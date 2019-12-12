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Владимир Путин провёл заседание Российского организационного комитета «Победа»
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«Наш ответ на ложь — это правда»

12 декабря 2019, 03:09  •  40 • Политика
Россия продолжит бороться с фальсификацией истории, к попыткам исказить которую подключились не только пособники нацистов, но и «респектабельные международные институты». Об этом Владимир Путин заявил на заседании Российского организационного комитета «Победа» по вопросам подготовки к проведению Года памяти и славы. Президент назвал «беспардонной ложью» попытки Европарламента приравнять СССР к нацистской Германии и возложить на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны. Во время мероприятия глава РФ поручил тщательно подготовится к празднованию 75-летия Победы, а участники заседания рассказали «Известиям», почему память о настоящих героях столь важна.

«Везде есть свои герои»

Празднование Дня Победы всегда имело особое значение для нашей страны. Наступающий год 75-летия Победы пройдет в России как Год памяти и славы, и президент призвал сделать всё, чтобы наполнить его живым содержанием, исключить формальный подход к организации мероприятий — где бы они ни проходили.
— Везде, везде есть свои герои Великой Отечественной войны — фронтовики и труженики тыла, — подчеркнул Владимир Путин. — Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное сердечное внимание и заботу. Руководители регионов и уж тем более главы муниципалитетов обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке.
Глава государства поручил органам власти на местах держать на постоянном контроле вопросы благоустройства воинских мемориалов и уделять особое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне.
— Победа — это то, на что работала вся страна, и мы не имеем права забывать об этом. Около 26 млн людей не вернулись домой. Каждого надо вспомнить, каждого поблагодарить за мир на земле. Никто не должен быть обделен нашим вниманием — подойти к могиле, положить цветы, сказать родственникам спасибо за героя, — заявил «Известиям» председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Виктор Ермаков.
Россия активно приглашает на 9 Мая лидеров зарубежных стран, которые были частью антигитлеровской коалиции и внесли вклад в победу над нацистской Германией.
— Мы хотим, чтобы они увидели единство нашего народа, единую память нашего народа, что никто не забыт и ничто не забыто, — подчеркнул Виктор Ермаков.
Тщательная подготовка к праздничным мероприятиям чрезвычайно важна — это воспитательный момент для молодого поколения, которое не помнит ужасы Второй мировой, добавил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы, президент «Ассоциации полярников» Артур Чилингаров.
— Это память о людях, которые отдали жизнь за родину. Для меня лично важно это событие, потому что я прожил всю блокаду в Ленинграде, — сказал он.
День Победы несет в себе и еще другую очень важную функцию, которая заключается в объединении народов, сближении представителей разных национальностей и вероисповеданий, уверен главный раввин России Берл Лазар.
— Мы вспоминаем не только тяжелые страницы нашей истории, но также подвиг и героизм, у которого не было национальности или вероисповедания. Все знали, что нужно спасать родину и сражались за жизнь близких. Это — урок на сегодня и сейчас. Надо сообща бороться с терроризмом, у которого тот же корень, что и у нацистской идеологии — ненависть к человеку, к жизни, — пояснил он «Известиям». — Когда мы вместе, мы можем победить любые силы. Тогда была борьба добра со злом. И мы знаем, кто победил. Но вопрос в том, можем ли мы быть уверены, что такое зло снова не поднимет голову?

«Как будто забыли»

В ходе заседания Владимир Путин затронул и непрекращающиеся попытки фальсификации истории. Искажением фактов сейчас, увы, занимаются не только пособники нацистов, дело дошло и «до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур», констатировал президент.
Глава государства имел в виду недавнюю резолюцию Европарламента «О важности сохранения памяти для будущего Европы». В этом документе, подчеркнул он, фактически поставлены на одну доску и нацистские агрессоры, и Советский Союз.
— Чуть ли ни обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу первого сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня в 1941-м, — возмутился Владимир Путин. — А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной, беспардонной ложью, заранее обвиняют в «информационной войне против демократической Европы».
На этом фоне, разумеется, необходимо отстаивать историческую правду и защищать имена своих героев. И у России уже выработана стратегия борьбы с недружественными действиями западных чиновников.
— Наш ответ на ложь — это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. А то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего, — подытожил Владимир Путин. — А мы будем рассказывать об этом, в том числе и о победах и поражениях Красной армии, о трагической судьбе наших пленных, о мужестве подпольщиков и позоре коллаборационистов, о трагедии Холокоста и преступлениях против мирных жителей, о бесчинствах националистов — приспешников Гитлера.
Владимир Путин убежден, что «в истории нет и не может быть «невыгодных», «неудобных» страниц». Она, по его словам, нужна в совокупности, как единое целое, в том числе и для будущих поколений.
Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что в последнее время участились акты вандализма по отношению к памятникам героям войны и захоронениям советских воинов. По его словам, подобные действия происходят в Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Польше, Чехии и Эстонии.
— В связи с этим Министерство обороны подготовило законопроект, который вводит ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны. Меры ответственности касаются участников противоправных актов, а также политиков и чиновников, в том числе иностранных, которые своим действием или бездействием этому способствуют. Принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями, — отметил Сергей Шойгу.
Он добавил, что ведомство планирует снять документальный сериал о Великой Отечественной войне, который будет направлен на борьбу с фальсификацией истории. В его основу лягут рассекреченные в последние годы архивные данные.
На заседании также выступил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, который сообщил, что в настоящий момент уже готов законопроект о введении на федеральном уровне звания «Город трудовой доблести». Документ может быть внесен в Госдуму в ближайшее время в случае одобрения его Владимиром Путиным. Такое звание планируется присваивать городам, «внесшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и обеспечение трудового подвига в тылу», пояснил Сергей Кириенко.

«То, что велит совесть»

Ближе к вечеру в Кремле состоялся торжественный прием в честь Дня Героя Отечества. В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца были приглашены более 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия — Герои СССР, Герои РФ, а также кавалеры ордена Святого Георгия. Традиция ежегодных приемов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества была возобновлена в России в 2013 году.
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— Любовь к Родине — это священное чувство для нашего народа. Именно оно ведет вперед, дает силы выдерживать все испытания. Заставляет дрогнуть и отступить любого врага, — обратился к собравшимся президент. — Каждый из вас, дорогие друзья, знает: кто совершает подвиг, не думает в этот момент ни о признании, ни о наградах. В сложный, решающий момент он делает то, что велит совесть и долг — воинский, человеческий, проявляет исключительную личную храбрость ради спасения людей, служения идеалам Отечества.
В Кремле 11 декабря собрались не только ветераны Великой Отечественной войны, но и молодые люди, военнослужащие, решавшие сложнейшие задачи как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Кроме того, в зале присутствовали и гражданские специалисты, проявившие стойкость и мужество при исполнении своих профессиональных обязанностей.
— Наш народ чтит своих героев, помнит о тех, кто выполнил свой долг, в том числе и ценою собственной жизни, — заявил президент. — Вечная им память.

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