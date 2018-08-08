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Нащупали дно

08 августа 2018, 19:09  •  61 • Карикатуры

Командование Военно-морских сил Украины признало, что страна не в состоянии достигнуть военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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