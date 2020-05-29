NASA задумало для Тома Круза космическую миссию. На этот раз точно невыполнима?

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что космическое ведомство США предпримет все возможные усилия для того, что организовать отправку актёра Тома Круза на МКС в целях съёмок новой приключенческой киноленты.

Об этом он сказал в выступлении перед отправлением на Международную космическую станцию шаттла Crew Dragon от компании SpaceX. Речь Брайденстайна транслировало NASA.

Почему бы Тому Крузу не вдохновить кого-то на то, чтобы стать новым Илоном Маском? Вот что нам нужно: новое поколение, в котором будет много Илонов Масков, - подчеркнул он.

Руководитель американского космического ведомства отметил, что и сам в своё время захотел стать лётчиком ВМС Соединённых Штатов, вдохновившись фильмами.

Напомним, в начале мая представители NASA сообщили, что съёмки новой картины режиссёра Дага Лаймана, в которых примет участие Круз, будут частично вестись на борту орбитального комплекса. Тогда, однако, не уточнялось, доставят ли самого голливудского актёра на МКС для этого.