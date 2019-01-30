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NASA раскрыло причину аномальных холодов в США
30 января 2019, 07:39 • 211 • В мире
NASA опубликовало данные спутников, которые проливают свет на причину аномальных холодов в США.
Представители космического агентства NASA опубликовали данные спутников и расшифровали содержащуюся в них информацию. По их данным, виновником арктической погоды в Северной Америке является всего лишь один полярный вихрь, который отклонился от полюса.
На очень холодную зиму в Штатах даже постоянно жалуется глава американского государства Дональд Трамп.
Так, в последний раз он написал в своем Twitter-аккаунте: "На прекрасном Среднем Западе температура достигает минус 60 градусов, это рекордный минимум. Дует сильный ветер. В ближайшие дни, как ожидается, будет еще холоднее. Люди не могут находиться снаружи даже в течение нескольких минут. Что, черт возьми, происходит с глобальным потеплением? Пожалуйста, вернись быстро, мы нуждаемся в тебе!"
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