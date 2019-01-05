НАСА отложило визит Рогозина из-за упреков в "неверном сигнале России"

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило о том, что визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США, запланированный на февраль, придется отложить. Ранее американский сенатор-демократ Менендез раскритиковал планы НАСА пригласить Рогозина, назвав это "неверным сигналом России".

Как говорится в сообщении НАСА, оно проинформировало российское космическое агентство "Роскосмос" о том, что визит генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который был запланирован на февраль 2019 года, придется отложить. Об этом заявила пресс-секретарь управления Меган Пауэрс.

По ее словам, новая дата визита Рогозина в США пока что не определена.

Ранее сенатор Менендез раскритиковал озвученные рядом американских политиков призывы снять санкции с ряда российских коллег для того, чтобы сохранить двустороннее сотрудничество в ключевых сферах. По словам сенатора, ему понятна важность сотрудничества РФ и США в космосе, однако снятие санкций ради этого было бы "неверным сигналом России".