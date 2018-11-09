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«Наша сила не только в армии и в экономике»: Порошенко заявил о мощи Украины

09 ноября 2018, 14:54  •  116 • Политика
Президент Петр Порошенко заявил, что сила и мощь Украины заключаются не только в ее «многочисленной армии, хорошо оснащенных вооруженных силах и развитой экономике», но также еще и в национальном языке.
Президент Петр Порошенко в очередной раз прокомментировал резонансную на Украине в настоящее время тему национального языка. Так, глава государства заявил, что украинский язык есть «сущность украинской идентичности».
«Сила и мощь» Украины, настаивает Порошенко, обеспечиваются не только материальными факторами, такими как сила национальных войск или экономики. Язык, считает президент, также является залогом процветания страны.
Напомним, что с 2016 года на Украине действует новый, измененный закон «О телевидении и радиовещании». Он предполагает постепенное увеличение доли программ на украинском языке в эфире до 60%. Также киевскими законодателями был приняты нормы, направленные на устранение всех языков, кроме украинского, из системы образования и других сфер общественной жизни.
«Наша сила и мощь заключается не только в многочисленной армии, хорошо оснащенных вооруженных силах и развитой экономике. Я твердо убежден: сила и мощь нашего государства еще и в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях и, главное, в украинском языке», — отметил Порошенко.
Свою позицию украинский президент изложил в соцсети Facebook, на своей официальной странице.

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