Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
После убийства президента Гаити Захарова назвала "ужасающий повод" для...
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на ст...
Главная / Политика

Нас лишат денег из-за прививки от коронавируса, но никого не накажут. Почему?

15 июля 2021, 18:05  •  8 • Политика
Роструд в письме к ассоциации НК "Объединение корпоративных юристов" объяснил условия, при которых работодатели будут отстранять от работы невакцинированных сотрудников.
И начнётся это, судя по всему, уже в самое ближайшее время. В Москве, к примеру, обозначена такая дата - "с 15 августа". А что же делать, если сотрудник отказывается делать прививку, хотя у него нет противопоказаний? Работодателю подсказывают - лишите его работы. Да и зарплаты. Звучит как самодурство на ровном месте. На деле всё по букве закона.
Работодатель вправе отстранить своего работника согласно Трудовому кодексу. Об этом Роструд сообщил в письме в адрес НК "Объединение корпоративных юристов". Причём без сохранения заработной платы. Такая возможно есть в законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
В нём, помимо прочего, речь идёт о возможности отстранения или не приёме на работу сотрудника в случае его отказа от профилактических прививок, если трудовая занятость работника сопряжена с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Касается это даже тех, кто трудится удалённо.
В беседе с "Первым русским" юрист Алексей Головченко пояснил, в чём именно легитимность происходящего, а в чём противоречия.
На самом деле до недавнего времени, до этой пандемии, было два нормативно-правовых акта, в которых чётко прописывали перечень работников, которые были обязаны вакцинироваться. Первый - это календарь прививок. И кстати, все прививки против "короны" были внесены туда, - отмечает эксперт. - Второе - это было постановление правительства, в котором был закрытый чёткий перечень профессий, которые должны были подлежать вакцинации. Иначе бы их просто не допускали до работы. Тех, например, кто работает на бойне с животными. Слесарей, кто обслуживает канализационные стоки, и так далее. То есть перечень был ограниченный, там было всего около 20 профессий.
Зато в период пандемии чиновники подкорректировали федеральное законодательство, и в итоге это дало полномочия главным санитарным врачам всех субъектов вводить перечень других профессий, подлежащих вакцинации.
Поэтому мы видим тот самый пример в Москве, когда взяли и просто решили включить в этот перечень ещё порядка 30 или 40 профессий. Сейчас это, с точки зрения буквы закона, совершенно легитимно. Но проблема-то в том, что завтра подкорректируют законодательство ещё раз. И уже могут включить другие, на мой взгляд, нарушающие наши конституционные права нормы,
- говорит Головченко.
По словам юриста, в Конституции есть отдельная статья, в которой говорится о том, что никто не может быть подвергнут медицинскому вмешательству без своего согласия. А на деле - принудительная вакцинация. И это явно нарушение Конституции. А что же дальше? Неужели нет никакого просвета и нам останется только молча наблюдать за этим театром абсурда? Эксперт мрачно предрекает: "Скорее всего, да".
Вот минимум пять лет будет подобная ситуация. Естественно, будут ухудшения… А ещё штрафы, закрытие предприятий, увольнения людей. Я думаю, мы ещё увидим это в полном масштабе. Пока это только-только начинается, к сожалению.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






8
Источник
Похожие новости
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
15 июля 2021, 12:35
"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова
15 июля 2021, 02:30
Преемник Меркель объяснил, как решить разногласия по "Северному потоку - 2"
15 июля 2021, 10:45
Шойгу и Лавров отдадут власть. Русской женщине
15 июля 2021, 14:25
"Всё советское дерьмо разорено, и это правильно": украинский эксперт перешёл черту в прямом эфире
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2021, 13:15
Русские поставили военного эксперта США в тупик новой тактикой в Чёрном море: "Стыдят"
09 июля 2021, 11:45
Мордобой для американских гостей: Афганцы устроили "Свадьбу в Малиновке"
09 июля 2021, 02:35
Миллионы доз идут в страну: Украинцев насторожила смерть иностранной учёной
13 июля 2021, 09:15
Люди взялись за автоматы. Куба готова стрелять по США
13 июля 2021, 12:55
"Россия не проходной двор и не коммунальная квартира": Русский ответ на беспредел мигрантов
11 июля 2021, 14:10
За что американцы убили президента Гаити
10 июля 2021, 07:00
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.