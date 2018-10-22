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«Нас не коснется»: В Польше забыли о русских ракетах, радуясь выходу США из РСМД

22 октября 2018, 21:09  •  152 • Политика
Польша хотела бы, чтобы договор РСМД функционировал, но только если бы его соблюдали все стороны, заявил польский министр.
Официальная Варшава выражает понимание намерению США выйти из соглашения об РСМД. Такое заявление сделал глава МИД Польши Яцек Чапутович в понедельник представителям СМИ.
«Мы выражаем понимание действий США, так как, конечно, согласны с такой оценкой ситуации о том, что Россия нарушает положения соглашения, создавая новые ракеты», - сказал Чапутович.
«Если это соглашение уже не функционирует, так как было сломано, есть обоснованный вопрос, следует ли оказывать ему поддержку», - добавил поляк.
При этом Польша все равно хотела бы, чтобы договор функционировал, но только в том случае, если бы все стороны соблюдали его, заявил польский министр.
Чапутович добавил, что прекращение действия соглашения не повлечет снижения безопасности Польши. «Даже если США примут решение строить оружие, подпадающее под это соглашение, то, конечно, это оружие никогда не будет направлено против Польши», - уверен он.

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