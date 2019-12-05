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НАСА готовится захватить Вселенную: Американцы рассказали, как "уделают" Россию в космосе

05 декабря 2019, 05:24  •  121 • В мире
Согласно опубликованному в ноябре докладу генерального инспектора НАСА Пола Мартина, американское космическое управление планирует уже в 2020 году начать доставлять своих астронавтов на МКС с помощью кораблей SpaceX. Для России это может означать конец главенства в космосе, считает The Hill.
Издание, правда, напоминает, что о начале коммерческих полётов на МКС Илон Маск возвещал еще в 2017 году, но всякий раз старт программы откладывался. Зато теперь, кажется, SpaceX и Boeing почти готовы заменить российские "Союзы", а значит, лишить Россию не только преимущества в космосе, но и заработка - за доставку каждого астронавта США платили нашей стране 85 млн долларов.
На руку американцам и коррупция в российской экономике, а также её зависимость от цен на нефть: эти факторы тормозят развитие космической отрасли в стране. По мнению автора статьи Марка Уиттингтона, специализирующегося на космической и политической тематике, "имперские амбиции" президента России пока не распространяются на космос, а значит, США могут использовать этот пробел в своих интересах.

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