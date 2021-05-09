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«Наш народ слишком хорошо знает, к чему всё это ведет»

09 мая 2021, 19:05  •  124 • Политика
Россия последовательно отстаивает международное право и будет твердо защищать свои национальные интересы. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на военном параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тем же, кто забыл уроки главной трагедии XX века и снова строит агрессивные планы, нет оправдания, подчеркнул глава государства. Сегодня проблема возрождения радикального национализма прослеживается во многих регионах, в том числе и странах постсоветского блока, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Противостоять этой тенденции, по их мнению, можно с помощью просветительской деятельности и продвижения инструментов мягкой силы. В частности, речь идет о создании качественных фильмов, посвященных борьбе СССР с нацизмом, которые будут привлекательны не только для российской аудитории.

Священная клятва

Парад Победы на Красной площади в 2021 году прошел в традиционный праздничный день — 9 мая. Благодаря постепенной стабилизации эпидемиологической ситуации в стране властям не пришлось переносить торжественное мероприятие на июнь, как это было в 2020-м. Тем не менее коронавирус пока не собирается отступать полностью, поэтому нынешний парад не обошелся без специальных мер. Защитные маски на лицах пришедших ветеранов и призывы соблюдать социальную дистанцию даже в этот праздничный день напоминали собравшимся о реалиях, в которых живет современный мир. Однако ни они, ни пасмурная погода не помешали провести парад масштабно и зрелищно.
Владимир Путин наблюдал за военнослужащими и новейшей армейской техникой вместе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, который днем ранее прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой. В этом году Кремль не стал приглашать на парад иностранных гостей, так как в 2021-м отмечается все-таки не юбилейная дата — об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин, Эмомали Рахмон и Сергей Шойгу на параде Победы в Москве
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
— Дорогие наши ветераны! Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине, — заявил Владимир Путин. — Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну. Одержали над нацизмом безоговорочную победу и прославили в веках 9 мая 1945 года.
Доблесть советских воинов и несгибаемость мирных жителей увековечены в высоком звании городов-героев: Москвы и Ленинграда, Минска и Киева, Сталинграда и Севастополя, Мурманска и Одессы, Керчи и Тулы, Новороссийска и Смоленска, напомнил президент. После минуты молчания глава государства подчеркнул, что 22 июня 1941 года остается одной из самых трагических дат в истории страны — враг хотел не только свергнуть политический строй СССР, а стереть с лица земли наши народы.
— Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от коричневой чумы, — сказал Владимир Путин. — Вынес нацизму исторический приговор и мощью оружия на полях сражений, и силой своей нравственной, человеческой правоты, жертвенным мужеством солдатских матерей, верностью тех, кто каждый день ждал от родных весточки с фронта. Той силой добра и любви к ближнему, которая испокон веков в нашем национальном характере.
Помимо дани памяти и уважения воинам, труженикам тыла и мирным жителям, пострадавшим во время войны от нацизма, — всем ковавшим и приближавшим победу, проходящий 9 мая парад обладает и еще одной важной функцией. Он служит наглядным примером подрастающему поколению, демонстрирует прямую и неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего, считает член Общественной палаты, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре.
Владимир Путин и Эмомали Рахмон на параде Победы в Москве
Фото: REUTERS/Sputnik/Alexei Druzhinin
— Несмотря на то что современные дети и подростки отличаются от своих сверстников предыдущих поколений, необходимость воспитывать их на своем примере, разговаривать с ними, рассказывать о подвигах предков остается неизменной, — сказала она «Известиям».
При этом нельзя забывать, что новое время требует современных методов воспитания молодежи: согласно данным опроса, проведенного Институтом воспитания, в рейтинге основных источников информации для школьников — социальные сети (79%), друзья (56%), новостные ленты в сети интернет (50%), отметила она. Наталья Агре добавила, что вопреки всем разговорам о потерянном поколении, их цинизме и оторванности, по результатам того же исследования, 76% школьников назвали себя патриотами. Между тем 42% ответили, что патриотизм — это действия во благо страны, а 35% считают его защитой от нападок и обвинений.

