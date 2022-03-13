Население Украины растекается между Европой и Россией

На Украине началось великое переселение народов. Общая численность населения страны составляла около 43 млн – по данным ООН, 2 млн из них уже покинули свои дома. Ещё от 3 до 12 млн, по разным оценкам, сейчас находятся в движении. В то же время в Россию из Донбасса (население около 3,6 млн) приехали более 200 тыс. человек.

Сюжет: Украинский кризис

С беженцами из Донбасса ситуация более или менее понятна. Миграционный поток из новых республик в Россию идёт с 2014 года. Пресса со ссылкой на МВД сообщала, что в Россию за это время перебрались более 1 млн человек. Прибывшие получали статус беженцев или получали временное убежище, после чего многие в итоге оформили гражданство и осели в России. Нынешняя волна беженцев (около 200 тыс. человек) это в основном женщины и дети. Их мужья, как и имущество, остались в новых республиках. Можно предположить, что, когда бои утихнут, они вернутся домой. Многие прямо говорят, что хотят как можно быстрее оказаться в родных стенах. Впрочем, чисто юридически ничего не мешает нынешним беженцам получить российские паспорта и остаться в России на правах полноправных граждан. К слову сказать, тем же правом могут воспользоваться жители и других регионов Украины. В прошлом году был принят закон, который упрощает получение российского гражданства для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. С тех пор для получения российского гражданства выходцам этих стран уже не нужно пять лет жить в России, документы можно начинать оформлять сразу после прибытия.

Возможно, часть граждан Украины воспользуются этим преимуществом. На днях официальный представитель МИДа Мария Захарова объявила, что 2 млн граждан Украины хотят эвакуироваться на территорию России. Им не придётся отказываться от гражданства Украины, чтобы подать документы на российское гражданство, – таков закон. Впрочем, на первых порах всё же разумнее получить статус беженца (даётся на три года). Согласно российским законам беженец не ущемлён в правах по сравнению с гражданином, но при этом может пользоваться рядом льгот: проживать в пунктах временного размещения (ПВР), получать помощь при трудоустройстве.

В России есть сообщества в соцсетях, где россияне предлагают беженцам из Донбасса жильё. Телеканал RT также создал специальный сайт «Карта помощи», который, впрочем, на момент написания этого текста не работал. Информацию о жилье также собирают волонтёры при ПВР.

В то же время в Молдавию въехали более 250 тыс. беженцев, где для них работают ПВР (там можно переночевать, поесть и получить средства личной гигиены). Половина из них уже отправились в другие страны ЕС. Около 2 тыс. человек обратились к местным властям, чтобы остаться в стране. Остальные, судя по всему, намерены перебраться в Европу.

Власти Румынии говорят о 170 тыс. беженцев с Украины. Помогать им взялись неправительственные организации. На фотографиях с мест видны палаточные лагеря: волонтёры раздают прибывшим хлеб и фрукты.

Почему на запад сбежали около двух миллионов украинцев, а в сторону России и Белоруссии – несколько сотен тысяч? Одной из причин является следующая. Киев категорически раз за разом отвергает гуманитарные коридоры в сторону России. Последний раз только два из десяти коридоров из Киева были согласованы. Почему? На поверхности – желание людей ехать за обещанным европейским гостеприимством. Главе Украины – нужно давление на запад потоком беженцев. Но важна и военная причина. По «западным» коридорам легче вывести боевиков из карательных батальонов под видом беженцев – без проводящейся на восточном направлении обязательной «проверки на вшивость» (татуировки с нацистской символикой, фото в личных гаджетах и др.).

1,3 млн беженцев оказались в Польше, 200 тыс. – в Венгрии, 150 – в Словакии. 235 тыс. беженцев уже перебрались в другие европейские страны. Создаётся ощущение, что нынешние переселенцы собираются осесть на Западе. Впрочем, там не ждут с распростёртыми объятиями. К примеру, Британия пускает украинцев только при наличии спонсора или ради воссоединения с родственниками. По последнему основанию было подано уже почти 18 тыс. заявлений, однако выдано всего 760 виз. Около 600 человек сейчас застряли во французском Кале на пути в Британию из-за бюрократических проволочек. Западные страны, судя по всему, предпочтут отделаться денежными взносами, чтобы оставить украинцев на востоке Европы. Польша меж тем заявляет, что ей потребуется больше денег от ЕС на обустройство беженцев, но конкретные суммы пока не фигурируют. Греция и Германия отправляют палатки, одеяла и маски в Словакию, власти Франции отчитались о поставках лекарств в Польшу. Тем временем сами поляки направляют во Львов складные кровати, матрасы и одеяла.