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Нащупали дно
08 августа 2018, 19:09 • 61 • Карикатуры
Командование Военно-морских сил Украины признало, что страна не в состоянии достигнуть военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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