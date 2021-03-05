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«Нас окружила Россия. Скиньте денег на карточку» -киевский неонацист

05 марта 2021, 00:25  •  268 • Украина

Украина окружена Россией практически по всему периметру своей государственной границы.

Об этом в эфире 4 канала заявил главарь неонацистской группировки С14 Евгений Карась.

По мнению боевика, ситуация в связи с этим очень тяжелая, которая усугубляется тем, что население России поддерживает возвращение земель в состав некогда единой страны.

«Если взять государственную границу Украины, сейчас, особенно с Белоруссией, то мы окружены Россией уже настолько, еще и с Приднестровья, что на 70%, если не ошибаюсь. (Фактически в кольце), кроме Польши, Венгрии кусочка вот такого. Потому ситуация очень тяжелая, учитывая, что у России денег очень много.

Более того, России, чтобы навести внутри порядок, им нужно компенсировать это какой-то внешней агрессией. У них у самих все разваливается, а они тратят деньги на внешнюю экспансию, чтобы таким образом свое быдло удовлетворить. «Зато царь собирает земли. И потому нам очень тяжело», – заявил Карась.

Он также пожаловался, что ему приходится «клянчить» деньги на борьбу с «сепаратистами», чтобы прокормить свою группировку.

«Мы клянчим. То есть когда мы, например, поймали какого-то сепара, ко мне приезжает какой-то депутат и говорит: «Вот вам штука баксов». Но для нас штука баксов – это не много, у нас месячные затраты – это шесть-семь тысяч долларов. Клянчим, говорим: «Мы делаем дела, так финансируйте. Вам нравится сопротивление, значит, помоги». Хочешь этому поспособствовать – кидай копеечку.


Нас обвиняют сепары, они говорят, что «вы скотиняки, вы нас гнобите для того, чтобы на карточку деньги собирать. Правда лишь в том, что мы, да, когда делаем какое-то хорошее дело, мы клянчим на нашу карточку. Говорим: «Сбрасывайте». Нам, кстати, пытались ее блокировать, ее триста раз нужно восстанавливать. Иногда это серьезные суммы, если что-то край резонансное. Ну как серьезные – это точечно, за раз можно собрать 20-30 тысяч гривен, что еще тысяча долларов. И вот так ты дублируешь».

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