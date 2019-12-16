«Наш враг – Россия»: Европа готова говорить с Москвой с позиции силы • 124 • Аналитика

9 декабря немецкое информагентство dpa сообщило, что министры иностранных дел стран — членов Евросоюза договорились о начале работы по подготовке особого режима санкций ЕС для физических лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека в мире.



В Брюсселе вспомнили аудитора Магнитского

Эту новацию прессе представил Жозеп Боррель, вступивший 1 декабря в должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.





«По требованию ряда государств-членов мы договорились начать работу по подготовке глобального режима санкций, направленного на борьбу с серьезными нарушениями прав человека»,

– заявил Боррель в Брюсселе.



Германское агентство не уточнило, какие конкретно страны выступили с таким требованием. Зато охотно процитировало своего министра иностранных дел Хайко Мааса.



«Нам нужен механизм санкций, который дает понять, что там, где нарушаются права человека, Евросоюз не будет стоять, пожимая плечами, а будет готов действовать»,

– взбодрился Маас после заявления Борреля и назвал готовящийся документ «европейским аналогом списка Магнитского».



Напомним, фамилия Сергея Магнитского вошла в обиход мировой политики десять лет назад, после его смерти в ноябре 2009 года в московском СИЗО «Матросская тишина». Там аудитор компании Hermitage Capital Management содержался по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах.



Американские политики, возбуждаемые вороватым владельцем компании Уильямом Браудером (в России он дважды заочно приговорен к многолетнему заключению), возвели Магнитского в ореол «мученика путинского режима». В смерти аудитора обвинили работников правоохранительной системы России. По версии американцев, Магнитский уличил российских силовиков в коррупции, за что был убит в следственном изоляторе.



Администрация СИЗО причиной смерти назвала токсический шок и острую сердечно-сосудистую недостаточность. В акте, подписанном врачами больницы «Матросской тишины», был указан также диагноз – острый панкреатит. После смерти Магнитского уголовное дело против него не закрыли и в 2013 году посмертно признали виновным в неуплате налогов.



Годом ранее Соединённые Штаты приняли так называемый «Закон Магнитского». Вначале он ввёл персональные санкции в отношении лиц, «ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России». Потом действие закона стали трактовать более широко. Под него, например, попала дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова.



За всем этим правозащитным шумом в тени остался факт, что «Закон Магнитского» стал частью закона об отмене поправки Джексона — Вэника в отношении России и Молдавии. Как известно, эта одиозная поправка действовала против СССР с семидесятых годов прошлого века. Она вводила торговые ограничения, как ответ на нарушения прав человека в Советском Союзе.



Теперь Соединённые Штаты продолжили свою санкционную политику уже против России. Для этого использовали первый подвернувшийся повод. Вашингтон попытался подключить к своей акции союзников. Но его примеру последовали только Канада и прибалтийские лимитрофы. Европейский парламент и ПАСЕ ограничились рекомендательными резолюциями, не имеющими юридической силы.



Жозеп Боррель нашёл «старого врага»

Теперь в Брюсселе будто спохватились. На самом деле это метёт новая метла европейской дипломатии — испанец Жозеп Боррель. Свои русофобские взгляды он обозначил ещё до вступления в должность. Весной его интервью изданию Periodiсo вызвало дипломатический скандал.





«Наш старый враг, Россия, снова говорит: «Я здесь». И снова представляет угрозу»,

– заявил Боррель (тогда министр иностранных дел Испании) Periodiсo. После этого выпада в российский МИД был вызван посол Испании Вальдеррам Парехо, где ему вручили ноту протеста.



Впрочем, дипломатическое предупреждение Борреля не остановило. Позднее, выступая в Европейском парламенте, он назвал Россию геополитическим вызовом ЕС и уточнил: «Я никогда не говорил, что Россия – враг Испании, я сказал лишь, что Европы. Это я говорю и сейчас».



Вступив в должность главного дипломата Брюсселя, Жозеп Боррель тут же начал реализовывать свои планы по введению «глобального режима санкций». Против кого эта политика направлена, долго гадать не надо. Тем более, что новоиспечённый еврокомиссар объяснил её «возрождением геостратегического соперничества».



Удивляет другое. Боррель призвал европейцев «чаще говорить на языке силы».



«Мы должны быть в состоянии не только реагировать, но также действовать и, при необходимости, оказывать противодействие»,

– подчеркнул он представителям прессы.



Это заявление верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сделал накануне прошедшего в понедельник первого под его председательством заседания министров иностранных дел стран – членов Евросоюза. Он отметил, что Европа должна стать политическим игроком равным Китаю, России и США.



