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″Наш президент тоже кинозвезда″: Для Порошенко выпрашивают звезду на Аллее славы в Голливуде
11 декабря 2018, 17:09 • 99 • Политика
Российские пранкеры Вован и Lexus под видом премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и посла Незалежной в США Валерия Чалова выпрашивали у губернатора Калифорнии Джерри Брауна персональную звезду для президента Петра Порошенко на Аллее славы в Голливуде. ″Наш президент тоже кинозвезда″, - уверяли шутники американского чиновника.
Непростую миссию решили выполнить шутки ради российские пранкеры Вован и Lexus, известные своими розыгрышами известных политиков и не только по всему миру. На этот раз они разыграли губернатора Калифорнии Джерри Брауна, разговаривая с ним от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и посла Незалежной в США Валерия Чалова. Среди обсуждаемых вопросов пранкеры выпрашивали у американского чиновника и персональную звезду для президента Украины Петра Порошенко на Аллее славы в Голливуде.
Видео: Страна.ua.
Шутники заявили, что глава Незалежной якобы намерен посетить и сам американский штат, и Голливуд, а также встретиться с некоторыми звездами кино.
″Это было бы хорошо для поднятия его рейтинга на Украине, - под видом Чалого сообщили пранкеры. - И, например, можно было бы заложить именную звезду с его именем на Аллее славы″.
На это губернатор поначалу растерялся, а после отметил, что Аллея славы принадлежит организации, которая ему не подчиняется. Но уточнил, что ″может проработать этот вопрос″, хотя высказал сомнение, что владельцы Аллеи пойдут на подобный шаг и заложат ″звезду Порошенко″.
″Аллея славы скорее предназначена для кинозвезд, - оправдался губернатор, отметив, что у украинского президента есть лишь один шанс попасть в компанию голливудских звезд: - Только если ваш президент не хочет попробоваться на роль в кино″.
″Наш президент тоже кинозвезда, - тут же отозвался на это лже-Чалый. - Он снимался в украинских картинах "Мальдивские каникулы" и "Петр Панамский".
Видео: Радіо Свобода.
Конечно, Браун об этом и не знал даже, не преминув сообщить об этом своим собеседникам. На что шутники сообщили, что оба фильма - новинки на экране: ″Они вышли недавно″.
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