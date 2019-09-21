Нас спасёт национальная идея? • 125 • Аналитика









Санкционное статус-кво

По Караганову, Россия ещё недавно имела национальную цель: вернуть себе статус великой державы, и в 2016 году она её достигла, устояв политически и выдержав экономическое санкционное давление США и Запада после бандеровского госпереворота в Киеве и ответных мер России. Сейчас как бы установилось санкционное статус-кво. Но сегодня «мы боимся выдвигать идеи, руководство страны не хочет идей… мы в тупике два-три года». То есть сегодня у России нет цели, нет идей об этой цели, нет национальной идеи.



Хотя можно вспомнить царского министра иностранных дел Александра Горчакова и повторить вслед за ним, что «Россия сосредотачивается». Но даже если она просто живёт, разве это уже и опасно? Чем опасно-то? История говорит, что страны без национальной цели погибают… Хотелось бы примеров таких жертв. Наверное, есть страны, погибшие и с национальными идеями, особенно если они оказались ошибочными. Однако в любом случае вопрос национальной идеи нужно обсуждать, раз уж он встал на повестку дня.



История вопроса

Исторически ближе всего к нам западная по происхождению коммунистическая интернациональная идея, она была официальной идеей СССР, и как же это случилось? В 1917 году эта идея овладела широкими массами, стала политической силой во главе с Лениным и большевистской партией и завоевала Россию в ходе революции. Потом было всякое: победы и поражения, социалистическое строительство и политические репрессии, но главную свою миссию эта идея выполнила: с ней мы победили гитлеровский нацизм в 1945 году, создали ядерную и космическую программы, обеспечивающие и поныне суверенитет России.



В 1991 году коммунистическая идея обрушилась под своей собственной тяжестью, на наш взгляд, хотя её сторонники имеют по этому вопросу другое мнение. Вот как оценивать эту идею? Она была не бесспорна в 1917 году, но продавила своё мировоззрение и подавила своих буржуазных противников, она оказалась утопической, но решила труднейшие вопросы защиты и выживания страны в ХХ веке. Сегодня нам важно иметь в виду, что коммунистическая идея стала национальной в ходе острой политической борьбы в России и в условиях мирового кризиса – Первой мировой войны.



Были в истории и другие национальные идеи, в частности, националистические правые, антагонисты интернациональных левых. Радикальный националист Гитлер вместе со своей партией сумел демократически взять власть в Германии, в одной из самых культурных и образованных стран Европы, и нацистская идеология расового и культурного превосходства стала национальной идеей Германии. Мораль была официально объявлена химерой, а террор под лозунгом «Германия превыше всего!» стал повседневностью. Только ценой огромных усилий удалось создать антигитлеровскую коалицию и разгромить эту националистическую национальную идею. Заметим, что нацистская идея пришла к власти в Германии тоже в острой политической борьбе, подавив своих левых коммунистических противников.



Западные страны говорят сегодня больше о своих национальных интересах и неких «демократических ценностях», национальные идеи-лозунги выдвигаются обычно в публицистическом, абстрактном смысле в виде приверженности «демократическим ценностям» свободы, прав человека и другим подобным, являются, по сути, банальностями: «мы за всё хорошее и против всего плохого». Роль национальной идеи на Западе реально выполняет идея материального благосостояния, «колбасы тридцати сортов», которая аналогична поздней советской идее «всемерного повышения благосостояния советских людей». В этом смысле философ и социолог А. А. Зиновьев говорил, что Запад обиделся на Россию за её «варварский коммунизм» и строит свой правильный рыночный «западный коммунизм», но не может назвать его своим настоящим именем.



Идея мирового господства

Наконец, национальной идеей может быть идея мирового господства. Мы давно подозреваем и даже иногда говорим в публичном поле, что США и Запад имеют своей настоящей целью идею полного мирового господства, поскольку лидерство и доминирование в мире их уже не удовлетворяют. Для России, Китая и всего незападного мира это будет означать неоколониальное подчинение, поскольку национальные эгоистические интересы США и Запада остаются превыше всего. Собственно, этот конфликт и является сегодня основным мировым противоречием. Незападный мир во главе с Россией и Китаем объявляет, что борется за многополярный мир, а в действительности борется с установлением мирового господства США.



