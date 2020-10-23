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"Нас не остановить": Тихановская призвала к общенациональной стачке

23 октября 2020, 20:45  •  39 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Оппозиционерка ожидает полной заморозки производства в Республике после ультиматума
Бывшая кандидат на президентское кресло в Белоруссии Светлана Тихановская, вояжирующая сейчас по европейским странам, выпустила воззвание к нации, призвав соотечественников к массовой забастовке 26 октября. Свой спич она разместила в телеграм-канале.
По ее словам, выдвинутый ею властям пару недель назад ультиматум, он же "приказ", на самом деле народное обращение и воля всех белорусов. Поэтому если их требования, а именноостановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы, что невозможно без ухода президента страны Александра Лукашенко, тогда граждане граждане выйдут на улицы.
Первая неделя национального страйка начнется с 26 октября, отметила домохозяйка. Она утверждает, что бастовать будут работники предприятий и транспортники, сотрудники БелЖД, учителя и студенты, спортсмены, деятели культуры, врачи и религиозные общины, частный бизнес, "свои двери закроют многие компании и предприятия".
По ее мнению, чтобы пойти дальше нужно остановиться: "остановим все, чтобы показать, – нас не остановить".
"Каждый, кто займет сторону народа, получит всю возможную помощь общественных организаций и фондов. Никто не останется в беде. Я поддержу каждого, кто присоединится к народу Белоруссии 26 октября", – говорится в послании Тихановской.
На этой неделе Александр Григорьевич дал понять, что намерен навести порядок на улицах Минска в ближайшее воскресенье.

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