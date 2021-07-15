Нас лишат денег из-за прививки от коронавируса, но никого не накажут. Почему?

Роструд в письме к ассоциации НК "Объединение корпоративных юристов" объяснил условия, при которых работодатели будут отстранять от работы невакцинированных сотрудников.

И начнётся это, судя по всему, уже в самое ближайшее время. В Москве, к примеру, обозначена такая дата - "с 15 августа". А что же делать, если сотрудник отказывается делать прививку, хотя у него нет противопоказаний? Работодателю подсказывают - лишите его работы. Да и зарплаты. Звучит как самодурство на ровном месте. На деле всё по букве закона.

Работодатель вправе отстранить своего работника согласно Трудовому кодексу. Об этом Роструд сообщил в письме в адрес НК "Объединение корпоративных юристов". Причём без сохранения заработной платы. Такая возможно есть в законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

В нём, помимо прочего, речь идёт о возможности отстранения или не приёме на работу сотрудника в случае его отказа от профилактических прививок, если трудовая занятость работника сопряжена с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Касается это даже тех, кто трудится удалённо.

В беседе с "Первым русским" юрист Алексей Головченко пояснил, в чём именно легитимность происходящего, а в чём противоречия.

На самом деле до недавнего времени, до этой пандемии, было два нормативно-правовых акта, в которых чётко прописывали перечень работников, которые были обязаны вакцинироваться. Первый - это календарь прививок. И кстати, все прививки против "короны" были внесены туда, - отмечает эксперт. - Второе - это было постановление правительства, в котором был закрытый чёткий перечень профессий, которые должны были подлежать вакцинации. Иначе бы их просто не допускали до работы. Тех, например, кто работает на бойне с животными. Слесарей, кто обслуживает канализационные стоки, и так далее. То есть перечень был ограниченный, там было всего около 20 профессий.

Зато в период пандемии чиновники подкорректировали федеральное законодательство, и в итоге это дало полномочия главным санитарным врачам всех субъектов вводить перечень других профессий, подлежащих вакцинации.

Поэтому мы видим тот самый пример в Москве, когда взяли и просто решили включить в этот перечень ещё порядка 30 или 40 профессий. Сейчас это, с точки зрения буквы закона, совершенно легитимно. Но проблема-то в том, что завтра подкорректируют законодательство ещё раз. И уже могут включить другие, на мой взгляд, нарушающие наши конституционные права нормы,

- говорит Головченко.

По словам юриста, в Конституции есть отдельная статья, в которой говорится о том, что никто не может быть подвергнут медицинскому вмешательству без своего согласия. А на деле - принудительная вакцинация. И это явно нарушение Конституции. А что же дальше? Неужели нет никакого просвета и нам останется только молча наблюдать за этим театром абсурда? Эксперт мрачно предрекает: "Скорее всего, да".