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Нас лишат денег из-за прививки от коронавируса, но никого не накажут. Почему?
15 июля 2021, 18:05 • 8 • Политика
Роструд в письме к ассоциации НК "Объединение корпоративных юристов" объяснил условия, при которых работодатели будут отстранять от работы невакцинированных сотрудников.
И начнётся это, судя по всему, уже в самое ближайшее время. В Москве, к примеру, обозначена такая дата - "с 15 августа". А что же делать, если сотрудник отказывается делать прививку, хотя у него нет противопоказаний? Работодателю подсказывают - лишите его работы. Да и зарплаты. Звучит как самодурство на ровном месте. На деле всё по букве закона.
Работодатель вправе отстранить своего работника согласно Трудовому кодексу. Об этом Роструд сообщил в письме в адрес НК "Объединение корпоративных юристов". Причём без сохранения заработной платы. Такая возможно есть в законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
В нём, помимо прочего, речь идёт о возможности отстранения или не приёме на работу сотрудника в случае его отказа от профилактических прививок, если трудовая занятость работника сопряжена с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Касается это даже тех, кто трудится удалённо.
В беседе с "Первым русским" юрист Алексей Головченко пояснил, в чём именно легитимность происходящего, а в чём противоречия.
Зато в период пандемии чиновники подкорректировали федеральное законодательство, и в итоге это дало полномочия главным санитарным врачам всех субъектов вводить перечень других профессий, подлежащих вакцинации.
- говорит Головченко.
По словам юриста, в Конституции есть отдельная статья, в которой говорится о том, что никто не может быть подвергнут медицинскому вмешательству без своего согласия. А на деле - принудительная вакцинация. И это явно нарушение Конституции. А что же дальше? Неужели нет никакого просвета и нам останется только молча наблюдать за этим театром абсурда? Эксперт мрачно предрекает: "Скорее всего, да".
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