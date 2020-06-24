«Наш долг — помнить»: каким войдёт в историю 75-летний юбилей Великой Победы • 34 • Политика Парад Победы-2020 войдет в историю как один из самых масштабных. О том, что мероприятие было зрелищным и грандиозным, говорят и высокопоставленные зарубежные гости, и приглашенные ветераны. 14 тыс. военнослужащих, среди которых представители 13 стран, сотни единиц исторической и современной техники... Но главное — не само действо, а то, ради чего оно проводится. Помнить о героизме советского народа, на который пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом, — наш долг. Именно об этом заявил Владимир Путин перед началом Парада Победы. Важно отстаивать историческую правду, чтобы избежать подобных трагедий в будущем, соглашаются эксперты. Помнить прошлое, сохранить будущее Залитая солнцем Красная площадь традиционно стала местом проведения главного Парада Победы в стране. Правда, на этот раз из-за коронавируса он прошел 24 июня, а не 9 мая. Смена даты не помешала провести мероприятие, которое каждый год ожидает вся страна, зрелищно и грандиозно. Вряд ли могло быть иначе, учитывая тот факт, что именно в этот день 75 лет назад состоялся первый парад в Москве, посвященный триумфу СССР в Великой Отечественной войне. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков С самого утра центр столицы заполнили военнослужащие, а также историческая и новейшая военная техника. На Красной Площади можно было увидеть и зарубежных офицеров и солдат, поскольку с российскими воинами в парадных расчетах прошли представители 13 стран (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана). Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Ветеранов, чьи мундиры были украшены победными символами и орденами, организаторы довезли на специальных электромобилях, чтобы оградить пожилых людей от лишних контактов в коронавирусную эпоху. Ближе к 10 часам утра мск к Кремлю начали съезжаться кортежи иностранных лидеров. На черных лимузинах была отчетливо видна цифра 75. Несмотря на все ограничения, связанные с COVID-19, девять государств на параде Победы были представлены на высшем уровне — Абхазия, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Казахстан, Молдавия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил воздержаться от участия в параде, поскольку у двух членов его делегации диагностировали коронавирус. Российский президент и зарубежные коллеги во время торжественного мероприятия заняли места среди ветеранов и внимательно вслушивались в каждое слово героев, которые добыли великую Победу. — Поздравляю вас с 75‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! — заявил Владимир Путин. — Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте. Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Никольский Президент напомнил, что 24 июня 1945 года в ознаменование окончания Великой Отечественной войны у стен Кремля состоялся легендарный парад победителей, который остался в истории как «триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью». После минуты молчания президент продолжил свою речь, вспоминая о подвиге советского народа и солдат Красной Армии, которые заплатили самую высокую цену за освобождение не только своей Родины, но и многих других стран. — Наш долг — помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом, — подчеркнул Владимир Путин. Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Никольский Он отметил, что перед лицом сегодняшних вызовов, с которыми сталкивается планета, мы по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность — человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. — Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей надёжной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз, — сказал президент. Он пообещал сделать всё для того, чтобы память о героических свершениях наших ветеранов никогда не померкла. — Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим, — подчеркнул глава государства. По окончании парада Владимир Путин вместе с главами иностранных государств возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Высокопоставленные гости были в восторге от торжеств. Так, президент Сербии Александр Вучич признал, что испытал «невероятные ощущения», когда наблюдал, как по Красной площади маршируют сербские военные. А глава Молдавии Игорь Додон заявил, что участие в параде иностранных войск стало символом общей победы над фашизмом. Он также отметил, что испытал особую гордость за 75 военнослужащих из Роты почетного караула Национальной армии Молдавии, у 23 из которых деды сражались на полях Великой Отечественной. По его мнению, это символизирует связь поколений и напоминает о важности сохранения памяти о подвиге предков. — Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что парад прошёл на самом высоком уровне. