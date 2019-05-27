Насчет команды-мечты, точнее, мечты о команде • 136 • Аналитика









Конечно, когда вратарь в одну каску, точнее, ловушку, выигрывает для страны медали хоть какого-то достоинства, это неплохо. Это очень даже приятно, если бы не эти самые нюансы, которых вагон. И – немаловажно – амбиции страны, во имя флага которой все и затевается.







Главная проблема, как нам кажется, – это то, что основное количество россиян болеет все еще за сборную Советского Союза, которая и была «Красной машиной». Но это было давно, и та «Красная машина» давно проржавела и рассыпалась прахом. Вместе с советской школой хоккея и всем советским хоккеем.



К нашему огромному сожалению.



То, что сегодня некая сборная неудачников из НХЛ может выиграть хоть что-то, – уже неплохо. Но смотришь на тех же финнов и не понимаешь, как так. Гонорары выше? Да не смешите. Патриотизм финский гуще и острее? Тоже сомнительно.



Тогда почему так?



Вообще, возникает куча таких вопросов к руководству сборной. Вот этот чемпионат КХЛ, который, говорят, не хуже, чем НХЛ (ну у нас много чего говорят), Евротур, на котором сборная, собранная по итогам чемпионата КХЛ в принципе, показала результаты, но…







Но вспомним, как сперва была собрана некая сборная игроков КХЛ, как об этом говорили с гордостью, дескать, вот они, свойские орлы. И как орлы полетели обратно по домам, когда заокеанские неудачники начали вылетать из Кубка Стенли.



Гипотетический молодой игрок. Иванников. Из «Авангарда», например. Некапризный и патриотичный, который с радостью наденет форму сборной. Для которого хоккей – уже работа, причем работа профессионала. И который делает свою работу на совесть, то есть исполняя условия контракта.



И вот Иванникова зовут в сборную. Прилив патриотизма и понимания своих успехов. Форма с гербом на груди со словом «Россия» — это, между прочим, стоит многого.



А что стоит щелчок по носу и отправка домой, потому что приехал Овечкин? Неудачник Кубка Стенли, но более опытный игрок, увешанный регалиями, и все такое?





А если два года кряду? Три?



Причем за участие в составе сборной в плане денег никто особо не выигрывает, конечно, если где-то победить, то может и БМВ или еще какой отечественный джипчик от президента обломиться, но по сравнению с контрактами – мелочевка.



А время личного и весьма недлинного отпуска съедается.



И вот не будет ли прав через три года такой Иванников, посылая эту сборную куда подальше? Даже учитывая то, что это приравнивается к государственной измене?



Ничего личного и непатриотичного, исключительно бизнес. Человек продает себя, без остатка. И хочет получить за это максимум бонусов и вкусняшек. А ему не дают. Скажете, не так у нас?



Гипотетически год от года мы танцуем один и тот же танец на граблях. То есть тренерский состав сборной катается на игры КХЛ, смотрит на игроков, проводит сборы. И из года в год повторяется одно и то же: с дрожью в руках ждут приезда игроков НХЛ.



Да, там чемпионат намного круче, чем ксерокс под названием КХЛ, это бесспорно. Но в нашем случае чемпионат КХЛ закончился 19 апреля, и игроки КХЛ имели месяц времени на отдых. Но их заменили на заокеанские выжатые в плей-офф лимоны типа Овечкина (1985 г.р.), Малкина (1986 г.р.), Ковальчука (1983 г.р.).



Конечно, тренерскому составу виднее, хотя реально вставшая на игре сборная России в матчах с США и Швецией тоже неплохой такой показатель. Болельщики наблюдали.



Расклад сборной вообще ужасает: из 25 человек 15 человек из НХЛ. Остальные 10 – понятно, из КХЛ. Расклад уже своеобразен, но есть еще один нюанс.



Из 10 человек российского чемпионата 6 человек представляют ЦСКА, 4 – СКА. То есть из 19 российских команд только две оказались способными дать игроков в сборную… Печальный у нас чемпионат, очень печальный.



Между тем финская сборная, преградившая нашей команде путь к вожделенному «золоту», имеет совершенно другой расклад. Те же самые 25 игроков, но каков расклад!



НХЛ – 4 игрока.

КХЛ – 3 игрока.

Финские клубы – 13 игроков.

Европейские клубы – 5 игроков.



Ну и что тут можно сказать? Только то, что финны совершенно спокойно наигрывали сборную, состоящую из своих и игроков чемпионата Швейцарии. Можно сказать, местных. И слегка усилили это игроками отнюдь не топовых клубов НХЛ и КХЛ.



