служебному статусу и аппаратному весу. Субординацию поддерживают как пресс-службы органов власти, так и государственные СМИ. Однако связанная с коронавирусом инфодемия сломала устоявшийся порядок вещей. «Наша Версия» оценила уровень медийности чиновников в эпоху коронавируса. Мы выявили имена, которые в «мирное» время не могли бы выйти в топ по упоминаниям в течение месяца, а то и двух.
Сюжет: Коронавирус
Прежде всего обращает на себя внимание восхождение на информационный олимп главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Неудивительно – её ведомство почти монополизировало борьбу с эпидемией в информационном пространстве. Уже в феврале Попова оказалась на четвёртом месте среди чиновников, упоминавшихся в контексте борьбы с коронавирусом, оставив далеко позади министра здравоохранения Михаила Мурашко. А в апреле обогнала не только его, но и своего непосредственного куратора в правительстве Татьяну Голикову.
Справедливости ради стоит отметить, что контекст, в котором фигурировала Попова, не всегда хорошо работал на её имидж. В СМИ широко расходились её доклады о том, что у неё всё под контролем, резервы сформированы, силы и средства подготовлены... Но они чередовались с критикой за то, что Роспотребнадзор фактически прозевал проникновение инфекции через европейские авиарейсы и за несколько месяцев так и не смог отладить систему тестирования.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко явно упускает инициативу на медийном поле. В марте его обошла не только поднаторевшая в публичной политике Попова, но даже заваленный работой с пациентами главврач инфекционки в Коммунарке Денис Проценко. Но здесь, конечно, решающую роль сыграл визит в больницу президента Путина.
Так же стремительно теряла очки Татьяна Голикова: со второго места в феврале она опустилась на десятое в апреле. Эпидемиологическую тему у неё перехватила Попова, а о социальных мерах в последние месяцы говорил сам президент.
Статистика показывает, что СМИ упоминали о действиях Владимира Путина в апреле в 17 раз чаще, чем в феврале. Активное вовлечение губернаторов в борьбу с эпидемией не снизило общественного внимания к фигуре президента. Сложные решения в условиях малопредсказуемой обстановки ему приходилось поддерживать собственным авторитетом. По результатам инфодемии показатель упоминаемости президента ушёл далеко в отрыв.
Информационный рейтинг Михаила Мишустина стабильно между позициями президента и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Занимая премьерское кресло в январе, Мишустин, очевидно, не предполагал, что ему придётся гасить эпидемию: нужно было оживить процессы в экономике, пущенные на самотёк предыдущим кабмином. Однако по злой иронии судьбы Мишустину пришлось не раскочегаривать, а замораживать экономику. И при этом он оставался в фокусе внимания СМИ. И даже его болезнь стала мощным инфоповодом.
При этом оказавшегося не в своей тарелке премьера в контексте новостей о коронавирусе то и дело теснили то госпожа Попова, то Сергей Собянин. Впрочем, Собянин попал в новостной топ вполне заслуженно: скрупулёзная борьба с эпидемией в Москве стала примером для страны.
Подтянулись и главы регионов. 2 апреля президент в своём телеобращении сообщил о повышении роли местных властей в преодолении эпидемии. После этого региональные руководители ворвались в топ-10. Губернаторский корпус в рейтинге закономерно возглавил Андрей Воробьёв с сообщениями о мерах поддержки населения и бизнеса в Подмосковье. Александр Беглов отметился перепалками с церковью по поводу режима работы храмов в Санкт-Петербурге и с врачами, которых он обвинил в заражении пациентов коронавирусом. Глава Крыма Сергей Аксёнов сначала упоминался в связи с блок-постами и пробками на дорогах полуострова, а затем по стране разошлось его обещание раздавать медикам квартиры в новостройках, чтобы преодолеть кадровый дефицит в больницах.
В апреле самым упоминаемым в новостях об эпидемии губернатором стал глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он призвал жителей других регионов не приезжать на отдых в Приволжье. Вторым после него оказался Евгений Куйвашев, который подбодрил земляков обещанием не запрещать продажу алкоголя на майские праздники и тем самым прославился на всю страну.
В голых цифрах вторжение регионалов в топ-20 самых упоминаемых в контексте эпидемии чиновников выглядело так: февраль – 3, март – 6, апрель – 9.

Рейтинг чиновников и политиков в контексте информации об эпидемии коронавируса

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