Заявление Борреля прозвучало амбициозно, правда, оказалось далёким от реальности. Как ни крути, намерение ввести в практику европейской политики «списки Магнитского» или что-то подобное, выглядит совсем не пионерской идеей. За ней просматриваются вашингтонские «ушки», меряться с которыми Брюсселю и не по чину и не по силе.



Достаточно вспомнить уже действующие санкции ЕС против России. Их ввели под сильным давлением Вашингтона. Осенью 2014 года, выступая в Гарвардском университете, вице-президент США Джо Байден признал:



«Это правда, что они этого не хотели. Но Америка взяла лидерство на себя, и президент США настаивал на этом, иногда ему даже приходилось ставить в неловкое положение Европу, чтобы она с риском понести экономический ущерб начала действовать с целью заставить Россию расплатиться».



Риск, о котором говорит Байден, подтвердился в полной мере. Только предприятия Германии из-за санкций против России потеряли свыше 100 миллиардов долларов. Об этом в ноябре рассказал «Известиям» член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.



Казалось бы, от такой контрпродуктивной затеи давно надо отказаться. Не получается. Почему? Причину пояснил всё тот же Джо Байден. Завершая свои полномочия, он выступил в Нью-Йорке на Совете по международным отношениям и признался. Ему приходилось «постоянно оказывать давление на Францию, Италию и Германию с целью сохранения санкций против России. Есть, как минимум, пять стран ЕС, которые готовы снять санкции прямо сейчас», процитировало выступление Байдена агентство Reuters.



Обо всём этом надо бы помнить еврокомиссару Боррелю. Как и о торговых рестрикциях, которые выставила сейчас Европе Америка. Тогда, может быть, он меньше будет искать у себя мускулы, чтобы меряться с глобальными политическими тяжеловесами.



Ведь, если предметно посмотреть на мир, реальное политическое влияние Брюсселя не выходит за границы материковой Европы. Попытки европейцев сказать своё веское слово на Ближнем Востоке, в Африке, Иране или Латинской Америке закончились бесславным отступлением.



В сложившихся условиях нужно не дряблые мышцы демонстрировать, а искать пути к взаимовыгодному плодотворному сотрудничеству. Понимание этого пока не относится к новому верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и неназванной группе его поддержки.



Кстати, в четверг саммит Евросоюза продлил до конца июля 2020 года секторальные санкции в отношении российской экономики. Как отметил пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля: «Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и ряд других мер».



