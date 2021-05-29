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NASA решило сэкономить на местах в русских "Союзах"

29 мая 2021, 03:50  •  82 • В мире
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) решило сэкономить на местах в русских ракетах "Союз". В проекте бюджета на их покупку даже не предусмотрено финансирование.
В ходе ежедневного брифинга представитель NASA сообщил, что в бюджете на 2022 год не предусмотрены средства на покупку мест в ракетах "Союз".
"Но у нас есть планы тем не менее использовать этот корабль", - произнёс сотрудник управления.
Он объяснил, что между США и Россией всё ещё действует ранее заключённое соглашение о взаимном обмене местами на американских и русских космических кораблях.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавты России не будут отправляться на Международную космическую станцию на кораблях Crew Dragon от американской компании SpaceX.

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