Недавнее открытие американского политолога Аллисона Грэхама якобы мировой стратегии, причём со времён древнегреческого историка Фукидида, о государствах-гегемонах и государствах-претендентах на гегемонию подтверждает стратегию США на установление своей полной мировой гегемонии. Поскольку теоретически её оправдывает, выдвигает тезис о неизбежной «ловушке Фукидида», ведущей к вооружённому якобы случайному столкновению гегемона с претендентами, то есть оправдывает войну США с любым государством.



Из этой стратегии США естественным образом вытекает национальная цель и России, и Китая, и других незападных стран: противостоять агрессивным намерениям гегемона и строить свой многополярный мир. В 2016 году Россия, по Караганову, вернулась в разряд великих держав, обеспечив свою военную и экономическую безопасность, но ведь их нужно постоянно подтверждать и далее. Что же касается строительства многополярного мира, то здесь ещё и конь не валялся.



И о России

Вышесказанное касается больше идей внешней политики, а как быть с внутренней? В этом смысле национальная идея, если таковая возможна, должна обладать важным признаком: быть всеобщей, захватывать все слои общества снизу доверху, от бюджетников до элит, и что же может быть такой идеей? Может быть, освоение космоса, создание лунных станций, полёт на Марс? В развитие идеи Циолковского о переселении людей на другие планеты? Наверное, эта и подобные ей техногенные идеи, поражающие своими масштабами, сегодня удел только энтузиастов. В этом смысле можно согласиться с Карагановым:

«Мы застыли, не знаем, куда нам двигаться. Есть желание опять покатиться по западным цивилизационным рельсам, а нужно по своим рельсам ехать».





