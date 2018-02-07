Наш друг Дмитрий Саймс • 415 • Аналитика







Вообще, Саймс всегда выступает за так называемую «реальную политику», и с этой удобной позиции раздаёт всем сёстрам по серьгам, умудряясь оставаться и американским патриотом, и как бы русско-американским патриотом, сторонником нахождения какого-то русско-американского компромисса и равновесия. Так, он признаёт претензию США на мировое господство, но признаёт её как реальность бытия, это как бы ни хорошо ни плохо, это просто данность такая, которую Россия должна учитывать, рассчитывая свои шаги. По сравнению с другими американскими и европейскими участниками наших телепрограмм, это, несомненно, трезвый подход.

.



Саймс считает, что было российское влияние на американские выборы, но находит это в порядке вещей: все страны это делают. Он уверен, на уровне интуиции, что российские спортсмены использовали допинг, и это использовали против России: «С Россией обращаются так, как она это позволяет делать». На допинге попадаются многие западные спортсмены, они узаконено используют его якобы в «терапевтических целях» — так используйте это против западных стран, как бы намекает нам Саймс, можете себе это позволить? Действительно, Россия не позволяет себе встречные допинговые обвинения Запада, во всяком случае, пока. Пока не закончилась зимняя Олимпиада в Южной Корее?



Политические предпочтения Саймса на стороне Дональда Трампа, он его объясняет и оправдывает как бизнесмена во власти, наделавшего по неопытности кучу ошибок, но удержавшегося на плаву за счёт известного здравого смысла и своих экономических успехов. Сейчас Трамп, по его мнению, возвращается к традиционной республиканской политике под воздействием реальностей американского бытия.



Значительно больше критических стрел Саймс выпустил по Конгрессу, по его поводу он вспомнил сакраментальное «шумим, братцы, шумим», но эти «братцы» шумят на весь мир и считают себя средоточием мировой демократии. Конгресс, точно является средоточием американской демократии, в противовес исполнительной президентской власти во главе с «диктатором Трампом». Конгресс – это действительно американская демократия как она есть. И как она есть? Это ЦК КПСС периода расцвета старческого маразма, но об американской паранойе Саймс говорить отказался.



Главная мировая проблема сегодня — это американская гегемония, которая зашаталась под давлением России и Китая. Она шатается, и США хотят вернуть своей гегемонии былую стабильность, и это просто реальная политика, считает Дмитрий Саймс. Как и политика России и Китая по изменению мира в свою пользу, в пользу своих национальных интересов.



«Вы много чего уже сделали», — признаёт Саймс достижения России на этом пути, который был заявлен, по его словам, в мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году. То есть всего за 10 лет, небольшой исторический срок.



Нужно сказать спасибо Саймсу за то, что он указал нам на суть американской политики, вернее политики Конгресса, который выходит из себя по поводу «российского вмешательства» в американские выборы. Об этом в Конгрессе кричат те же люди, которые открыто и нагло вмешивались в российские выборы и в политику в 90-е годы. Как они это объясняют? «Они развивали и развивают у вас демократию, а Россия подрывает в Америке демократию».



Другими словами, противостояние путинской России, во всяком случае, с Конгрессом США — идеологическое. Конгресс настаивает, что США – уникальная демократия, и все должны это признать, встать в соответствующую позу и сделать «ку». Ненависть Конгресса к президенту Трампу тоже идеологического свойства: он не признаёт демократической уникальности Конгресса, и этим ставит себя выше Конгресса! Блицкриг: награды и опасности



Более того, Трамп до сих пор не выучил слово «демократия», которым так хорошо жонглировал Обама, и в Давосе опять говорил об «американских ценностях», но они ведь не могут быть универсальными для всего мира по определению! В отличие от «демократии», которой всегда можно по-обамовски манипулировать. Да, Трамп не хочет уступать Конгрессу с его демократией, поэтому он «диктатор, сексист и даже Гитлер», так шельмуют его «мировые СМИ», которые Трамп в отместку называет фальшивыми, фейковыми.