Эти рестрикции действуют с июля 2014 года. Их отмену в ЕС увязывают с выполнением РФ минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины. Пять лет силового давления на Россию не принесли успеха европейской дипломатии. Трудно представить, что теперь ситуация переменится в пользу ЕС… 9 декабря немецкое информагентство dpa сообщило, что министры иностранных дел стран — членов Евросоюза договорились о начале работы по подготовке особого режима санкций ЕС для физических лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека в мире.Эту новацию прессе представил Жозеп Боррель, вступивший 1 декабря в должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.– заявил Боррель в Брюсселе.Германское агентство не уточнило, какие конкретно страны выступили с таким требованием. Зато охотно процитировало своего министра иностранных дел Хайко Мааса.– взбодрился Маас после заявления Борреля и назвал готовящийся документ «европейским аналогом списка Магнитского».Напомним, фамилия Сергея Магнитского вошла в обиход мировой политики десять лет назад, после его смерти в ноябре 2009 года в московском СИЗО «Матросская тишина». Там аудитор компании Hermitage Capital Management содержался по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах.Американские политики, возбуждаемые вороватым владельцем компании Уильямом Браудером (в России он дважды заочно приговорен к многолетнему заключению), возвели Магнитского в ореол «мученика путинского режима». В смерти аудитора обвинили работников правоохранительной системы России. По версии американцев, Магнитский уличил российских силовиков в коррупции, за что был убит в следственном изоляторе.Администрация СИЗО причиной смерти назвала токсический шок и острую сердечно-сосудистую недостаточность. В акте, подписанном врачами больницы «Матросской тишины», был указан также диагноз – острый панкреатит. После смерти Магнитского уголовное дело против него не закрыли и в 2013 году посмертно признали виновным в неуплате налогов.Годом ранее Соединённые Штаты приняли так называемый «Закон Магнитского». Вначале он ввёл персональные санкции в отношении лиц, «ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России». Потом действие закона стали трактовать более широко. Под него, например, попала дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова.За всем этим правозащитным шумом в тени остался факт, что «Закон Магнитского» стал частью закона об отмене поправки Джексона — Вэника в отношении России и Молдавии. Как известно, эта одиозная поправка действовала против СССР с семидесятых годов прошлого века. Она вводила торговые ограничения, как ответ на нарушения прав человека в Советском Союзе.Теперь Соединённые Штаты продолжили свою санкционную политику уже против России. Для этого использовали первый подвернувшийся повод. Вашингтон попытался подключить к своей акции союзников. Но его примеру последовали только Канада и прибалтийские лимитрофы. Европейский парламент и ПАСЕ ограничились рекомендательными резолюциями, не имеющими юридической силы.Теперь в Брюсселе будто спохватились. На самом деле это метёт новая метла европейской дипломатии — испанец Жозеп Боррель. Свои русофобские взгляды он обозначил ещё до вступления в должность. Весной его интервью изданию Periodiсo вызвало дипломатический скандал.– заявил Боррель (тогда министр иностранных дел Испании) Periodiсo. После этого выпада в российский МИД был вызван посол Испании Вальдеррам Парехо, где ему вручили ноту протеста.Впрочем, дипломатическое предупреждение Борреля не остановило. Позднее, выступая в Европейском парламенте, он назвал Россию геополитическим вызовом ЕС и уточнил: «Я никогда не говорил, что Россия – враг Испании, я сказал лишь, что Европы. Это я говорю и сейчас».Вступив в должность главного дипломата Брюсселя, Жозеп Боррель тут же начал реализовывать свои планы по введению «глобального режима санкций». Против кого эта политика направлена, долго гадать не надо. Тем более, что новоиспечённый еврокомиссар объяснил её «возрождением геостратегического соперничества».Удивляет другое. Боррель призвал европейцев «чаще говорить на языке силы».– подчеркнул он представителям прессы.Это заявление верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сделал накануне прошедшего в понедельник первого под его председательством заседания министров иностранных дел стран – членов Евросоюза. Он отметил, что Европа должна стать политическим игроком равным Китаю, России и США.Заявление Борреля прозвучало амбициозно, правда, оказалось далёким от реальности. Как ни крути, намерение ввести в практику европейской политики «списки Магнитского» или что-то подобное, выглядит совсем не пионерской идеей. За ней просматриваются вашингтонские «ушки», меряться с которыми Брюсселю и не по чину и не по силе.Достаточно вспомнить уже действующие санкции ЕС против России. Их ввели под сильным давлением Вашингтона. Осенью 2014 года, выступая в Гарвардском университете, вице-президент США Джо Байден признал:Риск, о котором говорит Байден, подтвердился в полной мере. Только предприятия Германии из-за санкций против России потеряли свыше 100 миллиардов долларов. Об этом в ноябре рассказал «Известиям» член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.Казалось бы, от такой контрпродуктивной затеи давно надо отказаться. Не получается. Почему? Причину пояснил всё тот же Джо Байден. Завершая свои полномочия, он выступил в Нью-Йорке на Совете по международным отношениям и признался. Ему приходилось «постоянно оказывать давление на Францию, Италию и Германию с целью сохранения санкций против России. Есть, как минимум, пять стран ЕС, которые готовы снять санкции прямо сейчас», процитировало выступление Байдена агентство Reuters.Обо всём этом надо бы помнить еврокомиссару Боррелю. Как и о торговых рестрикциях, которые выставила сейчас Европе Америка. Тогда, может быть, он меньше будет искать у себя мускулы, чтобы меряться с глобальными политическими тяжеловесами.Ведь, если предметно посмотреть на мир, реальное политическое влияние Брюсселя не выходит за границы материковой Европы. Попытки европейцев сказать своё веское слово на Ближнем Востоке, в Африке, Иране или Латинской Америке закончились бесславным отступлением.В сложившихся условиях нужно не дряблые мышцы демонстрировать, а искать пути к взаимовыгодному плодотворному сотрудничеству. Понимание этого пока не относится к новому верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и неназванной группе его поддержки.Кстати, в четверг саммит Евросоюза продлил до конца июля 2020 года секторальные санкции в отношении российской экономики. Как отметил пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля: «Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и ряд других мер».Эти рестрикции действуют с июля 2014 года. Их отмену в ЕС увязывают с выполнением РФ минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины. Пять лет силового давления на Россию не принесли успеха европейской дипломатии. Трудно представить, что теперь ситуация переменится в пользу ЕС… Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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