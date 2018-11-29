«Наша продукция им не нужна»: Украинский политик рассказал, как Запад уничтожает экономику Украины

Украинская продукция на Западе никому не нужна, и в стране взят курс на деиндустриализацию, уничтожающий остатки экономики, считает бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

Запад показал Украине, что ее продукция ему не нужна, и власти страны взяли курс на деиндустриализацию. Об этом рассказал в интервью Царьграду экс-министр транспорта Украины, экс-губернатор Запорожской области и экс-первый заммэра Киева Евгений Червоненко.

Он считает, что все это огромная ошибка. Политик подчеркивает, что категорически против этого, из-за такой политики люди уезжают из страны, а экономика, по сути, уничтожается.

«Запад нам показал, что наша продукция им не нужна, и взят в стране курс на деиндустриализацию. Я категорически против этого. Я категорически против того, чтобы уезжали люди», - сказал Евгений Червоненко в интервью Царьграду.

Выход из ситуации он видит в восстановлении мира и экономических связей с Россией. Политик выражает благодарность российской стороне за то, что она не уподобляется украинским националистам, которые устраивают провокации, останавливая российские автопоезда.