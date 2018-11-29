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«Наша продукция им не нужна»: Украинский политик рассказал, как Запад уничтожает экономику Украины
29 ноября 2018, 22:24 • 128 • Политика
Украинская продукция на Западе никому не нужна, и в стране взят курс на деиндустриализацию, уничтожающий остатки экономики, считает бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
Запад показал Украине, что ее продукция ему не нужна, и власти страны взяли курс на деиндустриализацию. Об этом рассказал в интервью Царьграду экс-министр транспорта Украины, экс-губернатор Запорожской области и экс-первый заммэра Киева Евгений Червоненко.
Он считает, что все это огромная ошибка. Политик подчеркивает, что категорически против этого, из-за такой политики люди уезжают из страны, а экономика, по сути, уничтожается.
Выход из ситуации он видит в восстановлении мира и экономических связей с Россией. Политик выражает благодарность российской стороне за то, что она не уподобляется украинским националистам, которые устраивают провокации, останавливая российские автопоезда.
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