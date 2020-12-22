Населению хватает: Украина отвергла обвинения в водной блокаде Крыма

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Киев продолжает вовсю пользоваться подвернувшейся возможностью надавить на Москву

Власти Украины возобновят подачу воды на территорию Крыма лишь в случае "деоккупации" полуострова. Такое заявление сделал вице-премьер Незалежной, занимающий пост заместителя украинской делегации по урегулированию донбасского конфликта Алексей Резников.

По словам украинского госслужащего, на иные условия руководство государства не пойдет. В противном случае российская сторона может привлечь миссию ООН, которая должна подтвердить гуманитарную катастрофу на территории полуострова и факт дефицита воды среди гражданского населения.

"Никто не собирается поить водой военные базы милитаризованного Крыма", - заявил Резник в беседе с украинским изданием "Суспільне Новини" .

Украинский чиновник также сообщил, что для самих крымчан воды вполне достаточно, поэтому ни о какой блокаде говорить не приходится.

Ранее родившийся в Крыму депутат Рады, представляющий президентскую фракцию "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что у украинской стороны отсутствуют возможности по "возврату" полуострова. По этой причине, считает украинский политик, дефицит воды в Крыму можно использовать как один из инструментов давления на Россию.

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал власти РФ ответить на блокаду с помощью ограничений на ввоз украинских товаров.