Демократия – это такой же миф, как и коммунизм, это не я сказал, это сказал известный наш философ-диссидент Александр Александрович Зиновьев. Эти социальные доктрины вообще родственники, из одной эпохи Просвещения, и, как часто бывает в жизни, как это случилось у Каина с Авелем, между ними тоже произошла распря из корыстных побуждений, за право мирового лидерства. Сегодня будущим всего человечества мечтает стать демократия…



Когда демократический миф обрушится под тяжестью своего лидерства, бремени грехов и маразматического бреда «ЦК КПСС демократии», то бишь Конгресса, США повторят судьбы СССР, и этот процесс уже пошёл. Трамп не зря забыл напрочь слово «демократия»: в Америке от него накопилась такая же усталость, как в позднем СССР от «коммунизма».



При этом, отметим, А.А. Зиновьев как социолог говорит о возможности как коммунального (называемого коммунистическим) способа функционирования общества, так и рыночного (называемого демократическим), потому что, сами по себе, они не имеют никакого отношения к мифам, и реально существуют, со всеми присущими им достоинствами и недостатками. Причём неотъемлемыми, то есть неустранимыми в принципе, что и приводит к крушению построенных на их основе мифов.



…Главными достижениями «американской демократии», а лучше сказать, реальной политической системы США, Дмитрий Саймс считает «свободу слова и независимый суд», но сегодня они под угрозой: разрушаются фейк-ньюз глобалистских СМИ и политической коррупцией обамовских и клинтоновских «демократов»-неоконов, которую вскрыли президентские выборы Трампа. «Американская демократия ещё жива», потому что «Трампа всё-таки избрали», выразил надежду Дмитрий Саймс, но тогда она может и умереть вместе с политическим поражением Дональда Трампа. Известный американский политолог Дмитрий Саймс, советник президента Никсона, замечательный своим российским происхождением, частый и уважаемый гость в московской политологической среде, выступил на днях в программе Дмитрия Куликова «Право знать!» Как всегда, блестяще и весьма теоретически, отказавшись говорить как об американской, так и о русской политической паранойе, но всё же сказал несколько важных вещей.Вообще, Саймс всегда выступает за так называемую «реальную политику», и с этой удобной позиции раздаёт всем сёстрам по серьгам, умудряясь оставаться и американским патриотом, и как бы русско-американским патриотом, сторонником нахождения какого-то русско-американского компромисса и равновесия. Так, он признаёт претензию США на мировое господство, но признаёт её как реальность бытия, это как бы ни хорошо ни плохо, это просто данность такая, которую Россия должна учитывать, рассчитывая свои шаги. По сравнению с другими американскими и европейскими участниками наших телепрограмм, это, несомненно, трезвый подход.Саймс считает, что было российское влияние на американские выборы, но находит это в порядке вещей: все страны это делают. Он уверен, на уровне интуиции, что российские спортсмены использовали допинг, и это использовали против России: «С Россией обращаются так, как она это позволяет делать». На допинге попадаются многие западные спортсмены, они узаконено используют его якобы в «терапевтических целях» — так используйте это против западных стран, как бы намекает нам Саймс, можете себе это позволить? Действительно, Россия не позволяет себе встречные допинговые обвинения Запада, во всяком случае, пока. Пока не закончилась зимняя Олимпиада в Южной Корее?Политические предпочтения Саймса на стороне Дональда Трампа, он его объясняет и оправдывает как бизнесмена во власти, наделавшего по неопытности кучу ошибок, но удержавшегося на плаву за счёт известного здравого смысла и своих экономических успехов. Сейчас Трамп, по его мнению, возвращается к традиционной республиканской политике под воздействием реальностей американского бытия.Значительно больше критических стрел Саймс выпустил по Конгрессу, по его поводу он вспомнил сакраментальное «шумим, братцы, шумим», но эти «братцы» шумят на весь мир и считают себя средоточием мировой демократии. Конгресс, точно является средоточием американской демократии, в противовес исполнительной президентской власти во главе с «диктатором Трампом». Конгресс – это действительно американская демократия как она есть. И как она есть? Это ЦК КПСС периода расцвета старческого маразма, но об американской паранойе Саймс говорить отказался.