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«Нас очень волнуют административные барьеры»: президент «Опоры России» рассказал о необходимых бизнесу переменах

18 февраля 2018, 09:09  •  49 • В России
Развитие предпринимательства в России может совершить качественный скачок. Об этом в интервью RT заявил Александр Калинин — президент Общероссийской общественной организации «Опора России» и доверенное лицо Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. В ходе беседы Калинин назвал факторы, мешающие росту малого и среднего бизнеса, а также рассказал, как на эту сферу повлияет технология блокчейн.
 
Владимир Путин во время встречи с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым kremlin.ru
 

— На предстоящих выборах президента России вы выступите в качестве доверенного лица Владимира Путина. Какие предложения в сфере малого и среднего предпринимательства были озвучены на встрече президента с доверенными лицами 29 января?

— Мы составили перечень самых насущных вопросов. Конечно, первое — это чрезмерный и неэффективный надзор.

В будущем надзорные органы должны стать для бизнеса скорее консультативными, а не карательными. По некоторым оценкам, за десятки лет было сформировано 2 млн различных требований, и, конечно, выполнять их все просто невозможно. Всего в России сейчас существует 160 видов контроля и надзора.

Но, поскольку бизнес платит налоги, из которых и финансируется деятельность служб контроля и надзора, будет правильно, если они станут выявлять нарушения, но не штрафовать, а выписывать предписания на устранение этих нарушений. Это концептуально важный подход. И мы надеемся, что эти изменения произойдут.

— Каких ещё изменений ждёт малый и средний бизнес в России? 

— Бизнес очень волнуют административные барьеры. У нас за год выходит слишком много нормативных правовых актов. Сейчас в регламентах по внесению тех или иных документов чётко написано, что должно быть финансово-экономическое обоснование последствий принятых решений для бюджетов различных уровней. То же самое должно делаться и для бизнеса. Например, вводится утилизационный сбор — пусть тот, кто написал этот законопроект, в частности Минпромторг, посчитает, во что это выльется для бизнеса. Ведь люди должны платить. Кроме того, нужно пересматривать и отменять часть регулирующих норм, многие из которых устарели. У нас есть нормативные правовые акты, действующие с конца двадцатых годов. Должен действовать следующий принцип: если правительство один новый документ вносит, то два других отменяет. Ну и конечно, бизнесу нужны длинные дешёвые деньги для инвестиций, не под 12%, а хотя бы под 5—6%. И необходимо решить, как их обеспечить.

— Насколько малый и средний бизнес в России мобилен и готов к инновациям? Например, к таким, как криптовалюта и блокчейн?

— Мы существуем в глобальном мире, хотим мы того или нет, поэтому от инноваций изолироваться невозможно. Если говорить о криптовалюте, то, безусловно, это направление будет только развиваться. Но пока не хватает нормативно-правовой базы. Нам нужно решить главный вопрос: криптовалюта — это что? Имущество или средство платежа? От этого зависит, например, налоговая система. Регулирующий закон уже внесён Минфином, и, я надеюсь, основная его часть будет принята весной. Что касается блокчейна — это достаточно дорогая технология, и я бы не советовал в него вкладывать людям с небольшими капиталами. Пока он доступен только крупным финансовым институтам, таким как Сбербанк.

Считается, что блокчейн скоро уничтожит несколько направлений малого бизнеса. Например, нотариальные конторы, страховые и туристические агентства. Стоит ли ждать таких радикальных перемен? 

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— Бизнес постоянно вынужден развиваться и меняться. За последние десятилетия те же туристические фирмы изменились кардинально, но не перестали существовать, а просто стали работать по-другому. Конечно, люди, которые выросли с планшетами и смартфонами, воспринимают высокие технологии как данность, нельзя это не учитывать.

Дистанция между потребителем и поставщиком стала настолько короткой, что услуга, которая оказывается не в один клик, не будет востребована. Можно сказать совершенно точно: кто не будет владеть новыми технологиями, скоро вылетит с рынка.

  • © pixabay.com

— Как изменилось предпринимательство в стране за последние 20 лет? 

— В 1998 году стоял вопрос, сохранится ли вообще такая страна, как Россия. Можно сказать, что 20 лет назад бизнес был в шоке и растерянности. За прошедшее время страна сильно изменилась и поднялась, особенно если взять двухтысячные годы, когда мы за восемь лет на 80% увеличили валовый продукт.

Были и периоды экономической нестабильности — 2008 и 2014 годы, но, несмотря на это, сейчас мы подошли к рубежу, когда возможен качественный скачок в развитии предпринимательства. Всё для этого есть: независимость, обеспеченная сбалансированным бюджетом и силовыми структурами; союзники; достаточно развитый, сложившийся средний класс. Дальше, конечно, мы рассчитываем на некоторую перезагрузку после президентских выборов, создания нового правительства, но точно можно сказать, что сейчас задачи бизнеса могут быть амбициозными. 

— Какие сферы наиболее перспективны для развития в ближайшие годы, на что нужно обратить внимание бизнесменам, в частности начинающим?

— Всегда будет перспективной сфера IT. Также в связи с тем, что потребности общества постоянно меняются, стабильно развивается сфера услуг. Будет востребовано производство продуктов питания, особенно учитывая то, что рядом с нами Китай, население которого фактически удвоится в ближайшее время, поскольку им разрешили иметь второго ребёнка в семье. Я бы внимательно присмотрелся к такому направлению, как внутренний туризм. Главное — перед тем, как заниматься чем-то, чётко понимать свой рынок и каналы продвижения на этом рынке.

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— Одним из важнейших вопросов для среднего и малого бизнеса остаётся кредитование. Ожидаются ли в ближайшее время какие-то изменения в этой сфере?

— Изменения уже идут. Я считаю очень удачным решение президента, которое он озвучил на форуме «Опоры России», что зарплаты всех менеджеров государственных банков — а это 80% рынка — с 1 января 2017 года частично были привязаны к динамике кредитования малого бизнеса. Если на начало прошлого года портфель кредитования малого бизнеса в стране был 4 трлн, то к концу года он вырос на 800 млрд. Мы практически достигли уровня 2014 года. И я считаю, что в этом году показатели будут ещё выше.

  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Также мы ждём ещё ряда изменений. Этой весной должны принять закон о страховании банковских вкладов юридических лиц на сумму 1 млн 400 тыс. Следовательно, юридические лица смогут открывать счета даже в маленьких банках и не бояться потерять свои деньги. Документ уже прошёл первое чтение. К тому же в ближайшее время будет принят закон, согласно которому микрофинансовые организации смогут выдавать в одни руки до 5 млн рублей (сейчас — только 3 млн).

Ещё мы ждём качественного изменения регулирования в отношении коммерческой недвижимости. Через три года долевое строительство прекратит своё существование, а бизнесу нужны коммерческие помещения: магазины, офисы. «Опора России» считает, что Центральный банк может существенным образом снизить требования к банкам по резервированию, когда они дают кредиты на коммерческую недвижимость. Такую дискуссию с ЦБ мы начали. Надеюсь, что в течение года удастся прийти к соответствующим изменениям.

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