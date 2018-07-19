Нас ждёт горячая осень? • 147 • Аналитика







Вот уже больше месяца идут интернет-баталии вокруг повышения пенсионного возраста. Скажу сразу: я против повышения. Аргументы разными авторами перечислены неоднократно, так что все повторять смысла не вижу.





Хочу заострить внимание читателей на одном моменте, высказанном Сергеем Борисовичем Переслегиным. Кто он такой? Это легко узнать в интернете. Лично я считаю его одной из самых светлых голов нашей страны. Так вот, согласно Переслегину, Россия имеет столетний исторический цикл и сейчас проходит через период неустойчивости этого цикла, как и сто лет назад. И именно в этот самый момент правительство вылезло с самоубийственной идеей повышения пенсионного возраста. (По-другому я это назвать не могу.)



Много пишут, что наш народ получил прививку от майдана на примере Украины. От майдана-то (когда одни олигархи сменяют у власти других), может, и получил, а от революции (как в 1917-м)? Охранители пишут также, что это либералы подставляют Путина. Может быть, и так, но что-то кучно все пошло после выборов (бензин, НДС, пенсионный возраст). Такое впечатление, что власть решила разменять голоса избирателей, полученные Путиным, на так называемые непопулярные меры, а говоря проще, ограбление народа. Без этого не обойтись, утверждают пропагандисты от власти. Но как бы все не закончилось обратным: тотальным ограблением правящего класса и полной сменой управленческой элиты. Это уже было в нашей истории сто лет назад.



Сейчас лето – пора отпусков и дачного сезона, поэтому акции протеста вряд ли будут многочисленными. А вот осень может оказаться очень горячей. Говорят, что нет лидеров у народа. Так за этим дело не станет: был бы запрос на лидеров, а люди найдутся. Да тот же саратовский депутат Бондаренко. А если на него еще и дело откроют за экстремизм, так лучшей раскрутки и не придумать.



Вот если, как надеются многие, Путин отправит правительство в отставку, а повышение пенсионного возраста — на свалку, то это, конечно, снизит накал недовольства. Лично для меня это был бы лучший вариант, ведь мне тоже хочется спокойно жить и растить детей, а там, глядишь, и внуков, но не все в жизни зависит от наших хотений. Решился я наконец-то разродиться статьей, уж очень тема за живое задела. А до этого был только читателем, писать что-либо не планировал. Прошу строго не судить мой первый опус.Вот уже больше месяца идут интернет-баталии вокруг повышения пенсионного возраста. Скажу сразу: я против повышения. Аргументы разными авторами перечислены неоднократно, так что все повторять смысла не вижу.Хочу заострить внимание читателей на одном моменте, высказанном Сергеем Борисовичем Переслегиным. Кто он такой? Это легко узнать в интернете. Лично я считаю его одной из самых светлых голов нашей страны. Так вот, согласно Переслегину, Россия имеет столетний исторический цикл и сейчас проходит через период неустойчивости этого цикла, как и сто лет назад. И именно в этот самый момент правительство вылезло с самоубийственной идеей повышения пенсионного возраста. (По-другому я это назвать не могу.)Много пишут, что наш народ получил прививку от майдана на примере Украины. От майдана-то (когда одни олигархи сменяют у власти других), может, и получил, а от революции (как в 1917-м)? Охранители пишут также, что это либералы подставляют Путина. Может быть, и так, но что-то кучно все пошло после выборов (бензин, НДС, пенсионный возраст). Такое впечатление, что власть решила разменять голоса избирателей, полученные Путиным, на так называемые непопулярные меры, а говоря проще, ограбление народа. Без этого не обойтись, утверждают пропагандисты от власти. Но как бы все не закончилось обратным: тотальным ограблением правящего класса и полной сменой управленческой элиты. Это уже было в нашей истории сто лет назад.Сейчас лето – пора отпусков и дачного сезона, поэтому акции протеста вряд ли будут многочисленными. А вот осень может оказаться очень горячей. Говорят, что нет лидеров у народа. Так за этим дело не станет: был бы запрос на лидеров, а люди найдутся. Да тот же саратовский депутат Бондаренко. А если на него еще и дело откроют за экстремизм, так лучшей раскрутки и не придумать.Вот если, как надеются многие, Путин отправит правительство в отставку, а повышение пенсионного возраста — на свалку, то это, конечно, снизит накал недовольства. Лично для меня это был бы лучший вариант, ведь мне тоже хочется спокойно жить и растить детей, а там, глядишь, и внуков, но не все в жизни зависит от наших хотений. Автор: Николай71 Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 147 Источник Похожие новости Запальный шнур пороховой бочки Европы подожжён! Нас ждёт горячая осень? Убивать русских станет труднее

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