На наш взгляд, нужны идеи, как всем нам выжить во всё более безумном современном глобальном мире, который теряет не только мораль и нравственность, но уже и пол! Как в этом мире не отстать от других и при этом оставаться человеком, беря пример хотя бы с Пушкина, о котором Гоголь говорил, что, таким как Пушкин, русский человек явится, «может быть, через двести лет». Это нужно всем: и бюджетникам, и чиновникам, и военным и предпринимателям, это касается лично каждого, потому что все сегодня под угрозой превращения в безликое «оно». Страсти по национальной идее добрались до вершин нашей аналитики. Недавно на эту тему высказался Сергей Караганов: «У России нет национальной цели, а потерявшие цель страны погибают, об этом свидетельствует история. Это большая слабость».По Караганову, Россия ещё недавно имела национальную цель: вернуть себе статус великой державы, и в 2016 году она её достигла, устояв политически и выдержав экономическое санкционное давление США и Запада после бандеровского госпереворота в Киеве и ответных мер России. Сейчас как бы установилось санкционное статус-кво. Но сегодня «мы боимся выдвигать идеи, руководство страны не хочет идей… мы в тупике два-три года». То есть сегодня у России нет цели, нет идей об этой цели, нет национальной идеи.Хотя можно вспомнить царского министра иностранных дел Александра Горчакова и повторить вслед за ним, что «Россия сосредотачивается». Но даже если она просто живёт, разве это уже и опасно? Чем опасно-то? История говорит, что страны без национальной цели погибают… Хотелось бы примеров таких жертв. Наверное, есть страны, погибшие и с национальными идеями, особенно если они оказались ошибочными. Однако в любом случае вопрос национальной идеи нужно обсуждать, раз уж он встал на повестку дня.Исторически ближе всего к нам западная по происхождению коммунистическая интернациональная идея, она была официальной идеей СССР, и как же это случилось? В 1917 году эта идея овладела широкими массами, стала политической силой во главе с Лениным и большевистской партией и завоевала Россию в ходе революции. Потом было всякое: победы и поражения, социалистическое строительство и политические репрессии, но главную свою миссию эта идея выполнила: с ней мы победили гитлеровский нацизм в 1945 году, создали ядерную и космическую программы, обеспечивающие и поныне суверенитет России.В 1991 году коммунистическая идея обрушилась под своей собственной тяжестью, на наш взгляд, хотя её сторонники имеют по этому вопросу другое мнение. Вот как оценивать эту идею? Она была не бесспорна в 1917 году, но продавила своё мировоззрение и подавила своих буржуазных противников, она оказалась утопической, но решила труднейшие вопросы защиты и выживания страны в ХХ веке. Сегодня нам важно иметь в виду, что коммунистическая идея стала национальной в ходе острой политической борьбы в России и в условиях мирового кризиса – Первой мировой войны.Были в истории и другие национальные идеи, в частности, националистические правые, антагонисты интернациональных левых. Радикальный националист Гитлер вместе со своей партией сумел демократически взять власть в Германии, в одной из самых культурных и образованных стран Европы, и нацистская идеология расового и культурного превосходства стала национальной идеей Германии. Мораль была официально объявлена химерой, а террор под лозунгом «Германия превыше всего!» стал повседневностью. Только ценой огромных усилий удалось создать антигитлеровскую коалицию и разгромить эту националистическую национальную идею. Заметим, что нацистская идея пришла к власти в Германии тоже в острой политической борьбе, подавив своих левых коммунистических противников.Западные страны говорят сегодня больше о своих национальных интересах и неких «демократических ценностях», национальные идеи-лозунги выдвигаются обычно в публицистическом, абстрактном смысле в виде приверженности «демократическим ценностям» свободы, прав человека и другим подобным, являются, по сути, банальностями: «мы за всё хорошее и против всего плохого». Роль национальной идеи на Западе реально выполняет идея материального благосостояния, «колбасы тридцати сортов», которая аналогична поздней советской идее «всемерного повышения благосостояния советских людей». В этом смысле философ и социолог А. А. Зиновьев говорил, что Запад обиделся на Россию за её «варварский коммунизм» и строит свой правильный рыночный «западный коммунизм», но не может назвать его своим настоящим именем.Наконец, национальной идеей может быть идея мирового господства. Мы давно подозреваем и даже иногда говорим в публичном поле, что США и Запад имеют своей настоящей целью идею полного мирового господства, поскольку лидерство и доминирование в мире их уже не удовлетворяют. Для России, Китая и всего незападного мира это будет означать неоколониальное подчинение, поскольку национальные эгоистические интересы США и Запада остаются превыше всего. Собственно, этот конфликт и является сегодня основным мировым противоречием. Незападный мир во главе с Россией и Китаем объявляет, что борется за многополярный мир, а в действительности борется с установлением мирового господства США.Недавнее открытие американского политолога Аллисона Грэхама якобы мировой стратегии, причём со времён древнегреческого историка Фукидида, о государствах-гегемонах и государствах-претендентах на гегемонию подтверждает стратегию США на установление своей полной мировой гегемонии. Поскольку теоретически её оправдывает, выдвигает тезис о неизбежной «ловушке Фукидида», ведущей к вооружённому якобы случайному столкновению гегемона с претендентами, то есть оправдывает войну США с любым государством.Из этой стратегии США естественным образом вытекает национальная цель и России, и Китая, и других незападных стран: противостоять агрессивным намерениям гегемона и строить свой многополярный мир. В 2016 году Россия, по Караганову, вернулась в разряд великих держав, обеспечив свою военную и экономическую безопасность, но ведь их нужно постоянно подтверждать и далее. Что же касается строительства многополярного мира, то здесь ещё и конь не валялся.Вышесказанное касается больше идей внешней политики, а как быть с внутренней? В этом смысле национальная идея, если таковая возможна, должна обладать важным признаком: быть всеобщей, захватывать все слои общества снизу доверху, от бюджетников до элит, и что же может быть такой идеей? Может быть, освоение космоса, создание лунных станций, полёт на Марс? В развитие идеи Циолковского о переселении людей на другие планеты? Наверное, эта и подобные ей техногенные идеи, поражающие своими масштабами, сегодня удел только энтузиастов. В этом смысле можно согласиться с Карагановым:На наш взгляд, нужны идеи, как всем нам выжить во всё более безумном современном глобальном мире, который теряет не только мораль и нравственность, но уже и пол! Как в этом мире не отстать от других и при этом оставаться человеком, беря пример хотя бы с Пушкина, о котором Гоголь говорил, что, таким как Пушкин, русский человек явится, «может быть, через двести лет». Это нужно всем: и бюджетникам, и чиновникам, и военным и предпринимателям, это касается лично каждого, потому что все сегодня под угрозой превращения в безликое «оно». Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





125 Источник Похожие новости Нас спасёт национальная идея? Ленд-лиз XXI века, или Как ловить Украину за украинский счёт Похлеще, чем «Витязь». На что способен ЗРК С-300 с уникальными противоракетами семейства 9М96Е? Свадьба Собчак, говорите? Не следим, но знаем каждую мелочь! Плати за «крышу». США потребуют с союзников деньги за свои военные базы Кальмары раздора. О ситуации на Дальнем Востоке Новости партнеров