|
"Нас не остановить": Тихановская призвала к общенациональной стачке
23 октября 2020, 20:45 • 39 • Политика
Оппозиционерка ожидает полной заморозки производства в Республике после ультиматума
Бывшая кандидат на президентское кресло в Белоруссии Светлана Тихановская, вояжирующая сейчас по европейским странам, выпустила воззвание к нации, призвав соотечественников к массовой забастовке 26 октября. Свой спич она разместила в телеграм-канале.
По ее словам, выдвинутый ею властям пару недель назад ультиматум, он же "приказ", на самом деле народное обращение и воля всех белорусов. Поэтому если их требования, а именноостановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы, что невозможно без ухода президента страны Александра Лукашенко, тогда граждане граждане выйдут на улицы.
Первая неделя национального страйка начнется с 26 октября, отметила домохозяйка. Она утверждает, что бастовать будут работники предприятий и транспортники, сотрудники БелЖД, учителя и студенты, спортсмены, деятели культуры, врачи и религиозные общины, частный бизнес, "свои двери закроют многие компании и предприятия".
По ее мнению, чтобы пойти дальше нужно остановиться: "остановим все, чтобы показать, – нас не остановить".
"Каждый, кто займет сторону народа, получит всю возможную помощь общественных организаций и фондов. Никто не останется в беде. Я поддержу каждого, кто присоединится к народу Белоруссии 26 октября", – говорится в послании Тихановской.
На этой неделе Александр Григорьевич дал понять, что намерен навести порядок на улицах Минска в ближайшее воскресенье.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 октября 2020, 12:25
|
17 октября 2020, 07:00
|
22 октября 2020, 03:30
|
21 октября 2020, 00:55
|
19 октября 2020, 01:15
|
20 октября 2020, 02:00
|
22 октября 2020, 05:20