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NASA раскрыло причину аномальных холодов в США

30 января 2019, 07:39  •  211 • В мире
NASA опубликовало данные спутников, которые проливают свет на причину аномальных холодов в США.
Представители космического агентства NASA опубликовали данные спутников и расшифровали содержащуюся в них информацию. По их данным, виновником арктической погоды в Северной Америке является всего лишь один полярный вихрь, который отклонился от полюса.

На очень холодную зиму в Штатах даже постоянно жалуется глава американского государства Дональд Трамп.

Так, в последний раз он написал в своем Twitter-аккаунте: "На прекрасном Среднем Западе температура достигает минус 60 градусов, это рекордный минимум. Дует сильный ветер. В ближайшие дни, как ожидается, будет еще холоднее. Люди не могут находиться снаружи даже в течение нескольких минут. Что, черт возьми, происходит с глобальным потеплением? Пожалуйста, вернись быстро, мы нуждаемся в тебе!"
Arctic weather is plunging into North America. ️ The culprit is a familiar one: the polar vortex.

Seen here is a model using @NASAEarth science + other satellite measurements of temperature, moisture, wind speeds and directions, and other conditions: https://t.co/KGs3bbODFD pic.twitter.com/qij62NC9Vw
— NASA (@NASA) 30 января 2019 г.

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