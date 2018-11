NASA показало первое «марсианское фото» аппарата Mars InSight

Специалисты NASA показали первое фото, сделанное модулем автоматической станции Mars InSight после посадки на Красную планету. Изображение через несколько минут после успешного приземления космического аппарата было выведено на экран в центре управления полетом.

На фото, как говорится в сообщении Twitter-аккаунта NASAInSight, видны частицы марсианской пыли.

Как заявила руководитель департамента планетарных исследований НАСА Лори Глейз, приземление модуля прошло в расчетное время. Посадка произошла в 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск) возле нагорья Элизий.

Как пояснила Глейз, данный район интересен для ученых также с точки зрения возможности поисков следов воды, передает ТАСС.

Сейчас специалисты NASA ждут первого радиосигнала аппарата Mars InSight. Сообщается, что также после оседания пыли в месте посадки аппарат начнет раскрытие двух солнечных батарей.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa