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«Нас всех закрыли в кубрике под дулами автоматов»: Матрос «Норда» рассказал о захвате судна Украиной

02 ноября 2018, 04:09  •  33 • Политика
Матрос Павел Чмыхалов, член экипажа российского сейнера «Норд», заявил, что украинские пограничники захватили судно с помощью пулеметов и автоматов.
Один из вернувшихся на родину членов экипажа рыболовецкого сейнера «Норд» раскрыл новые подробности о том, как судно было задержано украинскими властями. По словам матроса Павла Чмыхалова, захватившие корабль пограничники сделали это с помощью угроз применения физического насилия.
Сначала к «Норду» приблизился враждебно настроенный катер Погранслужбы Украины. Затем на судно были направлены два крупнокалиберных пулемета. После этого на борт сейнера поднялись автоматчики.
Сделано все это было под предлогом проверки документов. Впрочем, увидев, что у моряков крымские паспорта, украинские пограничники тут же провозгласили их недействительными.
«Паспорта им дали, они говорят: «О, керченские, крымские, паспорта недействительны, сейчас будем выяснять». Ушли выяснять, приходят, капитан говорит, что нас просят проследовать в порт Бердянск. Как просят? Нас всех закрыли в кубрике под дулами автоматов, оставили капитана, оставили механика и старпома и конвоировали в Бердянск», - рассказал матрос.
Комментарий Павла Чмыхалова передает RT.

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