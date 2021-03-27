"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии

Видного эпидемиолога, участника независимого движения ученых по борьбе с официозной пропагандой, вовлекли в скандал с помощью громкой провокации. Он собирал и распространял правду о войне в Сирии и в том числе роли России в ней — а сейчас ему вменяют попытку сотрудничать с иностранной разведкой.

Зовут ученого — Пол Маккиги, он эпидемиолог, профессор Эдинбургского университета. Официальные британские СМИ (Би-би-си, например) вышли под заголовками "Британский профессор делился информацией с поддельным русским агентом".

В принципе, история банальная. Маккиги — участник "Рабочей группы по Сирии, пропаганде и медиа", общества британских академиков и независимых исследователей, недовольных действиями британского же правительства в отношении Сирийской Арабской Республики. По их мнению, Великобритания на правительственном уровне ведет пропагандистскую кампанию против ближневосточной республики с целью сменить там режим.

Среди многочисленных НГО, через которые британская и вообще западная публика бомбится антисирийским агитпропом, Маккиги и его товарищи упоминают "Комиссию по международному правосудию и ответственности" (CIJA) — мутное (повторимся, одно из очень многих) объединение с кучей экспертов в штатском, "собирающее документы для изобличения сирийского режима".

В какой-то момент неустановленным людям, помогающим CIJA деньгами, надоела деятельность зануд с учеными степенями, мешающих единомыслию в передовом обществе. И на обезвреживание эпидемиолога Маккиги выдвинулись сотрудник CIJA и журналистка Би-би-си. Они начали писать профессору из-под ника "Иван" (вернее, Ivan, то есть Айвен — людей с такими именами многие тысячи в том числе на Западе) с призывами "помочь в борьбе с британской пропагандой" и мягко "намекали, что Иван работает на российские спецслужбы".

Маккиги намеков не понял, но переписку не прервал, а просил делиться доказательствами того, что CIJA финансируется ЦРУ (как утверждал "Иван").

Через несколько месяцев переписки, убедившись, что в шпионы профессор не вербуется, журналистка и независимый активист удовлетворились тем, что есть, — и выкатили разоблачение.

Теперь уже не имеет значения, что профессор пожимает плечами и говорит: "Ну и что? Я не поделился с этим вашим псевдо-Иваном ничем таким, чем не поделился бы с любым гражданином. Я не просил денег, не выбалтывал секретов — какие претензии?"

Компромат уже сооружен: британский профессор, требующий правды, — практически русский шпион. Точка. Потому что нечего было правды требовать.

...Что тут интересно для нас.

Как легко заметить, единственным компроматом в отношении Маккиги явился тот факт, что он переписывался с "возможно, русским". То есть переписываться с русскими — это харам, треф, табу, позор и нельзя.

Это довольно многое говорит нам о качестве и передовой западной общественной морали, и передовой западной журналистики.

Что тут важно помнить: в самой госпропаганде нет не только ничего необычного — но и вряд ли есть что-то предосудительное. Государства, не имеющие собственного агитпропа, становятся жертвами чужого — только и всего. Иметь свою пропаганду — это все равно что иметь собственный репрессивный аппарат: никому не хочется, чтобы в этом мире кого-то грубо винтили и бросали в автозаки, но без этого бывает только хуже.

Однако мы сейчас находимся в уникальном историческом периоде, когда все еще чадит легенда о некоей Великой Независимой Международной Расследовательской Журналистике, которая — поскольку производится в действительно демократических странах — смело разоблачает без разбору свои и чужие правительства и стоит на страже некоей универсальной правдивости.

Насколько эта легенда соответствует истине — могут детально рассказать Эдвард Сноуден, Джулиан Ассанж, Гленн Гринвальд и другие разоблачители-неудачники, чьи разоблачения своих демократических правительств оказались не в кассу.

Но важнее другое: если мы говорим о пропаганде британской, американской или там французской, короче, западной — то она упорно отказывается по сей день признавать себя национальным агитпропом.

Она все еще таскает на себе карнавальные костюмы Рыцарей Объективности и Принцесс Независимых Расследований — и все еще настаивает, чтобы все делали вид, что верят. То есть чтобы каждая Комиссия по Международному Правосудию, базирующаяся в Лондоне, воспринималась остальным миром именно как комиссия по международному правосудию, а не как конторка по продвижению интересов руководства Британии. И чтобы каждое Движение за Добро принимали за движение за всеобщее добро, а не добро для национальной элиты конкретных стран. И так далее.

При этом, однако, эта пропаганда уже вполне живет по правилам обычной войны: для нее достаточный повод морально уничтожить человека — то, что он в принципе согласился общаться с русскими (пусть даже поддельными).

...По факту перед нами вполне откровенная декларация: кто не присоединяется к большому лицемерию, того будут мочить.

Кстати, для тех, кто вовремя присоединился к большому лицемерию и своевременно поцеловал ему перстень, туфлю и все остальное, существуют немыслимые, казалось бы, в правовом мире послабления и "терапевтические исключения" из общих моральных правил.

Это только что было доказано главным редактором немецкого (формально — в действительности находящегося под известно чьим контролем) издания Bild Юлианом Райхельтом.

CC BY-SA 4.0 / Superbass / Юлиан Райхельт

На этого медиаменеджера была подана коллективная жалоба о том, что он употреблял наркотики на рабочем месте и, главное, домогался кучи своих подчиненных женщин.

Двенадцатого марта на время расследования Райхельта отстранили от должности.

Двадцать пятого марта он триумфально вернулся на должность, поскольку "доказательств, что секс с подчиненными женщинами не был добровольным", внутреннее расследование не обнаружило. Просто начальник понравился всем дамам, с которыми у него был секс по его желанию. Как-то так.

Показательно, что Райхельт прославился в германской журналистике именно беспощадностью к врагам правильной демократии — то есть всех, кто уличал его в фейках (в том числе в фейках о войне в Сирии, направленных против России), он тут же уличал в "работе на Москву" и обзывал "русскими марионетками".

Счет — на табло. Райхельт снова главный, доказательство налицо. Беспощадная верность идее в передовом мире отбивается и окупается с процентами. Можно хоть защупать всех стажерок насмерть и нарушить все правила #МиТу — хозяева отмажут.

Так что в передовом мире, вероятно, всяких профессоров-диссидентов, все еще верящих в какую-то высокую миссию выяснить настоящую правду, очень скоро просто не останется.

Нам, конечно, продолжат рассказывать про какие-то Международные Организации, которые что-то там у нас единогласно осуждают.