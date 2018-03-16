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Наша крыша в опасности!

16 марта 2018, 01:39  •  64 • Карикатуры

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил нардепа Надежду Савченко в том, что она хотела забросать гранатами правительственную ложу, минометами обрушить купол Рады и автоматами добить выживших. В соцсетях предположили, что у Луценко не все в порядке с психическим здоровьем, сама Савченко также заявила, что у генпрокурора "поехала крыша".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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