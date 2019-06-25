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Нас пытаются стравить! Разве вы не видите? Всемирный Русский Народный Собор обратился к грузинам

25 июня 2019, 11:24  •  7 • Политика
Отдельные политиканы преследуют собственные цели, стравливая русский и грузинский народы. О позиции миллионов русских в обращении к грузинам заявили представители Всемирного Русского Народного Собора.
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) обратился к грузинскому народу по следам русофобской провокации в Тбилиси, произошедшей 20 июня. Русская делегация во главе с членом Бюро Собора Сергеем Гавриловым подверглась нападению радикалов, что стало отправной точкой для проведения антироссийских акций в Грузии.
"Дорогие грузинские братья и сёстры во Христе! От лица братского русского народа Всемирный Русский Народный Собор обращается к вам. С болью в душе всех православных русских людей отражаются события в Тбилиси, где наше тысячелетнее единство в Церкви Христовой поставлено под удар интригами политиканов".

Политиканы ударили не по русским, а по грузинам

В Соборе напоминают, что русская делегация подверглась провокации по совершенно надуманному поводу. Парламентарии прибыли в Грузию официально, чтобы принять участие в заседании Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). А грузинская сторона обещала обеспечить безопасность события. В результате произошло всё с точностью до наоборот. В зал ворвались радикально настроенные сторонники Михаила Саакашвили. А один из политиков кричал с трибуны, что "убивал русских".
"После этого демарша к отставке были принуждены наиболее адекватные грузинские депутаты, в то время как в отношении их коллег, с трибуны хваставшихся убийством русских, никаких мер принято не было. Не были осуждены и инициаторы массовых беспорядков, в ходе которых пострадали сотни людей, - отмечают в своём обращении члены ВРНС. - С сожалением отмечаем русофобское поведение властей Грузии, которые пошли на поводу у радикального меньшинства и разрушили налаживавшиеся после ухода Саакашвили отношения между Россией и Грузией. Из-за ответных мер России, вынужденной обеспечивать безопасность своих граждан, десятки тысяч грузин лишатся значительной части дохода на несколько лет вперед. Оскудеет и поток русских паломников к грузинским святыням, немало почитаемым в России". Представители Собора подчёркивают: "Русский народ не сомневается, что любого нормального грузина провокации радикалов и политизированные манипуляции людьми оскорбляют так же, как и нас".
Более того, русофобская риторика и практика не способны разрушить многовековое братство двух православных народов.
"Рано или поздно нынешняя тбилисская политическая система, разрушившая дружбу с Россией, падет, а грузинский народ и Грузинская Православная Церковь останутся Уделом Пресвятой Богородицы, страной Святой равноапостольной Нины, святого Давида Гареджийского и старца Гавриила Самтаврийского. Пресвятая Богородица и Святые угодники Божии, в земле Иверийской просиявшие, молите Бога о нас!"

Что случилось в Грузии

Катализатором событий стала генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи Православия, в которой приняла участие российская делегация, возглавляемая президентом МАП и депутатом Государственной Думы от КПРФ Сергеем Гавриловым. Оппозиционеры сорвали заседание ассамблеи в здании парламента, вынудив представителей России в спешке эвакуироваться.
Сергей Гаврилов после нападения с травмой вынужден был обратиться в больницу. К российским делегатам применили физическое насилие, однако извинения так никто и не принёс.
Срывом сессии МАП дело не ограничилось. Несколько тысяч человек собрались на проспекте Руставели, после чего предприняли попытки штурма здания парламента. Согласно последним данным МВД Грузии, в Тбилиси было задержано более 300 человек. Оппозиция также добилась отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.
Как ранее заявила Царьграду экс-спикер грузинского парламента и лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, ответственность за события несут грузинские власти, которые продемонстрировали свою некомпетентность и глупость. Сессию Межпарламентской ассамблеи Православия можно было бы организовать в другом помещении, что позволило бы купировать недовольство. Однако в итоге в кресле спикера парламента оказался Сергей Гаврилов, что якобы и подняло волну возмущения среди грузинского народа, который всё ещё помнит российско-грузинский конфликт в Южной Осетии. Впрочем, есть мнение, что парламентское кресло - это надуманный повод, которым воспользовались определённые политические силы.

Как отреагировала Россия

Российская сторона после произошедшего нападения и антирусских акций отреагировала так, чтобы обеспечить полную безопасность своих граждан. МИД России рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Грузии, а президент России Владимир Путин объявил о введении запрета на авиасообщение.
Предварительно сообщалось, что Грузия может потерять из-за оттока российских туристов от сотен миллионов долларов до 1 миллиарда. Видимо, посчитав, президент Грузии заявила, что туристы из нашей страны "должны приезжать". Однако, по всей видимости, формулировка была выбрана неверно. Да и отток туристов уже начался. По всей видимости, спасти туристический сезон Грузии уже не удастся.

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