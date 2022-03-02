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«Наша Версия» неоднократно предупреждала об эскалации на Украине, и это произошло

02 марта 2022, 19:30  •  189 • Украина
Противостояние между Россией и Украиной продолжается с 2014 года. Крым вошёл в состав России, а эскалацию конфликта вокруг ЛНР и ДНР удавалось сдерживать дипломатическим путём. Могло показаться, что на этом все и застопорится, но редакция «Версии» понимала: эта относительная тишина – лишь временная. Почти восемь лет спустя пороховая бочка взорвалась. Мы решили напомнить, как часто были правы.
Впервые о возможности скорого вооруженного противостояния с Украиной заговорили после присоединения Крыма. С позиции Москвы процедура включения полуострова в состав РФ была проведена легитимно – состоялся референдум, по итогам которого крымчане предпочли остаться с Россией. Но с Донбассом аналогичную процедуру повторять не стали, а Киев был не готов к полномасштабному конфликту ввиду внутренних проблем. Только после президентских выборов он начал «антитеррористическую операцию». А в начале июня 2014 года был запущен так называемый «нормандский формат», то есть переговоры российской и украинской стороны при посредничестве Франции и Германии. Угроза на какое-то время отдалилась, хотя и не исчезла.
Следующим эпизодом, который мог стать своего рода «выстрелом в Сараево» оказалась июньская катастрофа малайзийского боинга, сбитого на юго-востоке Украины – крушение самолета и гибель трех сотен человек были вполне способны привести к вмешательству стран Запада, и мы предполагали такой вариант.
В конце августа 2014 года произошло очередное обострение ситуации: в Киеве утверждали, что российские военные прибыли на Донбасс и присоединились к боевым действиям. Аналогичные заявления высказывали и в НАТО, не предоставляя при этом никаких доказательств. В Кремле это опровергали, но, если допустить, что доказательства – реальные или сфабрикованные – все же нашлись, могло ли это стать отправной точкой открытого конфликта? Легко. Но в сентябре был подписан Минский протокол о прекращении огня на Донбассе, который быстро нарушили. Опять же, можно было предполагать, что несоблюдение условий договора приведет к силовому ответу России, но между Киевом и Москвой сохранялся шаткий мир.
Очередным этапом российско-украинских отношений стал Минск-2 (февраль 2015 года). До настоящего времени это основной документ по урегулированию конфликта на Донбассе, и ни один его пункт все еще не выполнен полностью. Сколько раз за прошедшие с момента его подписания Москва могла найти повод ввести войска на Донбасс?
Но мы обращали внимание, что этого хотят и в Киеве. Так летом 2015 года президент Украины Петр Порошенко подготовил все необходимое – к тому моменту был принят закон о военном положении, а украинский лидер лишился надежды на получение кредита от МВФ. На протяжении следующих 1-1,5 лет Киев удерживало отсутствие денег, а также отсутствие сигнала из Вашингтона, где готовилась смена власти. Тогда же стала окончательно ясна неэффективность Минских соглашений, и было понятно, что в итоге Украину ждет большая встряска, ведь Россия не сможет бесконечно терпеть такой опасный очаг напряженности рядом со своей границей. На фоне всего этого мы не исключали, что «Минска-3» может и не быть: стороны либо придут к договоренности, либо грянет гром.
На протяжении всего этого времени оставался открытым вопрос с Крымом: Киев считал и считает его оккупированной территорией, устроил полуострову водную и энергетическую блокаду, а также организовал там ряд диверсий. Мы предполагали, что «горячая» фаза российско-украинского конфликта может начаться вовсе не на Донбассе, и Киев устроит в Крыму масштабную провокацию, вынудит Россию использовать силу и объявит ее агрессором. Все остальное будет делом техники.
Но в полной мере ощущение скорого конфликта между Россией и Украиной, которого не удастся избежать, возникло с приходом к власти Владимира Зеленского. Его неотвратимость стала очевидной, и мы не раз писали об этом в своих материалах.
По сути, еще в 2020 году к активным действиям со стороны Киева было подготовлено все необходимое, однако президент Украины тянул с решительным шагом, и западные друзья начали его торопить. Мы также задавались вопросом, осознают ли Зеленский и другие представители правящей верхушки Украины, что обострение на Донбассе может превратить Украину в поле боя России и США? И отдают ли они себе отчет в том, что это может напрямую угрожать украинской государственности? Очень скоро станет ясно, насколько обоснованы подобные опасения.
Кроме того, мы обращали внимание, что конфликт очень выгоден для Зеленского. В нынешней ситуации его положение оставляет желать лучшего, и высока вероятность, что президента, как когда-то Януковича, ждет очередной майдан. Но действия на востоке решат значительную часть проблем Зеленского: ему не придется исполнять обязательства перед олигархами, сами олигархи лишатся значительной части своих активов, в Киев снова пойдут кредиты от МВФ, чтобы помочь стране, пострадавшей от действий агрессора. К тому же, Украине может открыться дорога в НАТО или даже в ЕС.
После начала совместных военных учений России и Белоруссии вопрос о том, не является ли это подготовкой к операции на юго-востоке Украины, встал сам собой. Мы замечали, как оценивает ситуацию Зеленский. Последний говорил, что ситуация складывается крайне опасная, и эскалация возможна в любой момент. Поэтому и украинские войска оставались на боевых позициях.
От нас не укрылась и роль стран Запада в надвигающемся противостоянии. Мы указывали, что США и Великобритания подстегивают Украину к конфликту, поставляя ей вооружение. О такой возможности говорили и в российском МИД, где сообщили, что нельзя исключать поставок британских и американских ракет на Украину.
Впрочем, если не принимать во внимание цели Запада и политические амбиции Зеленского, по сути, конфликт между Россией и Украиной не выгоден ни Киеву, ни Москве. Мы говорили об этом, однако понимали, что 92 тысячи российских и белорусских солдат явно вышли к украинской границе не на прогулку и не для дружеских объятий с 125 тысячами украинских военных, выставленных по ту сторону кордона. Так и получилось.
В декабре 2021 года российская риторика относительно Украины ужесточилась. Президент РФ Владимир Путин впервые в ультимативной форме потребовал, чтобы Украину не принимали в НАТО, как и другие постсоветские страны, и не оказывали им военную помощь. В НАТО ответили отказом. А 2022 год ознаменовался многократными «предсказаниями» даты начала российской операции на Украине, которые наглядно показали, как этого хочет Запад, и попытками «напустить туману», чтобы отвлечь Москву от планирующихся военных действий на Донбассе.
В последнее время ситуация сильно обострилась, и все шло к эскалации. До последнего было неясно, кто отдаст соответствующий приказ, и мы ставили на глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Но указы о признании независимости республик, подписанные Путиным 21 февраля, перевернули все расклады. После этого стало ясно, что российских военных на Донбассе следует ждать со дня на день. И результат этого шага весь мир наблюдал утром 24 февраля.

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