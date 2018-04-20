«Наша арифметика не беспочвенна»: Россия предъявит доказательства уничтожения в Сирии ракет США и их союзников

Россия располагает статистикой по количеству ракет США и их союзников, сбитых сирийскими системами ПВО во время недавней атаки. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, эти данные в скором времени должно будет представить Минобороны РФ. Как утверждает Пентагон, по территории арабской республики было выпущено более 100 ракет, все они якобы достигли целей. Однако российское оборонное ведомство опровергло эту информацию, сообщив, что большинство ракет перехвачено средствами противовоздушной обороны САР. Как системы ПВО Сирии смогли одолеть «умные» ракеты — в материале RT.

Российские военные в ближайшее время представят доказательства того, что системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили часть ракет, выпущенных Соединёнными Штатами и их союзниками по территории арабской республики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нашего Генерального штаба есть очень чёткая картина, мы наблюдали за всем происходящим в режиме реального времени, вживую, — сообщил министр в интервью РИА Новости. — И статистика, которую представили наши военные, — мы готовы за неё отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчёт, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро».

Россия заранее предупредила США, Великобританию и Францию о последствиях в случае, если в результате их действий пострадают военнослужащие РФ, подчеркнул глава МИД.

«Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Васильевич Герасимов чётко сказал, что если какие-то боевые действия так называемой коалиции нанесут ущерб российским военнослужащим, то мы будем жёстко и чётко отвечать. Причём будем рассматривать в качестве законных целей не только сами ракеты, но и носители. Это было сказано чётко и недвусмысленно», — отметил Лавров.

Повод для агрессии

Напомним, что вооружённые силы США, Франции и Великобритании в ночь на 14 апреля нанесли удар по Сирии. По военным и гражданским объектам было выпущено более 100 крылатых ракет. При этом 71 из них смогли перехватить средства ПВО правительственных войск арабской республики. Российские системы в отражении задействованы не были, однако военные РФ отслеживали ситуацию.

Обстрел продолжался около часа. В результате был уничтожен исследовательский центр в Дамаске. Помимо этого, как сообщал глава комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, на прицеле коалиции был командный пункт сил сирийской армии в районе Хомса.

Поводом к обстрелу для союзников послужили заявления о предполагаемой химической атаке, которая якобы была проведена правительственными силами Сирии в городе Дума 7 апреля. В подтверждение причастности сирийских властей к этому инциденту коалиция сослалась на ролик «Белых касок», где запечатлены «жертвы химотравления». Никакого расследования данного инцидента проведено не было. Эксперты ОЗХО просто не успели к тому времени добраться до района.

Действия США и их сторонников осудили в России и Китае. При этом в РФ ролик «Белых касок» назвали явно постановочным. Позднее выяснилось, что «жертвы» в кадре даже не знали, что происходит. К тому же местные врачи сообщили, что не зафиксировали у жителей симптомов химического отравления.

Данные на свой лад

Различия в данных по ракетному удару, которые приводят США и Россия, обусловлены отказом Соединённых Штатов оперировать реальными фактами, считают эксперты.

«Любая сторона, участвующая в военном конфликте, рассматривает итоги этого конфликта так, как ей удобно, — завышает потери противника, занижает свои потери», — пояснил RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Особенность современной политики Запада — тяга к сознательному искажению реальности. Коллективный Запад вместе с США, занимаясь внешней политикой, создаёт виртуальную реальность. Они говорят что-то про отравление химическим оружием, нанесение ударов, но всё это к реалиям не имеет никакого отношения», — отметил политолог.

По словам эксперта, непосредственно имеющим дело с ситуацией военным по обе стороны прекрасно известно о происходящем.

«И мы знаем, и они, какая ракета, в какую секунду, в каком месте, какой противоракетой была перехвачена. Однако то, что сейчас происходит, — это создание некого ложного образа, не требующего доказательств», — добавил собеседник RT.

С ним согласен и военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Утверждения Соединённых Штатов о достигнутых целях он назвал «новостями в стиле фейк».

«Данные различаются, скорее всего, по причине чисто психологической. Наша страна всегда старается давать информацию, основанную на данных объективного контроля, подтверждаемого фактами. К сожалению, западные политики, в том числе сотрудники Пентагона, оперируют новостями в стиле фейк. Если рассмотреть этот вопрос с технической точки зрения, ПВО Сирии способна сбить хотя бы часть ракет. Не бывает нулевого результата в подобных ситуациях, особенно в таких растянутых и массированных атаках», — рассказал эксперт RT.

Главное — умение управлять

Отметим, что в отражении удара участвовали средства противовоздушной обороны, произведённые ещё в СССР. Атаковали же сирийские объекты, как заверял ранее Дональд Трамп, самые современные и «умные» ракеты.

«В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», — заявляли в Минобороны России.

Тем не менее это никак не повлияло на эффективность действий Сирии, поскольку здесь, отметил Подберёзкин, немаловажно мастерство в управлении имеющимися системами.

«У Сирии на вооружении старые советские системы. Однако вопрос заключается в другом — кто и насколько грамотно этими системами управляет и насколько точно и эффективно выстроена тактика. Ведь умение управлять оружием не менее важно, чем обладать оружием», — сказал эксперт.

К тому же, по словам Подберёзкина, действия США и их союзников были предсказуемы и прямолинейны.

«Американцы достаточно предсказуемо подошли к нападению в том плане, в каких стратегических направлениях будут наноситься удары. Это было так очевидно, что все об этом знали. К тому же американцы растянули это удовольствие на целый час, что позволило сирийцам оперативно на всё реагировать. Так что 70% поражения — это очень высокий уровень эффективности действий сирийцев», — резюмировал политолог.