«Наш ответ на ложь — это правда»: Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Недавняя резолюция Европарламента фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз», заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Он отметил, что любые попытки спорить с этими утверждениями называют «информационной войной против демократической Европы». Российский лидер призвал продолжать публиковать архивные материалы о трагедиях войны, поскольку в истории не может быть неудобных страниц.

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.

По его словам, в этой деятельности к наследникам пособников нацистов присоединились «некоторые вполне респектабельные международные институты и европейские структуры».

Выступая на заседании оргкомитета «Победа», президент России напомнил о недавней резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Российский лидер обратил внимание на то, что этот документ фактически уравнял фашистскую Германию и СССР.

«Недавняя резолюция Европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны», — сказал он.

По его словам, авторы документа «как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года». Как отметил глава государства, тех, кто пытается поспорить с такой оценкой, обвиняют в «информационной войне против демократической Европы».

В связи с этим он призвал продолжить публиковать архивные материалы, рассказывать о победах и поражениях Красной армии, трагедиях пленных, холокосте, преступлениях националистов.

«Наш ответ на ложь — это правда», — подчеркнул Путин. Российский лидер отметил, что в истории нет и не может быть «невыгодных» или «неудобных» страниц.

Владимир Путин о попытках исказить историческую правку о Второй мировой войне

«Хотят внушить, что Россия — источник зол и бед»

Напомним, в сентябре Европарламент принял резолюцию, в которой Советско-германский договор о ненападении 1939 года объявлен причиной Второй мировой войны. По данным СМИ, она подготовлена по инициативе Литвы при поддержке польских депутатов.

В документе утверждалось, что Вторая мировая война «стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа».

Авторы резолюции выразили мнение, что «два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния».

Вскоре после обнародования документ прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что резолюция евродепутатов не имеет ничего общего с историей.

Отметим, что десять лет назад Европарламент выступал с аналогичным по содержанию документом, в котором, в частности, предлагалось считать 23 августа — дату подписания советско-германского договора — «общеевропейским днём памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов». Вместе с тем прямых обвинений в адрес России касательно интерпретации истории в резолюции не было.

Как полагает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, появление подобных документов следует считать элементом современной информационной войны.

«Очередная попытка обвинить Россию в том, что она чуть ли не причина начала Второй мировой войны — продолжение той русофобской линии, которую сегодня пытается сделать идеологической основой своей политической стратегии коллективный Запад», — сказал сенатор в беседе с RT.

По его словам, «коллективному Западу» необходимо оправдать военный бюджет, отказ от международных соглашений, различные санкции и другие меры.

«Они хотят внушить молодым европейцам, что в 1939 году всё было совсем не так, что Россия — источник зол и бед. Это некая идеологическая подушка, на которую будет мягко падать в случае чего», — сказал Морозов.

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин согласился, что речь идёт об идеологическом противостоянии и принижении роли советского народа в победе над гитлеровской Германией.

«В России это одно из самых серьёзных событий, которое лежит в основе мировоззрения граждан. Так что для каких-то стран такое переписывание истории — попытка каким-то образом подвести немного иную идеологическую базу под свою политику и агрессивную риторику в отношении России», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, подобные действия в адрес России представляют собой попытку принизить то место, которое занимает Великая Отечественная война и подвиг народов.

«Для кого-то это ещё и попытка таким образом задним числом оправдать поведение правителей своих стран в то время, сделать более благородным. Для кого-то это вызвано необходимостью обосновывать свои политические приоритеты. Эти попытки будут всё время», — подытожил эксперт.