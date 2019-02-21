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Население Украины за 2018 год сократилось на 233 тысячи человек
21 февраля 2019, 02:39 • 33 • Украина
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, численность населения в стране за 2018 год сократилась на 233,2 тыс. человек.
Reuters © Gleb Garanich
«Численность населения на Украине, по оценке на 1 января 2019 года, составила 42 153 200 человек. За 2018 год она уменьшилась на
По данным Госстата, на 100 умерших на Украине приходится 57 новорождённых.
Ранее Государственная служба статистики Украины сообщила, что численность населения Украины на протяжении января — ноября 2018 года сократилась на 208,8 тыс. человек.
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