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"Наш человек, надо брать". Кто привел Ельцина в большую политику

01 июля 2020, 09:00  •  52 • Аналитика
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Тридцать пять лет назад глава Свердловского обкома Борис Ельцин переехал в Москву. Михаил Горбачев поначалу этому противился — они знали друг друга еще с конца семидесятых и не очень ладили. Но в 1985 году было не до взаимных обид: перестройка требовала новых кадров. Энергичный и молодой руководитель Свердловска давно был в поле зрения ЦК. Как складывалась его политическая карьера в советский период, вспоминает РИА Новости.

"Он не стеснялся поговорить с людьми"

"Михаил Сергеевич, Ельцин наш человек! Надо брать его", — убеждал Егор Лигачев, завотделом ЦК КПСС по организационно-партийной работе и идеологии. Горбачев сомневался, но все же прислушался к мнению старшего коллеги.
На руководителя Свердловска в начале 1980-х обратил внимание Юрий Андропов. Председателю КГБ импонировало, что Ельцин выступал против чиновничьих привилегий.
Однако на переезд тот согласился не сразу. В Свердловске его знали и уважали. При нем в городе начали строить метро, возвели новые театры и цирк. Многие наконец перебрались из бараков в современные квартиры. В облцентре устраивали ярмарки с дефицитными товарами.
Каждое решение приходилось согласовывать с Москвой и убеждать ЦК. Но Ельцин был пробивным руководителем.
Он посещал заводы и магазины, пользовался общественным транспортом, стоял в очередях за продуктами. Коллеги в обкоме считали, что это работа на публику. Но простые люди думали иначе.
"Он мог в любой день сесть в трамвай или в автобус и проехаться по маршруту, услышать, что народ говорит, как организована работа транспорта, как город выглядит. Он не стеснялся спуститься в шахту, пойти в домну, поговорить с людьми", — вспоминал уральский журналист Григорий Каёта.
© РИА Новости / Юрий Сомов
Первый секретарь Московского городского комитета КПСС Борис Ельцин ведет собрание партийного актива Москвы
В середине семидесятых Ельцин одним из первых региональных лидеров начал проводить публичные встречи. Его требовательно спрашивали: "Почему в общежитии сырость и много тараканов?" Кидали на сцену записки: "Почему в консерватории заставляют играть на инструментах с порванными струнами?" Кричали вдогонку: "Почему в магазинах нет чая и постельного белья?"
Ельцин терпеливо отвечал, но золотых гор никому не обещал. Он честно объяснял: "Продукты и дальше будут по талонам. А на отдельные квартиры не стоит надеяться до начала девяностых".
Эти встречи как минимум позволяли людям, что называется, выпустить пар. Их показывали по телевидению, и в Москве это заметили.
© РИА Новости / И. Зотин
Новый микрорайон, где живут рабочие производственного объединения "Уралмаш". Город Свердловск

Типичный коммунист

Ельцин, хоть и понимал изъяны плановой экономики, антисоветчиком себя не считал. Он ни в чем не противоречил Москве, и его политическая карьера стремительно шла в гору. Так, в 1977-м он беспрекословно выполнил приказ Андропова сравнять с землей Ипатьевский дом. В подвале этого двухэтажного особняка в 1918 году большевики расстреляли семью последнего императора России.
Главе КГБ не нравилось, что место казни привлекает внимание иностранцев и советских диссидентов. Он опасался, что Ипатьевский дом может стать антикоммунистической святыней, а там недалеко и до народных волнений. Свердловские власти долго отнекивались, и только Ельцин без препираний закрыл болезненный для коммунистов вопрос.
Когда в 1982-м Андропов объявил порочным влияние западной культуры на советское общество, Ельцин его поддержал и обвинил иностранную моду в том, что она "разлагает уральскую молодежь". По его распоряжению в прокат не вышли шесть зарубежных фильмов.
Ельцина занимали земные проблемы, а не поиски смысла жизни или демократии. Его удостоили нескольких правительственных наград. "Ельцин сохранил все эти талисманы исчезнувшей системы и очень гордился ими", — отмечал писатель Тимоти Колтон в книге про первого российского президента.
© РИА Новости
Председатель Верховного Совета РСФСР, член ЦК КПСС, народный депутат СССР Борис Николаевич Ельцин

