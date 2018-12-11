″Наш президент тоже кинозвезда″: Для Порошенко выпрашивают звезду на Аллее славы в Голливуде

Российские пранкеры Вован и Lexus под видом премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и посла Незалежной в США Валерия Чалова выпрашивали у губернатора Калифорнии Джерри Брауна персональную звезду для президента Петра Порошенко на Аллее славы в Голливуде. ″Наш президент тоже кинозвезда″, - уверяли шутники американского чиновника.

Непростую миссию решили выполнить шутки ради российские пранкеры Вован и Lexus, известные своими розыгрышами известных политиков и не только по всему миру. На этот раз они разыграли губернатора Калифорнии Джерри Брауна, разговаривая с ним от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и посла Незалежной в США Валерия Чалова. Среди обсуждаемых вопросов пранкеры выпрашивали у американского чиновника и персональную звезду для президента Украины Петра Порошенко на Аллее славы в Голливуде.

Видео: Страна.ua.

Шутники заявили, что глава Незалежной якобы намерен посетить и сам американский штат, и Голливуд, а также встретиться с некоторыми звездами кино.

″Это было бы хорошо для поднятия его рейтинга на Украине, - под видом Чалого сообщили пранкеры. - И, например, можно было бы заложить именную звезду с его именем на Аллее славы″.

На это губернатор поначалу растерялся, а после отметил, что Аллея славы принадлежит организации, которая ему не подчиняется. Но уточнил, что ″может проработать этот вопрос″, хотя высказал сомнение, что владельцы Аллеи пойдут на подобный шаг и заложат ″звезду Порошенко″.

″Аллея славы скорее предназначена для кинозвезд, - оправдался губернатор, отметив, что у украинского президента есть лишь один шанс попасть в компанию голливудских звезд: - Только если ваш президент не хочет попробоваться на роль в кино″.

″Наш президент тоже кинозвезда, - тут же отозвался на это лже-Чалый. - Он снимался в украинских картинах "Мальдивские каникулы" и "Петр Панамский".

Видео: Радіо Свобода.

Конечно, Браун об этом и не знал даже, не преминув сообщить об этом своим собеседникам. На что шутники сообщили, что оба фильма - новинки на экране: ″Они вышли недавно″.