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души, — отметил Владимир Путин на приеме в честь 75-летия Победы. Общими силами На фоне попыток политизировать историю отстаивание истинной правды о Второй мировой войне играет особую роль, отметил в беседе с «Известиями» научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. — Понимание развития событий военного времени важно для воспитания молодого поколения. Я часто посещаю зарубежные университеты по всему миру, включая Европу. С сожалением должен констатировать, что многие студенты очень плохо знают историю Второй мировой войны, тем более Великой Отечественной войны . В итоге именно на фоне незнания людей появляются абсурдные заявления о нашем вкладе в развязывание войны, а также попытки приуменьшить роль советского народа в победе над нацизмом, — заявил «Известиям» Александр Чубарьян. Он положительно оценил призыв российского президента к зарубежным странам (в июньской статье, опубликованной в американском журнале The National Interest), открыть свои архивы предвоенного и военного периодов. По словам эксперта, Вторая мировая война — событие, когда человечество смогло ответить на глобальный вызов, достигло «большого исторического компромисса и объединилось во имя победы над нацизмом». — Сегодня, когда появляются новые вызовы и угрозы, этот опыт объединения людей в трудных условиях чрезвычайно важен, — подчеркнул историк. "Вы больные": Захарова осадила оскорбившего Путина журналиста Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев Владимир Путин в своей статье также призывал к всеобщему сотрудничеству. Российский лидер подчеркнул, что «создание современной системы международных отношений — один из важнейших итогов Второй мировой войны». ООН долгие годы выполняла роль сдерживающего фактора и помогала в решении многих проблем, отметил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По сути, право вето постоянных членов Совбеза позволяло зачастую избегать военных авантюр и интервенций. — Увы, функции Совбеза стали размываться. Многие военные операции стали проводиться без оглядки на этот орган. Достаточно вспомнить расчленение Югославии или действия западных стран на Ближнем Востоке, — заявил сенатор. По его словам, некоторые партнеры, в частности, США просто не обращают внимания на ООН, в результате чего снижается авторитет организации. Поэтому в нынешних реалиях встреча «ядерной пятерки» — России, Китая, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов, чрезвычайно востребована, чтобы не довести дело до следующего мирового конфликта, подытожил парламентарий. Теплым и солнечным июнем 1941-го мирные советские граждане, строившие планы на лето, в одночасье превратились в солдат. Нападение фашистской Германии и необходимость защищать родную землю побудила взять в руки оружие всех: женщин, детей, стариков. Кто привел страну и весь мир к победе над врагом — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн Перед штурмом города Великие Луки Фото: РИА Новости/Николай Максимов Снайпер Михаил Марковиченко за боевые заслуги награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. К осени 1942 года имел на счету 209 уничтоженных фашистов Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин Танкист Коронков и сын полка Павел Фото: РИА Новости/Абрам Кричевский Летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Баранов у своей боевой машины в Сталинграде в августе 1942 года. Произвел около 200 боевых вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил 24 самолета противника. Награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени Фото: РИА Новости/Георгий Зельма Людмила Павличенко — самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, служившая в 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии. На ее счету — 309 уничтоженных солдат и офицеров противника. В 1943 году ей было присвоено звание Героя Советского Союза Фото: РИА Новости/Израиль Озерский Приготовление обеда на полевой кухне Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн Борис Кулешин — юнга с корабля «Ташкент», лидера эскадренных миноносцев. Юный герой награжден орденом Красной Звезды Фото: РИА Новости/Алексей Межуев Бойцы отряда местной противовоздушной обороны в блокадном Ленинграде. Боевое дежурство проходит на крыше дома № 4 по улице Халтурина, ныне Миллионной Фото: РИА Новости/Борис Кудояров Андрей Волынец —участник партизанского движения на территории Белоруссии. Он ушел в партизаны вместе с маленьким сыном Колей и женой Анной. В августе 1944 года «за особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии, образцовое выполнение правительственных заданий в борьбе против гитлеровских захватчиков, за отвагу и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР» ему было присвоено звание Героя Советского Союза Фото: РИА Новости Защитники блокадного Ленинграда Фото: РИА Новости/Борис Кудояров Героизм чистейшей пробы Об ужасах войны, которые ни одно поколение не должно забывать, рассказала «Известиям» санинструктор и настоящий герой того времени Мария Рохлина, удостоенная многих наград. — Однажды я практически трое суток — три ночи и два дня — находилась рядом с немецкими окопами, где охраняла тяжело раненных в землянке . Это был невыносимый ужас, я сидела на ступеньках этой землянки, ловила каждый шорох и каждое мгновение, боясь, что в любой момент могут войти немцы. Ведь я знала, что они делают с девушками, особенно военными, — вспоминает те страшные