И – ее величество мотивация.



В нашем же случае заокеанские звезды просто расклеились и не смогли вообще собраться на игру с чехами. Это признал Ковальчук.



— Согласны, что физика у сборной России сегодня закончилась?

— С физикой и химией у нас все в порядке, просто после полуфинала тяжело было собрать мысли и эмоции в кулак. На первый период вообще вышли никакие, но потом тренерский штаб нашел правильные слова, мы сами поговорили, во втором периоде заиграли получше.



Давно стало ясно и понятно, что НХЛ – не панацея.







Но и дома, в КХЛ, не все так прекрасно. Достаточно посмотреть в заявочные списки команд, и понимаешь, что они на треть состоят из неудачников. Удачники – они играют в НХЛ, а неудачники – в принципе, без разницы где. Хоть в итальянском хоккейном чемпионате.



Но каждый такой импортный наемник занимает место русского парнишки, мечтающего выйти на лед. Но и российские парни тоже, несмотря на неслабые гонорары, тоже мечтают о НХЛ, где играют в другой хоккей. И лучший пример – Андрей Василевский. Три сезона в юношеской команде Уфы, два сезона в «Салавате Юлаеве» — и достаточно. За океан, и играть, играть, играть.



И сомневаюсь, что так уж на родину тянет. Ибо сына вратаря сборной зовут Лукас Андреевич. Вполне нормально для жизни в Америке, но не очень у нас. Так что планы прослеживаются, как нам кажется.



Между тем, КХЛовские игроки вполне себе выиграли Еврокубок… И из 4 матчей у финнов выиграли 3…



Но их всех безжалостно отправили отдыхать. И смотреть по телевизору, как хваленые ветераны из НХЛ будут фактически останавливаться во втором периоде, потому что силы все, закончились.



Конечно, золота хочется. Много золота. Мирового, олимпийского. Но чем дальше смотрим, тем сильнее приходит понимание того, что чем дальше, тем все будет хуже. Спорт в России становится довольно прибыльным бизнесом, а потому для достижения прибыли все методы хороши.



И что бы тут ни пытались вдолбить в головы россиян, увы, бронза для такой команды, чтобы там Овечкин ни говорил, – это поражение. Это победа голкипера, который выиграл эти медали, повторимся. Насколько велика роль Овечкина, сказать сложно. Но, по сути, на его месте (да и на месте других великовозрастных заокеанских звезд) должны быть парни из российского чемпионата.



И мы будем обязаны им простить не выигрыш, кстати. Молодым, но местным. Почему-то прощать проигрыш недоразумению под названием «сборная Финляндии» Ковальчуку, Малкину и прочим не хочется.



Этот финский ужас, который играл так, как играл, в кисель на льду, а звезды ничего не могли этому противопоставить, – это печально. Это провал.



Но это не самое страшное, что сплав «Воробьев + «звезды» из НХЛ» не стал золотым.



Чем дальше, тем больше понимания, что наш чемпионат, который, по идее, должен быть основой для сборной, превращается в арену разборок двух клубов, делящих игроков. Не готова ли Европа избавить Россию от санкций?



Без обид, но эти клубы – ЦСКА и СКА. То есть кормушка одна.



Остальные клубы, если посмотреть на состав сборной, ни на что не годятся. К нашему величайшему сожалению. «Авангард», «Салават Юлаев», «Металлург», «Ак Барс», «Динамо» — это все второстепенно. Хотя, возможно, роль сыграло странное совпадение фамилий тренера сборной России и питерского СКА…



При этом к тем, кто попал в такую странную сборную, стоит относиться с уважением и пониманием. Их позвали – они прилетели. Тот же Овечкин, который отыграл так себе, набрав за все матчи всего три очка (в плей-офф вообще 0), но приехал…



Хотя сложно сказать, насколько ценным был его приезд после тяжелейшего сезона. Шумаков на его месте после месячного отпуска как минимум не хуже смотрелся бы. Уверены. И бился бы с не меньшей самоотдачей.



Понятно, что миллионерам из НХЛ эти БМВ, «Ауди» и ордена-медали — не предмет для мотивации. Денег там нормально, славы тоже. Здесь как раз тот случай, когда за Родину хочется поиграть.



Но не можется. Потому что возраст и прошедший сезон из 100+ игр за плечами.



Вот и итог.







Самое неприятное, что это сравнение с той «Красной машиной» — это как раз для тех, кому нужно хоть чему-то радоваться. Все больше и больше людей оглядывается назад, а тут нате – «Красная машина». Прямо как в «те времена».