Свердловский провинциал в столице

В Москве Ельцину предложили возглавить отдел строительства. Он рассчитывал на более солидную должность и не скрывал разочарования.
"Члена ЦК, первого секретаря обкома со стажем девять с половиной лет — и на заведующего отделом строительства ЦК — это как-то не очень логично. Свердловская область — на третьем месте по производству в стране, и первый секретарь обкома партии, имеющий уникальный опыт и знания, мог бы быть использован более эффективно", — вспоминал Ельцин.
Но его сразу избрали секретарем ЦК КПСС. В декабре 1985-го он возглавил Московский городской комитет (МГК) компартии. В феврале 1986-го — кандидат в члены Политбюро. Столь стремительное восхождение поддержал Горбачев. Он объяснял, что опытный региональный чиновник поможет реализовать перестройку.
© AP Photo / Boris Yurchenko
Владимир Долгих, Борис Ельцин, Эдуард Шеварднадзе, Валерий Воротников, Михаил Соломенцев, Егор Лигачев, Николай Рыжков, Андрей Громыко, Михаил Горбачев в президиуме шестой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва
Верхушка компартии скептически отнеслась к Ельцину. Его считали провинциалом и простаком. Не заинтересовались им и на Западе. Джордж Буш — старший после знакомства возмущался его манерами.
"Этот парень — настоящий дикарь, правда?" — сказал он сотрудникам Белого дома, присутствовавшим на встрече.
В разгар перестройки никто не мог предположить, что совсем скоро Ельцин схлестнется с Горбачевым. Впрочем, и сам свердловский политик был далек от мысли уйти в оппозицию.
Он полностью погрузился в дела. Как в Свердловске, лично проверял магазины, склады, столовые. Ездил на общественном транспорте и много общался с москвичами. При нем приступили к разработке генплана, запретили сносить исторические здания. Появился новый праздник — День города.
Стиль работы Ельцина в ЦК считали странным, но закрывали глаза. Встречи главы МГК с москвичами многих раздражали. Был недоволен и Горбачев. Реформы буксовали, его популярность падала. На этом фоне прямолинейный Ельцин, открыто критикующий недостатки системы, набирал известность.
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Дом инженера Ипатьева, в котором провела последние дни семья императора Николая II Романова
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Схватка с Горбачевым

Осенью 1987 года пленум ЦК обсуждал доклад к 70-летию Октябрьской революции. Ельцин неожиданно попросил слово. Заседание вел Лигачев, но он не отреагировал на поднятую руку главы МГК.
"По-моему, у Бориса Николаевича Ельцина есть желание что-то сказать", — вступился за него Горбачев. Лигачев неохотно согласился. Получив микрофон, Ельцин разнес работу партийных структур. Он призвал номенклатуру прекратить "славословие в адрес генсека" и не формировать новый культ личности.
"Прошло два-три года перестройки. Было много сказано. Но сейчас оказывается, что нужно еще два-три года. Это очень дезориентирует людей, партию, всех нас. Вера в перестройку начала падать. Люди ничего реально не получили", — упрекал с трибуны Ельцин.
© РИА Новости / Борис Бабанов
Президент СССР Михаил Горбачев и президент России Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 год
На следующий день об этом говорила вся Москва. Выступление Ельцина разошлось в самиздате, его цитировали в газетах, журналах, на радио. Политик, смело заявивший о проблемах перестройки, вышел на первый план.
В марте 1989-го Ельцина избрали народным депутатом. Через год он возглавил Верховный Совет. В этой должности 12 июня 1990 года подписал Декларацию о суверенитете России. Еще через год победил на выборах президента.
"Жизнь выдает нам удивительные парадоксы. Разве не удивительно, что Ельцину, который был типичным советским человеком, судьба уготовила роль разрушителя советской системы?" — задается вопросом Тимоти Колтон.
Пост президента России Ельцин занимал до 31 декабря 1999 года.

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