дни Мария Михайловна. — Все девчонки, которые тогда были на передовой, носили с собой гранату или пистолет, чтобы можно было покончить с собой. У меня был пистолет, и я была готова в любой момент нажать на курок. Но прежде я была готова дать отпор. То, о чем рассказывает Мария Михайловна, произошло 25 января 1945 года на территории Германии. Несмотря на то, что из 18 раненых красноармейцев тогда в живых осталось только трое солдат, она ни на секунду не подумала бросить своих товарищей. — Я за это время стала седой, я себя не узнала, когда начала умываться и заглянула в бочку с водой. Помню, даже повернулась, так как подумала, что за мной кто-то стоит, — говорит она. — Кстати, после того, как наши пошли в наступление и нашли меня в землянке, то один старший лейтенант сделал мне предложение. Я ответила «да», хотя даже не знала, как его зовут. 22 июня 1941 года началась самая страшная война в истории нашей страны. Против фашистских полчищ поднялся весь народ, на защиту Родины вставали все — от мала до велика. Первые сутки Великой Отечественной — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин Дети еще гуляли по улицам столицы, но многих из них ожидала эвакуация в глубокий тыл Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин В «Известиях» был опубликован текст радиообращения заместителя предсовнаркома Вячеслава Молотова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» Фото: Архив газеты "Известия" С первых же дней войны на страже неба столицы стояли бойцы ПВО Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин Ранним утром 22 июня немцы подвергли варварским бомбардировкам Киев, Минск, Каунас, Севастополь и другие советские города Фото: РИА Новости Голос диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана стал на долгие четыре года родным для всех советских людей Фото: РИА Новости/Георгий Петрусов В военные комиссариаты сразу же выстроились очереди из добровольцев, желавших защищать свою страну в рядах РККА Фото: РИА Новости/Александр Устинов 23 июня была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных. Всего за первые восемь дней войны были призваны более 5 млн человек Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин В ополчение вступали не только мужчины, но и женщины. Москвички-ополченки вскоре сыграли большую роль в обороне столицы Фото: РИА Новости Из приграничных районов тянулись беженцы, спасавшиеся от наступавших гитлеровских орд Фото: РИА Новости/Самарий Гурарий Первые эшелоны на фронт отправлялись с уверенностью в скорой победе. Но до нее оставалось еще долгих четыре года нечеловеческого напряжения на передовой и в тылу Фото: artmoskovia.ru/Александр Устинов Медики самоотверженно оказывали помощь раненым под непрекращающимся вражеским обстрелом. Нацисты игнорировали знаки Красного креста, подвергая бомбардировкам санитарные поезда, больницы и лазареты Фото: РИА Новости/Георгий Зельма Тяжелейшие бои с превосходящими силами противника велись на территории Молдавии Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн Лучи прожекторов войск ПВО осветили вечером 22 июня небо Москвы. Впрочем, немцы рискнули совершить первый налет лишь месяц спустя. Зенитной артиллерией и истребителями ПВО РККА было сбито тогда 22 гитлеровских самолета Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин Мария Михайловна, которой 28 сентября исполнится 96 лет, также участвовала в Сталинградской битве. Она вспоминает дикие холода той зимой. — Когда начинается бой, то не так холодно, все-таки адреналин в организме. А вот когда перерыв между боями, то мы обнимали друг друга в несколько рядов, обогревали себя собственными телами. Тогда мы давали клятву, что никогда не забудем про это, и мечтали, что нашими именами будут названы улицы, города, школы и поселки, — рассказала она. Проведение Парада Победы и почтение памяти погибших солдат важно для многих семей, которые живут не только в России или странах СНГ. По словам латышского историка Яниса Кузинса, ужасы войны надо запомнить навсегда, чтобы не допустить повторения страшных событий XX века. — Мой дедушка Александр Бейтан попал в гетто в Даугавпилсе. Своих детей он прятал в землянке в лесу, чтобы они выжили. Ведь стариков и детей нацисты постоянно расстреливали. Кроме того, люди просто умирали от голода. У его брата Ивана, который оказался в гетто в городе Саласпилс, от нехватки продовольствия, например, умерла маленькая дочь, — рассказал он «Известиям». — Второй дед Адольф Бицанс добровольно вступил в ряды Красной Армии и ушел на фронт. Он участвовал в боях под Великими Луками, был награжден за оборону Москвы. Войну закончил в Латвии, где участвовал в Курляндском котле. Здесь нацисты не сдавались до 9 мая 1945 года. Главный парад ХХ столетия, Парад Победы над фашистской Германией, состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года. Редкие исторические фотографии парада — в фотогалерее «Известий» Фото: mil.ru Маршалы Победы — Верховный главнокомандующий И.В. Сталин (звание генералиссимуса будет присвоено ему через три дня, 27 июня 1945 года) и принимавший парад Г.К. Жуков Фото: Global Look Press Командовал войсками маршал К.