Главная мировая проблема сегодня — это американская гегемония, которая зашаталась под давлением России и Китая. Она шатается, и США хотят вернуть своей гегемонии былую стабильность, и это просто реальная политика, считает Дмитрий Саймс. Как и политика России и Китая по изменению мира в свою пользу, в пользу своих национальных интересов.«Вы много чего уже сделали», — признаёт Саймс достижения России на этом пути, который был заявлен, по его словам, в мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году. То есть всего за 10 лет, небольшой исторический срок.Нужно сказать спасибо Саймсу за то, что он указал нам на суть американской политики, вернее политики Конгресса, который выходит из себя по поводу «российского вмешательства» в американские выборы. Об этом в Конгрессе кричат те же люди, которые открыто и нагло вмешивались в российские выборы и в политику в 90-е годы. Как они это объясняют? «Они развивали и развивают у вас демократию, а Россия подрывает в Америке демократию».Другими словами, противостояние путинской России, во всяком случае, с Конгрессом США — идеологическое. Конгресс настаивает, что США – уникальная демократия, и все должны это признать, встать в соответствующую позу и сделать «ку». Ненависть Конгресса к президенту Трампу тоже идеологического свойства: он не признаёт демократической уникальности Конгресса, и этим ставит себя выше Конгресса!Более того, Трамп до сих пор не выучил слово «демократия», которым так хорошо жонглировал Обама, и в Давосе опять говорил об «американских ценностях», но они ведь не могут быть универсальными для всего мира по определению! В отличие от «демократии», которой всегда можно по-обамовски манипулировать. Да, Трамп не хочет уступать Конгрессу с его демократией, поэтому он «диктатор, сексист и даже Гитлер», так шельмуют его «мировые СМИ», которые Трамп в отместку называет фальшивыми, фейковыми.Демократия – это такой же миф, как и коммунизм, это не я сказал, это сказал известный наш философ-диссидент Александр Александрович Зиновьев. Эти социальные доктрины вообще родственники, из одной эпохи Просвещения, и, как часто бывает в жизни, как это случилось у Каина с Авелем, между ними тоже произошла распря из корыстных побуждений, за право мирового лидерства. Сегодня будущим всего человечества мечтает стать демократия…Когда демократический миф обрушится под тяжестью своего лидерства, бремени грехов и маразматического бреда «ЦК КПСС демократии», то бишь Конгресса, США повторят судьбы СССР, и этот процесс уже пошёл. Трамп не зря забыл напрочь слово «демократия»: в Америке от него накопилась такая же усталость, как в позднем СССР от «коммунизма».При этом, отметим, А.А. Зиновьев как социолог говорит о возможности как коммунального (называемого коммунистическим) способа функционирования общества, так и рыночного (называемого демократическим), потому что, сами по себе, они не имеют никакого отношения к мифам, и реально существуют, со всеми присущими им достоинствами и недостатками. Причём неотъемлемыми, то есть неустранимыми в принципе, что и приводит к крушению построенных на их основе мифов.…Главными достижениями «американской демократии», а лучше сказать, реальной политической системы США, Дмитрий Саймс считает «свободу слова и независимый суд», но сегодня они под угрозой: разрушаются фейк-ньюз глобалистских СМИ и политической коррупцией обамовских и клинтоновских «демократов»-неоконов, которую вскрыли президентские выборы Трампа. «Американская демократия ещё жива», потому что «Трампа всё-таки избрали», выразил надежду Дмитрий Саймс, но тогда она может и умереть вместе с политическим поражением Дональда Трампа. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 415 Источник Похожие новости Американская империя отступает. Итоги первого года правления Трампа Проект «ЗЗ». Ноль перемен и распад России. А потом — возрождение Медведев растоптал мечту самураев

Опасные игры Москва: "Чичваркин и другие, домой..."; Лондон: "А кошельки их я попрошу остаться" Хаос по пояс Новости партнеров Loading...