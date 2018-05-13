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«Наш город подвергся нападению»: установлен «террористический след» атаки в центре Парижа

13 мая 2018, 05:09  •  229 • В мире
В центральном районе Парижа неизвестный совершил нападение на прохожих. В результате атаки один человек убит, четверо получили ранения. Злоумышленник был застрелен прибывшими на место преступления полицейскими. По словам прокурора, в происшествии обнаружен «террористический след». Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство»*. Что ещё известно об инциденте — в материале RT.
 
Reuters
 

В центре Парижа неизвестный мужчина, вооружённый ножом, атаковал прохожих. В результате нападения один человек скончался на месте, четверо пострадали. Об этом сообщили в местной полиции.

«Неизвестный с ножом напал на пятерых человек во втором округе Парижа: одна жертва скончалась, двое получили серьёзные ранения, двое лёгкие. Преступник ликвидирован», — сообщается в Twitter правоохранителей.

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