Нет оправдания

С момента окончания войны прошло уже много лет, но «многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», заметил Владимир Путин во время своего выступления. И речь идет не только о радикалах и различных террористических группировках. По словам президента, сегодня можно наблюдать как сборища недобитых карателей и их последователей, так и попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей.
— Наш народ слишком хорошо знает, к чему всё это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом, — отметил он.
Владимир Путин и Эмомали Рахмон на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. Поэтому нет прощения и оправдания тем, кто вновь строит агрессивные планы, сказал Владимир Путин. Он добавил, что Россия последовательно отстаивает международное право и будет твердо защищать свои национальные интересы, обеспечивать безопасность народа.
Сейчас во многих западных странах ведется активная политика, цель которой заключается в том, чтобы пересмотреть итоги Второй мировой войны, приравнять СССР и нацистскую Германию, уверен эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.
Более 12 тыс. человек, свыше 190 единиц наземной и 76 вертолетов и самолетов приняли участие в Параде по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, День Победы навсегда останется для России священным праздником: «Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся». О том, как прошло главное для 9 Мая событие в столице и других российских городах мероприятие — в фотогалерее «Известий».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Центральное событие Дня Победы по традиции прошло на Красной площади в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Ветераны - неизменные гости Парада Победы
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Маршем по брусчатке прошли более 12,5 тыс. человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Держать шаг помогли несколько проведенных заранее репетиций
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В прошлом году парад в Москве пришлось перенести на июнь из-за пандемии коронавируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
По Красной площади прогрохотали почти 200 единиц военной техники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Авиационная часть парада в Москве состоялась несмотря на погоду
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон (справа) возложили цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Парады по случаю Победы прошли и в других городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В Казани по случаю праздника прошел концерт в мемориальном парке Победы
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Участники праздника выпускают в небо голубей у монумента Матерям и вдовам погибших солдат в Казани
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Дети учатся чтить подвиг своих дедов и прадедов
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Т-34 - один из легендарных советских танков времен Великой Отечественной
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Парадные расчеты в центре Новосибирска
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Ветеранов войны и труда принято поздравлять с цветами
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Участники акции «Бессмертный полк» в деревне Лыткино Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Москвичи вспоминают военный подвиг своих предков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На акции «Бессмертный полк» в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в Москве
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Вкладу женщин в Победу над фашизмом посвящена акция «Синий платочек» в Москве
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
По его словам, это стало частью геополитической борьбы с Москвой, которая в настоящий момент наблюдается на мировой арене. Это, в свою очередь, дает возможность националистам и агрессивно настроенной части населения в отдельных странах практически безнаказанно заниматься вандализмом в отношении советских памятников или даже унижать и запугивать ветеранов.
— Нужен комплекс мер, который будет противостоять этой тенденции. К сожалению, с российской стороны работа пока ведется недостаточным образом. При этом речь идет не только о странах дальнего зарубежья, но и о бывших республиках СССР, многие из которых входят в СНГ. Различного рода инциденты — это не только проблема Украины. Печальные новости порой приходят даже из Белоруссии (например, в апреле сообщалось, как пьяная компания осквернила монумент на площади Победы в Минске. — «Известия»), — пояснил эксперт.
Владимир Путин и Эмомали Рахмон возлагают в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
По его словам, России надо активнее развивать механизмы так называемой мягкой силы, чем на протяжении многих лет, например, успешно занимаются США. В частности, создавать сети некоммерческих организаций, которые будут продвигать повестку по сохранению исторической памяти. Кроме того, необходим и привлекательный контент на иностранных языках, который будет интересен молодому поколению. В конечном счете, стоит начать снимать качественные документальные и художественные фильмы, которые станут популярны за рубежом и смогут конкурировать с мировыми блокбастерами, подытожил Никита Буранов.
Популяризация радикального национализма сейчас заметна сразу в нескольких европейских государствах, согласен латышский историк и общественный деятель Янис Кузинс.
— Например, официальные лица в Латвии принимают участие в шествии 16 марта, организованном в память о ветеранах латышского легиона «Ваффен СС». К сожалению, имеют место даже провокационные акции, когда, например, на 9 мая группы лиц приезжают на братское кладбище в Лестене, где вспоминают не погибших красноармейцев, а бывших нацистов, — рассказал он «Известиям». — Различные факельные шествия, на которых участвуют националисты, проходят в Литве и Эстонии. Надо понимать, что эти силы имеют серьезное влияние на политическую жизнь в прибалтийских странах.
Несмотря на происходящее, многие жители этих стран отмечают День Победы 9 мая и чтят память павших солдат, которые отдали жизнь в борьбе с гитлеровской Германией и ее союзниками, добавил эксперт. При этом речь идет не только о столицах, но и других городах, включая, например, Юрмалу.
Владимир Путин общается с ветеранами войны после церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Справка «Известий»
Масштабные празднования проходят не только в российских городах. Одной из немногих стран Европы, где на официальном уровне отметили 76-ю годовщину Победы, стала Сербия. Это балканское государство проводит торжественные мероприятия в течение двух дней — с 8 по 9 мая. Кроме того, стоит отметить, что в столицах разных европейских государств, включая Лондон и Брюссель, Русские дома организовали тематические выставки, показы фильмов и концерты. В Берлине, например, жители смогли оценить творчество фотографа Евгения Халдея, который вел репортажную съемку на протяжении всей Великой Отечественной войны.
По окончании парада Победы на Красной площади Владимир Путин вместе с Эмомали Рахмоном возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония завершилась исполнением гимнов двух стран и торжественным маршем военнослужащих роты почетного караула. Затем главы государств возложили цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».
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