К. Рокоссовский, гарцевавший на караковом жеребце Полюсе Фото: Getty Images/Sovfoto/Universal Images Group Сводные полки всех фронтов прошли по Красной площади церемониальным маршем. Согласно приказу Верховного главнокомандующего, надлежало «в сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту летчиков и одну роту сводную (кавалеристы, саперы, связисты)» Фото: РИА Новости В первых шеренгах шагали кавалеры орденов Красной Звезды и Отечественной войны. Всего в параде участвовали около 35 тыс. военнослужащих Фото: Getty Images/Ivan Shagin/Slava Katamidze Collection Завершала марш особая рота под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Вовка. К подножию Мавзолея были брошены 200 трофейных гитлеровских штандартов. Перчатки, в которых солдаты держали древка знамен, были сожжены после парада Фото: РИА Новости/Сергей Лоскутов На Парад Победы были приглашены представители дипломатического корпуса и другие зарубежные гости Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин Герой Советского Союза, кавалер орденов Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, подполковник В.Б. Миронов командовал колонной героев битвы за Берлин Фото: mil.ru Самоходные артиллерийские установки движутся к Красной площади для участия в Параде Победы Фото: РИА Новости/Яков Халип Прошли по Красной площади и легендарные «тридцатьчетверки», и тяжелые танки ИС-2, самые мощные в мире на то время Фото: mil.ru По окончании парада маршал Жуков приветствовал иностранных военных представителей. Немногие знают, что иностранные военные участвовали и в самом параде. В составе полка 1-го Белорусского фронта прошли военнослужащие Войска Польского. А болгарский генерал-лейтенант Владимир Стойчев стал единственным иностранным офицером, удостоившимся чести пройти во главе колонны сводного полка 3-го Украинского фронта Фото: Getty Images/Sovfoto/Universal Images Group Новые награды 24 июня в Екатерининском зале Кремля также состоялась церемония вручения Государственных премий. Именно в этот день чествовали наших современников, добившихся выдающихся результатов, что для них, наверное, вдвойне почётно. В области науки и технологий президент вручил госпремию директору Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрею Головневу — за изучение культурного наследия народов Арктики; ученым Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаилу Предтеченскому, Дмитрию Марковичу и Владимиру Меледину — за вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок; гендиректору компании «Биокад» Дмитрию Морозову, биологам Андрею Улитину и Татьяне Черновской — за создание лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Михаил Климентьев Лауреатами премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стали композитор Давид Тухманов и главный врач столичной ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко. Награду за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности вручили председателю совета Союза семей военнослужащих России Марии Большаковой, а за выдающиеся достижения в сфере благотворительности — народному артисту России Константину Хабенскому. Актер уже заявил, что направит премию (10 млн рублей) именно на благотворительность. Награды в области литературы и искусства получили директор музея-усадьбы С.В. Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, писатель, литературовед Валентин Курбатов и директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева. В Москве завершился торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Самые яркие моменты празднества — в фотогалерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Принимал парад министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Воины 6 десантно-штурмовой роты гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков В парадном строю по Красной площади прошли воины армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Китая, Монголии, Индии и Сербии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Всего в пешей части парада приняли участие более 13 тысяч военнослужащих Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Воздушный парад открывали тяжелый вертолет Ми-26 и четыре десантно-штурмовых Ми-8АМТШ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков На Красной площади — наследники традиций воздушных асов Великой Отечественной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Над центром столицы пронеслись пилоты знаменитых пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на самолетах МиГ-29 и Су-30СМ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков В парадном строю прошли солдаты в историческом обмундировании времен войны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Сводный парадный расчет женщин-военнослужащих Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Тяжелые системы залпового огня «Солнцепек» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Росгвардию на параде представляла прославленная дивизия имени Дзержинского Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Более тысячи гостей, среди которых были ветераны Великой Отечественной, наблюдали за парадом с трибун Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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