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NASA задумало для Тома Круза космическую миссию. На этот раз точно невыполнима?
29 мая 2020, 01:55 • 55 • В мире
Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что космическое ведомство США предпримет все возможные усилия для того, что организовать отправку актёра Тома Круза на МКС в целях съёмок новой приключенческой киноленты. Он подчеркнул, что США нужно новое поколение, в котором будет "много Илонов Масков". По его мнению, актёр сможет вдохновить многих людей на то, чтобы связать свою жизнь с космосом.
Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что космическое ведомство США предпримет все возможные усилия для того, что организовать отправку актёра Тома Круза на МКС в целях съёмок новой приключенческой киноленты.
Об этом он сказал в выступлении перед отправлением на Международную космическую станцию шаттла Crew Dragon от компании SpaceX. Речь Брайденстайна транслировало NASA.
Руководитель американского космического ведомства отметил, что и сам в своё время захотел стать лётчиком ВМС Соединённых Штатов, вдохновившись фильмами.
Напомним, в начале мая представители NASA сообщили, что съёмки новой картины режиссёра Дага Лаймана, в которых примет участие Круз, будут частично вестись на борту орбитального комплекса. Тогда, однако, не уточнялось, доставят ли самого голливудского актёра на МКС для этого.
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