На самом деле, увы, стоит признать только тот факт, что «Красной машины» не будет. Пока есть такое отношение к российскому хоккею, дальше спекуляций на красной форме во имя поддержки патриотических настроений не пойдет. Мы любим хоккей. И игра более нам подходит, и результаты по жизни были результатами, а не потугами на таковые, как у футболистов. Однако и с хоккеем последнее время творится что-то не то, что хотелось бы видеть.Конечно, когда вратарь в одну каску, точнее, ловушку, выигрывает для страны медали хоть какого-то достоинства, это неплохо. Это очень даже приятно, если бы не эти самые нюансы, которых вагон. И – немаловажно – амбиции страны, во имя флага которой все и затевается.Главная проблема, как нам кажется, – это то, что основное количество россиян болеет все еще за сборную Советского Союза, которая и была «Красной машиной». Но это было давно, и та «Красная машина» давно проржавела и рассыпалась прахом. Вместе с советской школой хоккея и всем советским хоккеем.К нашему огромному сожалению.То, что сегодня некая сборная неудачников из НХЛ может выиграть хоть что-то, – уже неплохо. Но смотришь на тех же финнов и не понимаешь, как так. Гонорары выше? Да не смешите. Патриотизм финский гуще и острее? Тоже сомнительно.Тогда почему так?Вообще, возникает куча таких вопросов к руководству сборной. Вот этот чемпионат КХЛ, который, говорят, не хуже, чем НХЛ (ну у нас много чего говорят), Евротур, на котором сборная, собранная по итогам чемпионата КХЛ в принципе, показала результаты, но…Но вспомним, как сперва была собрана некая сборная игроков КХЛ, как об этом говорили с гордостью, дескать, вот они, свойские орлы. И как орлы полетели обратно по домам, когда заокеанские неудачники начали вылетать из Кубка Стенли.Гипотетический молодой игрок. Иванников. Из «Авангарда», например. Некапризный и патриотичный, который с радостью наденет форму сборной. Для которого хоккей – уже работа, причем работа профессионала. И который делает свою работу на совесть, то есть исполняя условия контракта.И вот Иванникова зовут в сборную. Прилив патриотизма и понимания своих успехов. Форма с гербом на груди со словом «Россия» — это, между прочим, стоит многого.А что стоит щелчок по носу и отправка домой, потому что приехал Овечкин? Неудачник Кубка Стенли, но более опытный игрок, увешанный регалиями, и все такое?А если два года кряду? Три?Причем за участие в составе сборной в плане денег никто особо не выигрывает, конечно, если где-то победить, то может и БМВ или еще какой отечественный джипчик от президента обломиться, но по сравнению с контрактами – мелочевка.А время личного и весьма недлинного отпуска съедается.И вот не будет ли прав через три года такой Иванников, посылая эту сборную куда подальше? Даже учитывая то, что это приравнивается к государственной измене?Ничего личного и непатриотичного, исключительно бизнес. Человек продает себя, без остатка. И хочет получить за это максимум бонусов и вкусняшек. А ему не дают. Скажете, не так у нас?Гипотетически год от года мы танцуем один и тот же танец на граблях. То есть тренерский состав сборной катается на игры КХЛ, смотрит на игроков, проводит сборы. И из года в год повторяется одно и то же: с дрожью в руках ждут приезда игроков НХЛ.Да, там чемпионат намного круче, чем ксерокс под названием КХЛ, это бесспорно. Но в нашем случае чемпионат КХЛ закончился 19 апреля, и игроки КХЛ имели месяц времени на отдых. Но их заменили на заокеанские выжатые в плей-офф лимоны типа Овечкина (1985 г.р.), Малкина (1986 г.р.), Ковальчука (1983 г.р.).Конечно, тренерскому составу виднее, хотя реально вставшая на игре сборная России в матчах с США и Швецией тоже неплохой такой показатель. Болельщики наблюдали.Расклад сборной вообще ужасает: из 25 человек 15 человек из НХЛ. Остальные 10 – понятно, из КХЛ. Расклад уже своеобразен, но есть еще один нюанс.Из 10 человек российского чемпионата 6 человек представляют ЦСКА, 4 – СКА. То есть из 19 российских команд только две оказались способными дать игроков в сборную… Печальный у нас чемпионат, очень печальный.Между тем финская сборная, преградившая нашей команде путь к вожделенному «золоту», имеет совершенно другой расклад. Те же самые 25 игроков, но каков расклад!НХЛ – 4 игрока.КХЛ – 3 игрока.Финские клубы – 13 игроков.Европейские клубы – 5 игроков.