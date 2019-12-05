|
НАСА готовится захватить Вселенную: Американцы рассказали, как "уделают" Россию в космосе
05 декабря 2019, 05:24 • 121 • В мире
Согласно опубликованному в ноябре докладу генерального инспектора НАСА Пола Мартина, американское космическое управление планирует уже в 2020 году начать доставлять своих астронавтов на МКС с помощью кораблей SpaceX. Для России это может означать конец главенства в космосе, считает The Hill.
Издание, правда, напоминает, что о начале коммерческих полётов на МКС Илон Маск возвещал еще в 2017 году, но всякий раз старт программы откладывался. Зато теперь, кажется, SpaceX и Boeing почти готовы заменить российские "Союзы", а значит, лишить Россию не только преимущества в космосе, но и заработка - за доставку каждого астронавта США платили нашей стране 85 млн долларов.
На руку американцам и коррупция в российской экономике, а также её зависимость от цен на нефть: эти факторы тормозят развитие космической отрасли в стране. По мнению автора статьи Марка Уиттингтона, специализирующегося на космической и политической тематике, "имперские амбиции" президента России пока не распространяются на космос, а значит, США могут использовать этот пробел в своих интересах.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
121
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2019, 03:39
|
04 декабря 2019, 09:54
|
28 ноября 2019, 13:54
|
03 декабря 2019, 04:39
|
01 декабря 2019, 23:24
|
30 ноября 2019, 05:09
|
01 декабря 2019, 16:39