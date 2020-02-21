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Нас объединяет Церковь: Путин задал всего один вопрос по церковному расколу на Украине
21 февраля 2020, 15:54 • 69 • Политика
Президент России Владимир Путин в интервью для спецпроекта ТАСС поднял тему церковного раскола на Украине и задал всего один, но ключевой вопрос: "Зачем нужно было разрушать единство Русской Православной Церкви?!" Глава государства подчеркнул, что нас и украинцев объединяет Церковь.
Во время интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", обсуждая тему единства русского и украинского народа, президент России обратил внимание на то, что "чтобы говорить про сегодняшний и про завтрашний (день. - Ред.), нужно знать историю: кто мы такие, откуда мы родом? Что нас объединяет? И не разрушать того, что есть".
Глава государства подчеркнул, что нас, наши народы объединяет Церковь. И в связи с этим поднял болезненную тему церковного раскола на Украине, задав всего один, но ключевой вопрос.
Глава государства пояснил, что Украинскую Православную Церковь (Московского Патриархата) связывало с Русской Православной Церковью "духовное единство". А на самом деле "она и так была независимой, полностью".
"А вы говорите, люди не понимают этого. Да не знают просто, - отметил президент России, обращаясь к собеседнику. - Знать будут - будут лучше понимать".
Беда украинского раскола
Напомним, украинский раскол произошёл окончательно больше года назад после того, как ПЦУ получила от Константинопольского патриарха вожделенную автокефалию.
Признание Фанаром украинских раскольников и их лжецеркви стало причиной разрыва молитвенного общения Русской Православной Церкви с Константинополем, патриархом Александрийским, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской и Александрийской православных церквей.
Однако украинские раскольники и года не продержались. Теперь раскол наметился уже среди них же.
"Очевидно, что авантюра Фанара провалилась. Как был и остаётся очевидным и непреложным тот факт, что единственной канонической Церковью на территории Украины была и остаётся Украинская Православная Церковь - самоуправляемая, но неотъемлемая часть Церкви Русской", - отметил руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
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