Ну и что тут можно сказать? Только то, что финны совершенно спокойно наигрывали сборную, состоящую из своих и игроков чемпионата Швейцарии. Можно сказать, местных. И слегка усилили это игроками отнюдь не топовых клубов НХЛ и КХЛ.И – ее величество мотивация.В нашем же случае заокеанские звезды просто расклеились и не смогли вообще собраться на игру с чехами. Это признал Ковальчук.Давно стало ясно и понятно, что НХЛ – не панацея.Но и дома, в КХЛ, не все так прекрасно. Достаточно посмотреть в заявочные списки команд, и понимаешь, что они на треть состоят из неудачников. Удачники – они играют в НХЛ, а неудачники – в принципе, без разницы где. Хоть в итальянском хоккейном чемпионате.Но каждый такой импортный наемник занимает место русского парнишки, мечтающего выйти на лед. Но и российские парни тоже, несмотря на неслабые гонорары, тоже мечтают о НХЛ, где играют в другой хоккей. И лучший пример – Андрей Василевский. Три сезона в юношеской команде Уфы, два сезона в «Салавате Юлаеве» — и достаточно. За океан, и играть, играть, играть.И сомневаюсь, что так уж на родину тянет. Ибо сына вратаря сборной зовут Лукас Андреевич. Вполне нормально для жизни в Америке, но не очень у нас. Так что планы прослеживаются, как нам кажется.Между тем, КХЛовские игроки вполне себе выиграли Еврокубок… И из 4 матчей у финнов выиграли 3…Но их всех безжалостно отправили отдыхать. И смотреть по телевизору, как хваленые ветераны из НХЛ будут фактически останавливаться во втором периоде, потому что силы все, закончились.Конечно, золота хочется. Много золота. Мирового, олимпийского. Но чем дальше смотрим, тем сильнее приходит понимание того, что чем дальше, тем все будет хуже. Спорт в России становится довольно прибыльным бизнесом, а потому для достижения прибыли все методы хороши.И что бы тут ни пытались вдолбить в головы россиян, увы, бронза для такой команды, чтобы там Овечкин ни говорил, – это поражение. Это победа голкипера, который выиграл эти медали, повторимся. Насколько велика роль Овечкина, сказать сложно. Но, по сути, на его месте (да и на месте других великовозрастных заокеанских звезд) должны быть парни из российского чемпионата.И мы будем обязаны им простить не выигрыш, кстати. Молодым, но местным. Почему-то прощать проигрыш недоразумению под названием «сборная Финляндии» Ковальчуку, Малкину и прочим не хочется.Этот финский ужас, который играл так, как играл, в кисель на льду, а звезды ничего не могли этому противопоставить, – это печально. Это провал.Но это не самое страшное, что сплав «Воробьев + «звезды» из НХЛ» не стал золотым.Чем дальше, тем больше понимания, что наш чемпионат, который, по идее, должен быть основой для сборной, превращается в арену разборок двух клубов, делящих игроков.Без обид, но эти клубы – ЦСКА и СКА. То есть кормушка одна.Остальные клубы, если посмотреть на состав сборной, ни на что не годятся. К нашему величайшему сожалению. «Авангард», «Салават Юлаев», «Металлург», «Ак Барс», «Динамо» — это все второстепенно. Хотя, возможно, роль сыграло странное совпадение фамилий тренера сборной России и питерского СКА…При этом к тем, кто попал в такую странную сборную, стоит относиться с уважением и пониманием. Их позвали – они прилетели. Тот же Овечкин, который отыграл так себе, набрав за все матчи всего три очка (в плей-офф вообще 0), но приехал…Хотя сложно сказать, насколько ценным был его приезд после тяжелейшего сезона. Шумаков на его месте после месячного отпуска как минимум не хуже смотрелся бы. Уверены. И бился бы с не меньшей самоотдачей.Понятно, что миллионерам из НХЛ эти БМВ, «Ауди» и ордена-медали — не предмет для мотивации. Денег там нормально, славы тоже. Здесь как раз тот случай, когда за Родину хочется поиграть.Но не можется. Потому что возраст и прошедший сезон из 100+ игр за плечами.Вот и итог.Самое неприятное, что это сравнение с той «Красной машиной» — это как раз для тех, кому нужно хоть чему-то радоваться. Все больше и больше людей оглядывается назад, а тут нате – «Красная машина». Прямо как в «те времена».На самом деле, увы, стоит признать только тот факт, что «Красной машины» не будет. Пока есть такое отношение к российскому хоккею, дальше спекуляций на красной форме во имя поддержки патриотических настроений не пойдет. Роман Скоморохов, Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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