НАСА готовится захватить Вселенную: Американцы рассказали, как "уделают" Россию в космосе

Издание, правда, напоминает, что о начале коммерческих полётов на МКС Илон Маск возвещал еще в 2017 году, но всякий раз старт программы откладывался. Зато теперь, кажется, SpaceX и Boeing почти готовы заменить российские "Союзы", а значит, лишить Россию не только преимущества в космосе, но и заработка - за доставку каждого астронавта США платили нашей стране 85 млн долларов.

На руку американцам и коррупция в российской экономике, а также её зависимость от цен на нефть: эти факторы тормозят развитие космической отрасли в стране. По мнению автора статьи Марка Уиттингтона, специализирующегося на космической и политической тематике, "имперские амбиции" президента России пока не распространяются на космос, а значит, США могут использовать этот пробел в своих интересах.