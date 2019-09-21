|
Нас спасёт национальная идея?
21 сентября 2019, 08:39 • 125 • Аналитика
Страсти по национальной идее добрались до вершин нашей аналитики. Недавно на эту тему высказался Сергей Караганов: «У России нет национальной цели, а потерявшие цель страны погибают, об этом свидетельствует история. Это большая слабость».
Санкционное статус-кво
По Караганову, Россия ещё недавно имела национальную цель: вернуть себе статус великой державы, и в 2016 году она её достигла, устояв политически и выдержав экономическое санкционное давление США и Запада после бандеровского госпереворота в Киеве и ответных мер России. Сейчас как бы установилось санкционное статус-кво. Но сегодня «мы боимся выдвигать идеи, руководство страны не хочет идей… мы в тупике два-три года». То есть сегодня у России нет цели, нет идей об этой цели, нет национальной идеи.
Хотя можно вспомнить царского министра иностранных дел Александра Горчакова и повторить вслед за ним, что «Россия сосредотачивается». Но даже если она просто живёт, разве это уже и опасно? Чем опасно-то? История говорит, что страны без национальной цели погибают… Хотелось бы примеров таких жертв. Наверное, есть страны, погибшие и с национальными идеями, особенно если они оказались ошибочными. Однако в любом случае вопрос национальной идеи нужно обсуждать, раз уж он встал на повестку дня.
История вопроса
Исторически ближе всего к нам западная по происхождению коммунистическая интернациональная идея, она была официальной идеей СССР, и как же это случилось? В 1917 году эта идея овладела широкими массами, стала политической силой во главе с Лениным и большевистской партией и завоевала Россию в ходе революции. Потом было всякое: победы и поражения, социалистическое строительство и политические репрессии, но главную свою миссию эта идея выполнила: с ней мы победили гитлеровский нацизм в 1945 году, создали ядерную и космическую программы, обеспечивающие и поныне суверенитет России.
В 1991 году коммунистическая идея обрушилась под своей собственной тяжестью, на наш взгляд, хотя её сторонники имеют по этому вопросу другое мнение. Вот как оценивать эту идею? Она была не бесспорна в 1917 году, но продавила своё мировоззрение и подавила своих буржуазных противников, она оказалась утопической, но решила труднейшие вопросы защиты и выживания страны в ХХ веке. Сегодня нам важно иметь в виду, что коммунистическая идея стала национальной в ходе острой политической борьбы в России и в условиях мирового кризиса – Первой мировой войны.
Были в истории и другие национальные идеи, в частности, националистические правые, антагонисты интернациональных левых. Радикальный националист Гитлер вместе со своей партией сумел демократически взять власть в Германии, в одной из самых культурных и образованных стран Европы, и нацистская идеология расового и культурного превосходства стала национальной идеей Германии. Мораль была официально объявлена химерой, а террор под лозунгом «Германия превыше всего!» стал повседневностью. Только ценой огромных усилий удалось создать антигитлеровскую коалицию и разгромить эту националистическую национальную идею. Заметим, что нацистская идея пришла к власти в Германии тоже в острой политической борьбе, подавив своих левых коммунистических противников.
Западные страны говорят сегодня больше о своих национальных интересах и неких «демократических ценностях», национальные идеи-лозунги выдвигаются обычно в публицистическом, абстрактном смысле в виде приверженности «демократическим ценностям» свободы, прав человека и другим подобным, являются, по сути, банальностями: «мы за всё хорошее и против всего плохого». Роль национальной идеи на Западе реально выполняет идея материального благосостояния, «колбасы тридцати сортов», которая аналогична поздней советской идее «всемерного повышения благосостояния советских людей». В этом смысле философ и социолог А. А. Зиновьев говорил, что Запад обиделся на Россию за её «варварский коммунизм» и строит свой правильный рыночный «западный коммунизм», но не может назвать его своим настоящим именем.
Идея мирового господства
Наконец, национальной идеей может быть идея мирового господства. Мы давно подозреваем и даже иногда говорим в публичном поле, что США и Запад имеют своей настоящей целью идею полного мирового господства, поскольку лидерство и доминирование в мире их уже не удовлетворяют. Для России, Китая и всего незападного мира это будет означать неоколониальное подчинение, поскольку национальные эгоистические интересы США и Запада остаются превыше всего. Собственно, этот конфликт и является сегодня основным мировым противоречием. Незападный мир во главе с Россией и Китаем объявляет, что борется за многополярный мир, а в действительности борется с установлением мирового господства США.
Недавнее открытие американского политолога Аллисона Грэхама якобы мировой стратегии, причём со времён древнегреческого историка Фукидида, о государствах-гегемонах и государствах-претендентах на гегемонию подтверждает стратегию США на установление своей полной мировой гегемонии. Поскольку теоретически её оправдывает, выдвигает тезис о неизбежной «ловушке Фукидида», ведущей к вооружённому якобы случайному столкновению гегемона с претендентами, то есть оправдывает войну США с любым государством.
Из этой стратегии США естественным образом вытекает национальная цель и России, и Китая, и других незападных стран: противостоять агрессивным намерениям гегемона и строить свой многополярный мир. В 2016 году Россия, по Караганову, вернулась в разряд великих держав, обеспечив свою военную и экономическую безопасность, но ведь их нужно постоянно подтверждать и далее. Что же касается строительства многополярного мира, то здесь ещё и конь не валялся.
И о России
Вышесказанное касается больше идей внешней политики, а как быть с внутренней? В этом смысле национальная идея, если таковая возможна, должна обладать важным признаком: быть всеобщей, захватывать все слои общества снизу доверху, от бюджетников до элит, и что же может быть такой идеей? Может быть, освоение космоса, создание лунных станций, полёт на Марс? В развитие идеи Циолковского о переселении людей на другие планеты? Наверное, эта и подобные ей техногенные идеи, поражающие своими масштабами, сегодня удел только энтузиастов. В этом смысле можно согласиться с Карагановым:
«Мы застыли, не знаем, куда нам двигаться. Есть желание опять покатиться по западным цивилизационным рельсам, а нужно по своим рельсам ехать».
На наш взгляд, нужны идеи, как всем нам выжить во всё более безумном современном глобальном мире, который теряет не только мораль и нравственность, но уже и пол! Как в этом мире не отстать от других и при этом оставаться человеком, беря пример хотя бы с Пушкина, о котором Гоголь говорил, что, таким как Пушкин, русский человек явится, «может быть, через двести лет». Это нужно всем: и бюджетникам, и чиновникам, и военным и предпринимателям, это касается лично каждого, потому что все сегодня под угрозой превращения в безликое «оно».
Виктор Каменев
Подпишитесь на нас
Загрузка...
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 сентября 2019, 07:54
|
17 сентября 2019, 13:24
|
15 сентября 2019, 16:09
|
14 сентября 2019, 23:54
|
18 сентября 2019, 02:39
|
17 сентября 2019, 16:54
|
14 сентября 2019, 20:39