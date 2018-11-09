«Наш ответ «Томагавкам»: на что способна российская сверхдальняя крылатая ракета Х-101/Х-102

В России стартовало серийное производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для сверхдальней крылатой ракеты воздушного базирования Х-101/Х-102. Об этом заявил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. По его словам, комплексы должны надёжно защитить боеприпас от средств ПВО потенциального противника. В настоящее время оборонная промышленность РФ проводит модернизацию дальней авиации под применение Х-101/Х-102. Какими характеристиками обладает российская ракета — в материале RT.

Советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев сообщил о запуске производства комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для сверхдальней крылатой ракеты «воздух — земля» X-101/Х-102.

«Сегодня наши крылатые ракеты (X-101 и Х-102. — RT) имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить», — сказал Михеев РИА Новости на полях авиасалона Airshow China 2018, проходящего сейчас в Чжухае.

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, аппаратура РЭБ на крылатых ракетах необходима для постановки помех радиолокационным станциям (РЛС) противника. По его словам, в предыдущие годы российские учёные совершили большой прогресс в сфере защиты авиационной техники и боеприпасов от радаров западных государств.

«Комплекс РЭБ на ракетах запускается автоматически после облучения вражеской радиолокационной станцией. Он фактически ослепляет средства ПВО противника, делая невозможным сопровождение и уничтожение. Говоря простым языком, с экрана оператора РЛС исчезает изображение цели. Поэтому её перехват невозможен», — сказал Кнутов.

По его мнению, российская промышленность продолжает совершенствовать бортовые комплексы РЭБ. В перспективе отечественные крылатые ракеты получат боевые части, которые, подлетая к цели, будут создавать мощный электромагнитный импульс. Таким образом, они смогут выводить из строя всю электронику противника в определённом радиусе.

Загрузка крылатой ракеты X-101 в бомбардировщик-ракетоносец

РИА Новости

Дальность и точность

Х-101/Х-102 — это новая крылатая ракета воздушного базирования, которая создавалась специалистами машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» (Дубна) для замены советских ракет Х-55. Разработка боеприпаса стартовала в 1990-х годах. Первые испытания прототипов начались в 1998 году, серийное производство развернулось в 2002 году. Однако ракета не принималась на вооружение до 2012 года.

Ракета производится в двух вариантах. Х-101 — боеприпас с обычной (осколочно-фугасной) боевой частью мощностью около 400 кг в тротиловом эквиваленте. Х-102 — ракета с термоядерной боеголовкой мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны.

Длина ракеты составляет 7,45—7,6 м, масса — 2,2—2,4 т, размах крыла — 4,4 м, диаметр корпуса — 0,75 м, вес боевой части — 400 кг. Х-101/Х-102 запускается на высоте до 6 км, но основную часть пути летит на высоте 30—70 м, маневрируя и огибая рельеф местности.

Особенность ракеты заключается в малозаметности, которая достигается за счёт специальной аэродинамической конструкции и использования радиопоглощающих материалов. Эффективная площадь рассеивания (ЭПР) Х-101/Х-102 оценивается в 0,01 кв. м (аналогична самолётам-«невидимкам»). По словам Кнутова, в сочетании с современным комплексом РЭБ, средствами оптической и тепловой защиты российская ракета становится практически неуязвимой.

«Радиолокационным средствам будет очень сложно обнаружить такую цель. Наиболее реальный способ перехватить ракету — это визуальное обнаружение специально приспособленными для этого истребителями. Теоретически это, конечно, возможно, но на практике — чрезвычайно трудоёмкая задача», — отметил Кнутов.

Главные достоинства Х-101/Х-102 заключаются в невероятной дальности. В октябре 2016 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ракета может гарантированно поражать цели на расстоянии до 4,5 тыс. км. В ряде отечественных и западных СМИ утверждается, что максимальная дальность российской ракеты составляет от 5 до 10 тыс. км.

«Реальные тактико-технические характеристики Х-101/Х-102 не раскрываются. Это секретная информация. Однако очевидно, что наша ракета — это стратегическое оружие, позволяющее самолёту совершать пуск за пределами зоны действия ПВО противника», — сказал Кнутов.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

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© Алексей Куденко

Ещё одно достоинство ракеты — её высокая точность. По информации источников газеты «Известия», Х-101 с обычной боевой частью может отклоняться от цели менее чем на 10 м при дальности пуска до 10 тыс. км. Согласно данным британского аналитического агентства Jane's Information Group, отклонение Х-101 не превышает 20 м, а Х-102 — 100 м.

На российской ракете установлен малогабаритный турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДД) с тягой порядка 360 кг. После пуска силовая установка выдвигается из нижней части фюзеляжа. Максимальная продолжительность полёта Х-101/Х-102 не превышает десяти часов, а скорость — 970 км/ч.

Российская ракета оборудована инерциальной системой наведения. В процессе полёта она использует бортовую цифровую вычислительную машину с коррекцией по цифровым картам и оптико-электронный высотомер (передаёт изображение местности). Помимо этого, Х-101/Х-102 «ориентируется» по координатам российской навигационной системы ГЛОНАСС. На конечном этапе ракету направляет оптическая или радиолокационная корреляционная головка самонаведения (ГСН).

«Со своими задачами справилась»

Боевое крещение Х-101 состоялось 17 ноября 2015 года в Сирии. Удары по позициям террористов нанесли стратегические бомбардировщики Ту-95МС (именно на этих машинах проходили испытания ракеты в 1990-е и 2000-е годы). Пуски были выполнены из акватории Средиземного моря. Х-101 применялась в САР несколько раз в течение 2016 и 2017 годов и в основном поражала укреплённые командные пункты боевиков.

«Конечно, в применении Х-101 не было какой-то острой военной необходимости, так как это достаточно дорогое оружие. Однако Министерству обороны было важно испытать в реальных боевых условиях нашу дальнюю авиацию и новую ракету. Со своими задачами Х-101 прекрасно справилась, подтвердив заявленные разработчиком характеристики», — пояснил Кнутов.

Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

РИА Новости

© Алексей Никольский

В ноябре 2017 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что модернизация самолётов дальней авиации ВКС России осуществляется «под применение новой крылатой ракеты Х-101». Носителями этого боеприпаса выступают стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160. Некоторые эксперты полагают, что в перспективе Х-101 вооружат Ту-22М3.

Ту-95МС способен нести на внешней подвеске до восьми крылатых ракет, а Ту-160 на револьверных пусковых установках (располагаются внутри корпуса самолёта) — до 12. По словам Кнутова, Х-101/Х-102 заметно усиливают боевые возможности воздушного компонента ядерной триады РФ.

«На мой взгляд, X-101 намного превзошла все зарубежные аналоги. Её производство стало нашим ответом на создание последней модификации «Томагавка» (Tomahawk Block IV). В будущем X-101 войдёт в арсенал перспективного дальнего бомбардировщика (ПАК ДА). А учитывая модернизационный потенциал этого высокоточного оружия, можно смело утверждать, что X-101 будет служить нашей авиации несколько десятилетий», — подытожил Кнутов.