Наш ответ Google: Пушков назвал способ положить конец диктатуре IT-гигантов

Комиссия по информационной политике Совета Федерации готовит заявление о необходимости быстрого создания и развития российских интернет-платформ, сообщил в своём Twitter сенатор Алексей Пушков.

"Зарубежные IT-гиганты перешли к диктату в отношении интернет-контента. Россия не будет суверенной без достижения независимости в цифровой сфере", - отметил он.

Напомним, что Царьград и ряд других российских и пророссийских СМИ также пострадали от произвола администрации YouTube. Царьград продолжает судебную тяжбу с Google по этому поводу. Кроме того, в России принят закон, предусматривающий наказание иностранных интернет-платформ за цензуру российских СМИ.