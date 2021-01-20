|
Наш ответ Google: Пушков назвал способ положить конец диктатуре IT-гигантов
20 января 2021, 17:05 • 261 • Политика
Сенатор Алексей Пушков назвал способ положить конец диктатуре IT-гигантов. По его словам, в Совете Федерации готовится заявление о необходимости создания российских интернет-платформ. Это станет ответом России Google.
Комиссия по информационной политике Совета Федерации готовит заявление о необходимости быстрого создания и развития российских интернет-платформ, сообщил в своём Twitter сенатор Алексей Пушков.
"Зарубежные IT-гиганты перешли к диктату в отношении интернет-контента. Россия не будет суверенной без достижения независимости в цифровой сфере", - отметил он.
Напомним, что Царьград и ряд других российских и пророссийских СМИ также пострадали от произвола администрации YouTube. Царьград продолжает судебную тяжбу с Google по этому поводу. Кроме того, в России принят закон, предусматривающий наказание иностранных интернет-платформ за цензуру российских СМИ.
261
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 января 2021, 17:20
|
14 января 2021, 16:15
|
15 января 2021, 09:40
|
17 января 2021, 01:05
|
18 января 2021, 01:50
|
16 января 2021, 04:00
|
19 января 2021, 02:35